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Оккупанты обстреляли Краматорск: 4 раненых, среди них - ребенок

Обстріл Краматорська

Сегодня, 9 июля 2024 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела в Краматорске 4 раненых, среди которых - один шестилетний ребенок.

Повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома.

На местах работают все необходимые службы.

Автор: 

Краматорськ (2309) обстрел (27913)


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09.07.2024 17:29 Ответить
 
 