Виктор и Елена Пинчуки помогут в восстановлении "Охматдета", - Фонд Виктора Пинчука

Виктор и Елена Пинчук возьмут на себя восстановление медицинского оборудования детской больницы "Охматдет". Представители Фонда сейчас общаются с больницей для выявления важнейших потребностей.

Об этом сообщили в Фонде Виктора Пинчука.

"Охматдет" - это крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно происходит более 7 тыс сложных операций.

Больница была разрушена в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву.

Это очередное страшное военное преступление РФ против гражданских граждан Украины.

"Враг-преступник даже не понимает, что такие трагические моменты только еще больше объединяют Украину и украинцев. Мы не можем вернуть жизни погибших, но вместе мы все восстановим", - отметил Виктор Пинчук.

"Эта больница является сердцем детской медицины в Украине, и мы сделаем все возможное, чтобы она снова смогла оказывать необходимую помощь детям", - отметила Елена Пинчук.