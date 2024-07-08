Віктор та Олена Пінчуки допоможуть у відновленні "Охматдиту", - Фонд Віктора Пінчука
Віктор та Олена Пінчуки візьмуть на себе відновлення медичного обладнання дитячої лікарні "Охматдит". Представники Фонду наразі спілкуються із лікарнею для виявлення найважливіших потреб.
Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука.
"Охматдит" - це найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку відбувається понад 7 тис складних операцій.
Лікарню було зруйновано внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву.
Це черговий страшний воєнний злочин РФ проти цивільних громадян України.
"Ворог-злочинець навіть не розуміє, що такі трагічні моменти тільки ще більше обʼєднують Україну та українців. Ми не можемо повернути життя загиблих, але разом ми все відновимо", - зазначив Віктор Пінчук.
"Ця лікарня є серцем дитячої медицини в Україні, і ми зробимо все можливе, щоб вона знову змогла надавати необхідну допомогу дітям", - зазначила Олена Пінчук.
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Доречі, Кучмостар вже 10 лямів перерахували на ввдновлення й ввдкрили збір коштів.
І саджати не у ВІП-камери, а у загальні. На 20-40 людей.
Мабудь, Ви не в курсі, як назва лікарні розшифровується й її історію не знаєте. То відгугліть.
А, українська Ваша де?
Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і тримає в нерухомості.
Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".
Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.
Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.
Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.
"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
зараз дуже вчасний момент це зробити.