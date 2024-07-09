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Окупанти обстріляли Краматорськ: четверо поранених, серед них - дитина

Обстріл Краматорська

Сьогодні, 9 липня 2024 року, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську 4 поранених, серед яких шестирічна дитина.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки.

На місцях працюють всі необхідні служби.

Автор: 

Краматорськ (690) обстріл (29282)


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09.07.2024 17:29 Відповісти
 
 