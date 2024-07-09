Міністр оборони Пісторіус просить мінфін Німеччини виділити додаткові 4 млрд євро на зброю для України, - Spiegel

Керівник німецького Міноборони Борис Пісторіус вважає, що для військової підтримки України у 2024 році потрібно ще 4 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

За даними видання, 7 млрд євро, які були закладені на підтримку Києва у бюджеті ФРН, вже або використані, або за ними закріплені зобов’язання за укладеними контрактами.

Для оплати нових постачань у другому півріччі нинішнього року залишилося лише трохи менш як 200 тисяч євро, повідомляють журналісти. Тому Пісторіус склав звернення до керівника Мінфіну ФРН Крістіана Лінднера з проханням узгодити виділення додаткових коштів - 4 млрд євро.

За інформацією Spiegel, Пісторіус хоче спрямувати ці гроші, щоб вже до кінця року закупити для України більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків моделі Leopard 1A.

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Лінднер, своєю чергою, публічно закликав федеральний уряд бути ощадливим. Як вважають журналісти, надмірні витрати (як-от 4 млрд євро для України), ймовірно, будуть для нього неприємними. Однак Міноборони ФРН вважає, що постачання боєприпасів і запчастин є необхідним для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від атак країни-агрессора Росії.

Пісторіус під час свого візиту до німецького військового контингенту на Алясці, який бере участь у навчаннях Arctic Defender 2024, лише опосередковано підтвердив розмови з Лінднером про виділення нових грошів.

"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", - сказав посадовець.