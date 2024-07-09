Оккупанты обстреляли Краматорск: 4 раненых, среди них - ребенок
Сегодня, 9 июля 2024 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеского обстрела в Краматорске 4 раненых, среди которых - один шестилетний ребенок.
Повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома.
На местах работают все необходимые службы.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.07.2024 17:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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