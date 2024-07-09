Окупанти обстріляли Краматорськ: четверо поранених, серед них - дитина
Сьогодні, 9 липня 2024 року, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську 4 поранених, серед яких шестирічна дитина.
Пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки.
На місцях працюють всі необхідні служби.
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показати весь коментар09.07.2024 17:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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