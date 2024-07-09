Министр обороны Писториус просит минфин Германии выделить дополнительные 4 млрд евро на оружие для Украины. - Spiegel

Руководитель немецкого Минобороны Борис Писториус считает, что для военной поддержки Украины в 2024 году нужно еще 4 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

По данным издания, 7 млрд евро, которые были заложены на поддержку Киева в бюджете ФРГ, уже либо использованы, либо за ними закреплены обязательства по заключенным контрактам.

Для оплаты новых поставок во втором полугодии нынешнего года осталось лишь чуть менее 200 тысяч евро, сообщают журналисты. Поэтому Писториус составил обращение к руководителю Минфина ФРГ Кристиану Линднеру с просьбой согласовать выделение дополнительных средств - 4 млрд евро.

По информации Spiegel, Писториус хочет направить эти деньги, чтобы уже до конца года закупить для Украины больше боеприпасов, срочно необходимых запчастей и, возможно, больше танков модели Leopard 1A.

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Линднер, в свою очередь, публично призвал федеральное правительство быть экономным. Как считают журналисты, чрезмерные расходы (например, 4 млрд евро для Украины), вероятно, будут для него неприятными. Однако Минобороны ФРГ считает, что поставки боеприпасов и запчастей необходимы для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от атак страны-агрессора России.

Писториус во время своего визита к немецкому военному контингенту на Аляске, который участвует в учениях Arctic Defender 2024, лишь косвенно подтвердил разговоры с Линднером о выделении новых денег.

"Мы сейчас работаем над мобилизацией дополнительных средств, чтобы мы могли продолжить нашу деятельность в этом году", - сказал чиновник.