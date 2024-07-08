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Виктор и Елена Пинчуки помогут в восстановлении "Охматдета", - Фонд Виктора Пинчука

наслідки атаки на охматдит

Виктор и Елена Пинчук возьмут на себя восстановление медицинского оборудования детской больницы "Охматдет". Представители Фонда сейчас общаются с больницей для выявления важнейших потребностей.

Об этом сообщили в Фонде Виктора Пинчука.

"Охматдет" - это крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно происходит более 7 тыс сложных операций.

Больница была разрушена в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву.

Это очередное страшное военное преступление РФ против гражданских граждан Украины.

"Враг-преступник даже не понимает, что такие трагические моменты только еще больше объединяют Украину и украинцев. Мы не можем вернуть жизни погибших, но вместе мы все восстановим", - отметил Виктор Пинчук.

"Эта больница является сердцем детской медицины в Украине, и мы сделаем все возможное, чтобы она снова смогла оказывать необходимую помощь детям", - отметила Елена Пинчук.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+16
піар на крові
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08.07.2024 20:26 Ответить
+16
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів. Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
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08.07.2024 20:39 Ответить
+14
вилізли опариші попіаритися,гниди привели війну,розграбували,країну тепер в хвилини болю та печалю лізуть зі своїми подачками
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08.07.2024 20:29 Ответить
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піар на крові
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08.07.2024 20:26 Ответить
Та нехай, аби гроші на відновлення дали, бо зелені соплі жувати будуть довго. Про них й так все відомо.

Доречі, Кучмостар вже 10 лямів перерахували на ввдновлення й ввдкрили збір коштів.
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08.07.2024 20:30 Ответить
це для них годинний заробіток доречі... але найцікавиші битви за бюджет відновлення Охматдіту почнуться невдовзі
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08.07.2024 21:00 Ответить
Знаєте, можна б було цих алігаторів поставити перед вибором - ото все віддають і на волі. Або саджаємо й розшукуємо/конфісковуємо їх активи.

І саджати не у ВІП-камери, а у загальні. На 20-40 людей.
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08.07.2024 21:11 Ответить
Отримають індульгенцію на подальший грабіж українців
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08.07.2024 22:01 Ответить
А що ти дав? Я хоч і так званий ухилянт але перелічив волонтерам майже $10 k баксів з початку великої війни
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08.07.2024 22:32 Ответить
А ти впевнений, що саме на потреби зсу, а не пінчукам?
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09.07.2024 00:22 Ответить
"віртуозав мааскви" привезуть?
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08.07.2024 20:27 Ответить
Співаков та ще сволота хоч я їми років 30 тому захоплювався
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08.07.2024 22:37 Ответить
вилізли опариші попіаритися,гниди привели війну,розграбували,країну тепер в хвилини болю та печалю лізуть зі своїми подачками
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08.07.2024 20:29 Ответить
куча разбомбленніх больниц, но шевство надо взять над самой известной...
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08.07.2024 20:29 Ответить
А нічого, що це єдина така лікарня в Україні?? Сюди онкохворих діточок везуть зі всієї України! І дітей зі всілякими патологіями та захворюваннями! Вагітних з патологіями плоду!

Мабудь, Ви не в курсі, як назва лікарні розшифровується й її історію не знаєте. То відгугліть.
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08.07.2024 20:33 Ответить
Это уже давняя практика на Западе и оправданная. Большие медцентры с лучшим оборудованием и персоналом передовым. А регионально очень не рентабельно. Или пусто или очередя ждать месяцами. Логично всё. Но не спится кретинам эпохи Семашко!
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08.07.2024 20:39 Ответить
строили больницу 30 лет, когда такие вот пинчуки разворовівали Украину....
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08.07.2024 20:46 Ответить
То збудуйте щось своє! Профінансуйте. Та поф навіть якщо бабло через будівництво відмиєте. Збудуйте.

А, українська Ваша де?
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08.07.2024 21:14 Ответить
вы не бухгалтер у Пинчука???))
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08.07.2024 21:22 Ответить
Не розумію мову цапів.
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08.07.2024 21:33 Ответить
Кудемія
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08.07.2024 20:30 Ответить
ВікторФьодорича ще спитайте...

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08.07.2024 20:32 Ответить
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів. Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
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08.07.2024 20:39 Ответить
Пiнчук нагадує, що чекає з нетерпінням грошей на відбудову України. Схеми обкатані, потрібні люди розставлені. "Прохфессіонал", вміє крутитися в мутні часи і навіть ні разу не сидів.

Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і тримає в нерухомості.
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08.07.2024 20:48 Ответить
За час президентства Кучми його зять Віктор Пінчук став одним із найбагатших в Україні. Пінчук створив цілу мережу телеканалів, які транслювали те, що треба і коли треба. Зрозуміло, на чиє саме замовлення.

Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".

Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.

Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.

Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.

"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
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08.07.2024 21:01 Ответить
З паршивой вівці хучь вовни клок.
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08.07.2024 20:45 Ответить
Якесь недоречне порівняння. Просто хоче ще вкрасти. А потім - вальс від пінчука, та усяка подібна хрінь по тв.
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08.07.2024 22:52 Ответить
кучма не хоче поучаствувати, він там в монако ще не забув як відрізали голову Гонгадзе???
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08.07.2024 20:49 Ответить
Де вони самі зараз з Кучмою разом
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08.07.2024 20:49 Ответить
Колись давно, якась брехлива гнида обіцяла передати державні резиденції дітям,
зараз дуже вчасний момент це зробити.
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08.07.2024 20:54 Ответить
Бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться.
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08.07.2024 21:41 Ответить
Тесть зробив усе, щоб в Україні не було ракет. Мало того частина поїхала в росію. Можливо те, що прилетіло-з українських запасів. Зараз зять частину грошей від цих політичних оборудок "жертвує"
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08.07.2024 21:50 Ответить
Та нафуа нам твої корупційні гроші за ті труби, що ти гониш в рашку! Забери краще свого ставленика, якого ви з кАломойшею нам нав'язали! І всю оту квартальну шоблу з усіма кротами, а лікарні ми і самі відбудуємо...і ворога проженемо! Головне - здохніть, підари промоскальські і не лізьте до нас в душу! Подонки, блдь.
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08.07.2024 22:01 Ответить
пінчуки здохніть у муках, разом із кучмою і усіма руськими потворами!
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08.07.2024 23:18 Ответить
Знайшли привід попіаритись? Таке враження, що вони замовляють ці удари
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09.07.2024 00:18 Ответить
Вампіри так ******* позувати у масках меценатів.
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09.07.2024 00:29 Ответить
Правільніше було б після судового розгляду покласти це на рашку. За цей злочин та всі інші. Щоб вони зрозумілиб що за все прийдеться ЇМ платити. Але це не на часі, окрім потужного відосика, нічого не буде.
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09.07.2024 08:55 Ответить
 
 