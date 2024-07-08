Виктор и Елена Пинчуки помогут в восстановлении "Охматдета", - Фонд Виктора Пинчука
Виктор и Елена Пинчук возьмут на себя восстановление медицинского оборудования детской больницы "Охматдет". Представители Фонда сейчас общаются с больницей для выявления важнейших потребностей.
Об этом сообщили в Фонде Виктора Пинчука.
"Охматдет" - это крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно происходит более 7 тыс сложных операций.
Больница была разрушена в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву.
Это очередное страшное военное преступление РФ против гражданских граждан Украины.
"Враг-преступник даже не понимает, что такие трагические моменты только еще больше объединяют Украину и украинцев. Мы не можем вернуть жизни погибших, но вместе мы все восстановим", - отметил Виктор Пинчук.
"Эта больница является сердцем детской медицины в Украине, и мы сделаем все возможное, чтобы она снова смогла оказывать необходимую помощь детям", - отметила Елена Пинчук.
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Доречі, Кучмостар вже 10 лямів перерахували на ввдновлення й ввдкрили збір коштів.
І саджати не у ВІП-камери, а у загальні. На 20-40 людей.
Мабудь, Ви не в курсі, як назва лікарні розшифровується й її історію не знаєте. То відгугліть.
А, українська Ваша де?
Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і тримає в нерухомості.
Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".
Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.
Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.
Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.
"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
зараз дуже вчасний момент це зробити.