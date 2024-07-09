Оккупанты обстреляли Краматорск: 4 раненых, среди них - ребенок

Сегодня, 9 июля 2024 года, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела в Краматорске 4 раненых, среди которых - один шестилетний ребенок.

Повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома.

На местах работают все необходимые службы.