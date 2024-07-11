Представитель НАТО в Киеве будет поддерживать украинские усилия в оборонной реформе, - директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Карпентер

Высокий представитель НАТО в Киеве будет поддерживать усилия Украины по реформированию оборонной сферы, пока страна не присоединится к НАТО.

Об этом заявил директор по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы считаем, что Украина уже многого достигла благодаря помощи НАТО в сфере безопасности и тренировок - это важный военный компонент поддержки Украины", - отметил Карпентер.

По его словам, "новое командование, которое создается в Висбадене, будет поддерживать Украину в вопросах тренировки, оснащения, логистики, а также координации соответствующих финансовых обязательств".

"Существует также политический компонент, который заключается в том, что в Киеве будет работать высокопоставленный гражданский представитель НАТО, который будет поддерживать украинские усилия по оборонной реформе, пока Украина не сможет присоединиться к Альянсу. Таким образом, мы предоставляем Украине мост к членству в Альянсе. И я думаю, что украинцы это оценят", - пояснил американский чиновник.

Также читайте: "Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда на это будет политическая воля, - Белый дом

На вопрос польских медиа о целесообразности участия Польши в сбивании ракет, которые РФ запускает по западным регионам Украины, Карпентер ответил отрицательно: "Я не уверен, что с оперативной точки зрения это самый эффективный способ. Для союзников по НАТО, вероятно, имеет больше смысла предоставить Украине достаточно систем ПВО, чтобы она имела возможность сбивать их над своей территорией".

По словам чиновника, выделение Украине пяти стратегических систем ПВО, о которых было объявлено накануне, "действительно изменит ситуацию в ближайшие месяцы".

"Но Украине нужна и стратегическая, и тактическая противовоздушная оборона. Поэтому мы продолжим переговоры с нашими союзниками, чтобы увидеть, что мы можем предложить им в дополнение к этому", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст новое военное командование в Германии и назначит представителя в Киеве, который будет отвечать за углубление отношений Украины с Альянсом.

Также читайте: Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым