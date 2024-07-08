Зеленский рассказал Трюдо о массированной ракетной атаке по Украине: 37 человек погибли и 170 получили ранения

Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и подробно проинформировал его о сегодняшнем жестоком российском ударе.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас по меньшей мере 37 человек погибли, среди них трое детей, и 170 получили ранения, в том числе 13 детей. Благодарен Премьер-министру Трюдо за поддержку. Мы обсудили совместные действия, которые дадут России адекватный и сильный ответ на этот террор", - рассказал Зеленский.

Также он проинформировал канадского премьера о текущей потребности Украины в усилении противовоздушной обороны.

"Мы будем очень благодарны за помощь Канады в коммуникации с партнерами для удовлетворения этих потребностей. Важно, что мы также скоординировали наши позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне", - резюмировал глава государства.

Читайте также: Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники