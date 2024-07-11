РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7453 посетителя онлайн
Новости
763 9

Представитель НАТО в Киеве будет поддерживать украинские усилия в оборонной реформе, - директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Карпентер

Директор з питань Європи в Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер

Высокий представитель НАТО в Киеве будет поддерживать усилия Украины по реформированию оборонной сферы, пока страна не присоединится к НАТО.

Об этом заявил директор по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы считаем, что Украина уже многого достигла благодаря помощи НАТО в сфере безопасности и тренировок - это важный военный компонент поддержки Украины", - отметил Карпентер.

По его словам, "новое командование, которое создается в Висбадене, будет поддерживать Украину в вопросах тренировки, оснащения, логистики, а также координации соответствующих финансовых обязательств".

"Существует также политический компонент, который заключается в том, что в Киеве будет работать высокопоставленный гражданский представитель НАТО, который будет поддерживать украинские усилия по оборонной реформе, пока Украина не сможет присоединиться к Альянсу. Таким образом, мы предоставляем Украине мост к членству в Альянсе. И я думаю, что украинцы это оценят", - пояснил американский чиновник.

Также читайте: "Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда на это будет политическая воля, - Белый дом

На вопрос польских медиа о целесообразности участия Польши в сбивании ракет, которые РФ запускает по западным регионам Украины, Карпентер ответил отрицательно: "Я не уверен, что с оперативной точки зрения это самый эффективный способ. Для союзников по НАТО, вероятно, имеет больше смысла предоставить Украине достаточно систем ПВО, чтобы она имела возможность сбивать их над своей территорией".

По словам чиновника, выделение Украине пяти стратегических систем ПВО, о которых было объявлено накануне, "действительно изменит ситуацию в ближайшие месяцы".

"Но Украине нужна и стратегическая, и тактическая противовоздушная оборона. Поэтому мы продолжим переговоры с нашими союзниками, чтобы увидеть, что мы можем предложить им в дополнение к этому", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст новое военное командование в Германии и назначит представителя в Киеве, который будет отвечать за углубление отношений Украины с Альянсом.

Также читайте: Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым

Автор: 

НАТО (10330) членство в НАТО (1561) Карпентер Майкл (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна повинна нарешті отримати промислову та технічну допомогу в налагодженні ********* ВПК. Ми маємо виготовляти все що тільки можемо в Україні для власного захисту. Сподіваюсь що на Заході це починають розуміти.
показать весь комментарий
11.07.2024 02:44 Ответить
Скажiть, а на мiсцi наркодилера, ви б допомогли наркоману розбудувати власну лабораторiю?

У вас iдеалiзоване сприйняття заходу, як гiбриду борця за справедливiсть з благодiйним фондом, проте це не так. Вони оперують своiми iнтересами, i тiльки ними.
показать весь комментарий
11.07.2024 04:06 Ответить
Допоможуть. Щоб ми тут вічно воювали. Але вже без участі заходу.
показать весь комментарий
11.07.2024 06:59 Ответить
А, якщо аналогія не про наркодилера, а про Медельїнський картель, що поставляє кокс тоннами і заробляє якраз на мережі дилерів?

Як думаєш, де дешевше клепати зброю для продажу - у США чи в Україні?
показать весь комментарий
11.07.2024 08:38 Ответить
Зброя - це не про цiну.
Втiм, вони самi видають кредит на ii придбання =)
показать весь комментарий
11.07.2024 09:06 Ответить
А я не про ціну, а про складову прибутку.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:24 Ответить
Чистий прагматизм - в Україні: 1) робоча сила дешевша; 2) екологічні нормативи не хвилюють; 3) логістика (поряд); 4) швидкість адаптації/корекції до польових умов.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:18 Ответить
Для цього йому треба штат помічників з морської піхоти США, озброєних електрошокерами.
показать весь комментарий
11.07.2024 08:33 Ответить
 
 