Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King

Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Україні Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

"Як співголова Коаліції морських сил і засобів, Норвегія вважає важливим забезпечити, щоб Україна могла якнайшвидше розбудовувати свою берегову охорону та посилювати свої морські сили і засоби", — сказав міністр оборони.

Що відомо про гелікоптери Sea King?

Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні в Норвегії з 1973 до 2023 року, а зараз їх замінили на вертольоти SAR Queen. Норвезькі вертольоти відпрацювали свій максимальний наліт і не можуть бути передані в дар.

Sea King – це старий тип гелікоптерів, і пошук запчастин до них може бути складним. Тому норвезькі списані вертольоти стануть донорами для повітряних машин, які експлуатуватиме Україна.

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