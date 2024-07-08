Віктор та Олена Пінчуки допоможуть у відновленні "Охматдиту", - Фонд Віктора Пінчука

Віктор та Олена Пінчуки візьмуть на себе відновлення медичного обладнання дитячої лікарні "Охматдит". Представники Фонду наразі спілкуються із лікарнею для виявлення найважливіших потреб.

Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука.

"Охматдит" - це найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку відбувається понад 7 тис складних операцій.

Лікарню було зруйновано внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву.

Це черговий страшний воєнний злочин РФ проти цивільних громадян України.

"Ворог-злочинець навіть не розуміє, що такі трагічні моменти тільки ще більше обʼєднують Україну та українців. Ми не можемо повернути життя загиблих, але разом ми все відновимо", - зазначив Віктор Пінчук.

"Ця лікарня є серцем дитячої медицини в Україні, і ми зробимо все можливе, щоб вона знову змогла надавати необхідну допомогу дітям", - зазначила Олена Пінчук.