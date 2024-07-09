Норвегия передаст Украине запчасти для вертолетов Sea King

Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, которые были переданы Украине Германией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Как сопредседатель Коалиции морских сил и средств, Норвегия считает важным обеспечить, чтобы Украина могла как можно быстрее развивать свою береговую охрану и усиливать свои морские силы и средства", - сказал министр обороны.

Что известно о вертолетах Sea King?

Вертолеты Sea King состояли на вооружении в Норвегии с 1973 до 2023 года, а сейчас их заменили на вертолеты SAR Queen. Норвежские вертолеты отработали свой максимальный налет и не могут быть переданы в дар.

Sea King - это старый тип вертолетов, и поиск запчастей к ним может быть сложным. Поэтому норвежские списанные вертолеты станут донорами для воздушных машин, которые будет эксплуатировать Украина.

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