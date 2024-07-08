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Віктор та Олена Пінчуки допоможуть у відновленні "Охматдиту", - Фонд Віктора Пінчука

наслідки атаки на охматдит

Віктор та Олена Пінчуки візьмуть на себе відновлення медичного обладнання дитячої лікарні "Охматдит". Представники Фонду наразі спілкуються із лікарнею для виявлення найважливіших потреб.

Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука.

"Охматдит" - це найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку відбувається понад 7 тис складних операцій.

Лікарню було зруйновано внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву.

Це черговий страшний воєнний злочин РФ проти цивільних громадян України.

"Ворог-злочинець навіть не розуміє, що такі трагічні моменти тільки ще більше обʼєднують Україну та українців. Ми не можемо повернути життя загиблих, але разом ми все відновимо", - зазначив Віктор Пінчук.

"Ця лікарня є серцем дитячої медицини в Україні, і ми зробимо все можливе, щоб вона знову змогла надавати необхідну допомогу дітям", - зазначила Олена Пінчук.

Автор: 

Охматдит (250) Пінчук Віктор (377)


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Топ коментарі
+16
піар на крові
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08.07.2024 20:26 Відповісти
+16
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів. Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
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08.07.2024 20:39 Відповісти
+14
вилізли опариші попіаритися,гниди привели війну,розграбували,країну тепер в хвилини болю та печалю лізуть зі своїми подачками
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08.07.2024 20:29 Відповісти
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піар на крові
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08.07.2024 20:26 Відповісти
Та нехай, аби гроші на відновлення дали, бо зелені соплі жувати будуть довго. Про них й так все відомо.

Доречі, Кучмостар вже 10 лямів перерахували на ввдновлення й ввдкрили збір коштів.
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08.07.2024 20:30 Відповісти
це для них годинний заробіток доречі... але найцікавиші битви за бюджет відновлення Охматдіту почнуться невдовзі
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08.07.2024 21:00 Відповісти
Знаєте, можна б було цих алігаторів поставити перед вибором - ото все віддають і на волі. Або саджаємо й розшукуємо/конфісковуємо їх активи.

І саджати не у ВІП-камери, а у загальні. На 20-40 людей.
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08.07.2024 21:11 Відповісти
Отримають індульгенцію на подальший грабіж українців
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08.07.2024 22:01 Відповісти
А що ти дав? Я хоч і так званий ухилянт але перелічив волонтерам майже $10 k баксів з початку великої війни
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08.07.2024 22:32 Відповісти
А ти впевнений, що саме на потреби зсу, а не пінчукам?
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09.07.2024 00:22 Відповісти
"віртуозав мааскви" привезуть?
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08.07.2024 20:27 Відповісти
Співаков та ще сволота хоч я їми років 30 тому захоплювався
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08.07.2024 22:37 Відповісти
вилізли опариші попіаритися,гниди привели війну,розграбували,країну тепер в хвилини болю та печалю лізуть зі своїми подачками
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08.07.2024 20:29 Відповісти
куча разбомбленніх больниц, но шевство надо взять над самой известной...
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08.07.2024 20:29 Відповісти
А нічого, що це єдина така лікарня в Україні?? Сюди онкохворих діточок везуть зі всієї України! І дітей зі всілякими патологіями та захворюваннями! Вагітних з патологіями плоду!

Мабудь, Ви не в курсі, як назва лікарні розшифровується й її історію не знаєте. То відгугліть.
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08.07.2024 20:33 Відповісти
Это уже давняя практика на Западе и оправданная. Большие медцентры с лучшим оборудованием и персоналом передовым. А регионально очень не рентабельно. Или пусто или очередя ждать месяцами. Логично всё. Но не спится кретинам эпохи Семашко!
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08.07.2024 20:39 Відповісти
строили больницу 30 лет, когда такие вот пинчуки разворовівали Украину....
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08.07.2024 20:46 Відповісти
То збудуйте щось своє! Профінансуйте. Та поф навіть якщо бабло через будівництво відмиєте. Збудуйте.

А, українська Ваша де?
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08.07.2024 21:14 Відповісти
вы не бухгалтер у Пинчука???))
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08.07.2024 21:22 Відповісти
Не розумію мову цапів.
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08.07.2024 21:33 Відповісти
Кудемія
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08.07.2024 20:30 Відповісти
ВікторФьодорича ще спитайте...

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08.07.2024 20:32 Відповісти
Пінчук стільки накрав і навіть не разу не сидів. Віктор Пінчук, разом з Кучмою, є одним з винуватців у створенні злодійсько-шахрайської системи в Україні і зубожіння держави.
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08.07.2024 20:39 Відповісти
Пiнчук нагадує, що чекає з нетерпінням грошей на відбудову України. Схеми обкатані, потрібні люди розставлені. "Прохфессіонал", вміє крутитися в мутні часи і навіть ні разу не сидів.

Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів.
Зараз, основну частину краденого, Пінчук вивів за кордон і тримає в нерухомості.
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08.07.2024 20:48 Відповісти
За час президентства Кучми його зять Віктор Пінчук став одним із найбагатших в Україні. Пінчук створив цілу мережу телеканалів, які транслювали те, що треба і коли треба. Зрозуміло, на чиє саме замовлення.

Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".

Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.

Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.

Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.

"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."
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08.07.2024 21:01 Відповісти
З паршивой вівці хучь вовни клок.
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08.07.2024 20:45 Відповісти
Якесь недоречне порівняння. Просто хоче ще вкрасти. А потім - вальс від пінчука, та усяка подібна хрінь по тв.
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08.07.2024 22:52 Відповісти
кучма не хоче поучаствувати, він там в монако ще не забув як відрізали голову Гонгадзе???
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Де вони самі зараз з Кучмою разом
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Колись давно, якась брехлива гнида обіцяла передати державні резиденції дітям,
зараз дуже вчасний момент це зробити.
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08.07.2024 20:54 Відповісти
Бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться.
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08.07.2024 21:41 Відповісти
Тесть зробив усе, щоб в Україні не було ракет. Мало того частина поїхала в росію. Можливо те, що прилетіло-з українських запасів. Зараз зять частину грошей від цих політичних оборудок "жертвує"
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08.07.2024 21:50 Відповісти
Та нафуа нам твої корупційні гроші за ті труби, що ти гониш в рашку! Забери краще свого ставленика, якого ви з кАломойшею нам нав'язали! І всю оту квартальну шоблу з усіма кротами, а лікарні ми і самі відбудуємо...і ворога проженемо! Головне - здохніть, підари промоскальські і не лізьте до нас в душу! Подонки, блдь.
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08.07.2024 22:01 Відповісти
пінчуки здохніть у муках, разом із кучмою і усіма руськими потворами!
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08.07.2024 23:18 Відповісти
Знайшли привід попіаритись? Таке враження, що вони замовляють ці удари
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09.07.2024 00:18 Відповісти
Вампіри так ******* позувати у масках меценатів.
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09.07.2024 00:29 Відповісти
Правільніше було б після судового розгляду покласти це на рашку. За цей злочин та всі інші. Щоб вони зрозумілиб що за все прийдеться ЇМ платити. Але це не на часі, окрім потужного відосика, нічого не буде.
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09.07.2024 08:55 Відповісти
 
 