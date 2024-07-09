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Норвегия передаст Украине запчасти для вертолетов Sea King

sea,king,німецькі

Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, которые были переданы Украине Германией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Как сопредседатель Коалиции морских сил и средств, Норвегия считает важным обеспечить, чтобы Украина могла как можно быстрее развивать свою береговую охрану и усиливать свои морские силы и средства", - сказал министр обороны.

Что известно о вертолетах Sea King?

Вертолеты Sea King состояли на вооружении в Норвегии с 1973 до 2023 года, а сейчас их заменили на вертолеты SAR Queen. Норвежские вертолеты отработали свой максимальный налет и не могут быть переданы в дар.

Sea King - это старый тип вертолетов, и поиск запчастей к ним может быть сложным. Поэтому норвежские списанные вертолеты станут донорами для воздушных машин, которые будет эксплуатировать Украина.

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Автор: 

Норвегия (712) Украина (45020)


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09.07.2024 13:25 Ответить
Дякуємо, друзі.
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09.07.2024 13:44 Ответить
Ну і нахер він потрібен ? щоб збили ? Вертольот при ********* розвитку ППО І ПРО то як слон на протезах , попробуй промахнутись . І взагалі ця вся транспортна авіація то позавчорашній день .
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09.07.2024 14:28 Ответить
 
 