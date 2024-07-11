РУС
1 437 9

На саммите НАТО согласовали план финансирования обороны Украины на 2025 год в размере 40 миллиардов евро

Саміт НАТО узгодив фінансування України на 2025 рік

Лидеры НАТО приняли решение, что государства-члены должны предоставлять длительную помощь по безопасности ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Альянс принял решение, в котором взял, в частности, обязательства по сумме помощи Украине на 2025 год.

"Мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года", - говорится в решении государств-членов НАТО.

Также Североатлантический альянс взял на себя обязательства по долговременной помощи ВСУ, а не только поддержки в 2025 году, чтобы "обеспечить устойчивый уровень безопасности помощи Украине, принимая во внимание потребности Украины, национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения по безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной".

В следующем году, на саммите в Гааге, главы государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же возможен пересмотр суммы помощи, исходя из потребностей Украины, на будущих саммитах НАТО.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине как суверенному, демократическому, независимому государству", - заявили лидеры НАТО, выразив уверенность, что их помощь имеет значительный эффект для поддержки Украины в сопротивлении агрессии РФ.

це добре !

але щоб реально 40 лярдів і вчасно
11.07.2024 00:48 Ответить
40 американських лярдів з їх пришибленими цінами - це ніщо проти кацапських 100 з безплатними ресурсами і робсилою.
11.07.2024 07:02 Ответить
У Єрмака та Умерова знайдуться штани з такими великими кишенями?
11.07.2024 00:55 Ответить
есть сомнения??если в те штаны(о которых упоминаешь)составы с гуманитаркой уходят то эта ,,мелочь"в них легко затеряется.
11.07.2024 01:58 Ответить
планувати це добре, а от з реалізацією завжди проблеми. Зате у путіна все добре з цим - 120млрд дол на рік на війну, бо він хоче знищити Україну будь-якою ціною, а от що хочуть наші 'союзники' досі не зрозуміло.
11.07.2024 01:17 Ответить
союзники ничего не хотят кроме как того чтоб кацапов из власти выперли и помощь тырить перестали.
11.07.2024 02:02 Ответить
А ПУТИН ***** )))
11.07.2024 05:02 Ответить
А фінансування наступу коли?
11.07.2024 10:01 Ответить
32 країни НАТО 40 мільярдів - це 1.25 млрд з носа на рік. 53 країни антиросійської коаліції - ще менше, 0,6 млрд на рік. Відповідно, це 100 млн, або в другому випадку 50 млн на місяць! Це про що взагалі?!
11.07.2024 13:28 Ответить
 
 