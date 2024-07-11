Канада анонсировала новый пакет помощи Украине на 500 млн канадских долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов канадских долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

"Во время встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Канады Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине", - говорится в сообщении.

Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Трюдо также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов (более 350 млн долларов США - ред.).

"Лидеры обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей", - сообщают в ОП.

