Окупанти обстріляли Краматорськ: четверо поранених, серед них - дитина

Сьогодні, 9 липня 2024 року, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську 4 поранених, серед яких шестирічна дитина.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки.

На місцях працюють всі необхідні служби.