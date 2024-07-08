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Аргентина приняла решение прислать военную помощь Украине

Міністр оборони Аргентини Луїс Альфонсо Петрі

На конгрессе правых сил Латинской Америки в Бразилии представитель правительства Аргентины Луис Альфонсо Петри обосновал решение "поддержать Украину и Израиль в их войнах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Polskie Radio.

"В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, которые борются за свое выживание", - сказал министр обороны Аргентины Луис Альфонсо Петри.

Он заявил, что Аргентина решила подать заявку на вступление в НАТО, закупить боевые самолеты F-16 вместо китайских машин и оказать помощь Украине, отправив ей оружие, необходимое для ведения войны с Россией.

"Мы не можем оставаться нейтральными в этой ситуации. Мы должны быть на стороне стран, которые защищают свою свободу и демократию", - сказал Петри.

В то же время аргентинский министр сообщил, что Аргентина решила принять участие в мирном саммите Киева.

Напомним, в конце июня правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но пообещало гуманитарную и логистическую помощь.

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Автор: 

Аргентина (117) помощь (7880) Украина (45020)


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Топ комментарии
+21
Оце по нашому! Справжній латино-козак!! Січовий мачо-мучачос !!
Так тримати
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08.07.2024 12:28 Ответить
+12
От бачите!! Навіть при недієздатній державній Системі є допомога і від Латинської Америки!! Та там можно працювати, шкода що зараз тимчасово втратили Державність, вся дипломатична робота "на паузі"....
Ех , якби ж то Гетьман з його досвідом...
Здається лише Верховний, пардон, Залужний зараз щось може робити не оглядаючись на ОПу
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08.07.2024 12:31 Ответить
+10
це просто якійсь розворот з переворотом у повітрі...
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08.07.2024 12:42 Ответить
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Оце по нашому! Справжній латино-козак!! Січовий мачо-мучачос !!
Так тримати
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08.07.2024 12:28 Ответить
Подивимося, що ви зробите на ділі, а не на словах...
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08.07.2024 12:28 Ответить
Це так. але від декого (Лули) навіть і слів подібних немає. Тому це сильна заява.
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08.07.2024 14:19 Ответить
Ніфуясобі...
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08.07.2024 12:31 Ответить
От бачите!! Навіть при недієздатній державній Системі є допомога і від Латинської Америки!! Та там можно працювати, шкода що зараз тимчасово втратили Державність, вся дипломатична робота "на паузі"....
Ех , якби ж то Гетьман з його досвідом...
Здається лише Верховний, пардон, Залужний зараз щось може робити не оглядаючись на ОПу
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08.07.2024 12:31 Ответить
Порох керував би з честю,бо вже перевірений українськими справами та має не тільки досвід,а й розум!Ще й працьовитий пасіонарій.Аби не закладений ним фундамент стійкості держави,то вже Зеленський вже все б профукав і здав Україну окупанту з РФ!
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08.07.2024 12:52 Ответить
Крига скресла?
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08.07.2024 12:35 Ответить
це просто якійсь розворот з переворотом у повітрі...
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08.07.2024 12:42 Ответить
Це дуже серьозно ...світ починає розуміти ,шо Україна з китаєм ,московією та іраном не справиться сама ,тим більше шо завдяки великого обману та махлюванню, до влади в Україні прийшли молоді бандити 🤡 ,а це небеспека для всього світу ...до тоталітаризму, пару кроків і світ почнуть купляти за шматок хліба ,яким три держави прагнуть заволодіти + надра ...
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08.07.2024 12:48 Ответить
Кокаїн для дЄрмака й ТВО зеленопупого ?
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08.07.2024 12:50 Ответить
Аргентині - респект!!!
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08.07.2024 12:50 Ответить
Нарешті у нас будуть F-16 ! Якщо США дадуть дозвіл.
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08.07.2024 13:39 Ответить
Ти сам собі відповів.
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08.07.2024 14:37 Ответить
"На конгресі правих сил". Може українці, зрештою, збагнути, хто їм друзі, а хто тільки вдає.
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08.07.2024 14:36 Ответить
Дякуємо, Аргентино !!!😍
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08.07.2024 14:46 Ответить
Давно пора трусливому нато расширяться,ведь скоро оно столкнётся напрямую с путлером и всей осью зла-но к сожалению пока я вижу как европа прогибается и капитулирует перед пуйлом-венгрия,словакия,франция на подходе и это только начало!
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08.07.2024 15:02 Ответить
Браво!
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08.07.2024 15:54 Ответить
Скоро нейтральным останется только Ватикан.
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08.07.2024 17:08 Ответить
Неужели где-то выбрали адекватную власть?...Не верится...
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08.07.2024 18:45 Ответить
 
 