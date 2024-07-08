Аргентина приняла решение прислать военную помощь Украине

На конгрессе правых сил Латинской Америки в Бразилии представитель правительства Аргентины Луис Альфонсо Петри обосновал решение "поддержать Украину и Израиль в их войнах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Polskie Radio.

"В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, которые борются за свое выживание", - сказал министр обороны Аргентины Луис Альфонсо Петри.

Он заявил, что Аргентина решила подать заявку на вступление в НАТО, закупить боевые самолеты F-16 вместо китайских машин и оказать помощь Украине, отправив ей оружие, необходимое для ведения войны с Россией.

"Мы не можем оставаться нейтральными в этой ситуации. Мы должны быть на стороне стран, которые защищают свою свободу и демократию", - сказал Петри.

В то же время аргентинский министр сообщил, что Аргентина решила принять участие в мирном саммите Киева.

Напомним, в конце июня правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но пообещало гуманитарную и логистическую помощь.

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