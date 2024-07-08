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Новости
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Зеленский рассказал Трюдо о массированной ракетной атаке по Украине: 37 человек погибли и 170 получили ранения

Зеленський провів розмову з Трюдо

Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и подробно проинформировал его о сегодняшнем жестоком российском ударе.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас по меньшей мере 37 человек погибли, среди них трое детей, и 170 получили ранения, в том числе 13 детей. Благодарен Премьер-министру Трюдо за поддержку. Мы обсудили совместные действия, которые дадут России адекватный и сильный ответ на этот террор", - рассказал Зеленский.

Также он проинформировал канадского премьера о текущей потребности Украины в усилении противовоздушной обороны.

"Мы будем очень благодарны за помощь Канады в коммуникации с партнерами для удовлетворения этих потребностей. Важно, что мы также скоординировали наши позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне", - резюмировал глава государства.

Читайте также: Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) обстрел (27913) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+7
Заїбав вже зі своїми розмовами.Роби вже щось,або вже скоріше на нар
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08.07.2024 23:19 Ответить
+3
Надо просто пєрєстать стрілять 2.0,я ж не лох якийсь,щоб з фсбшною шльондрою Орбаном не зустрічатись,побачу знов мир в очах путіна і можна закінчувати війну в своїй голові,а потім поїдем з Андрієм Борисовичем на ОМАНські пляжі смажити шашлички.
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08.07.2024 23:35 Ответить
+3
Зеленський розказав, а Трюдо послухав, постукав його по плечу і сказав, тримайся брате... На уьому все і закінчилось...
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08.07.2024 23:35 Ответить
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Заїбав вже зі своїми розмовами.Роби вже щось,або вже скоріше на нар
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08.07.2024 23:19 Ответить
Шо йому робити як все просрав і розікрав зі своєю шоблою
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09.07.2024 06:13 Ответить
Вже забрав свої слова назад, що "хуже нє будєт" чи ще ні?
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08.07.2024 23:30 Ответить
Надо просто пєрєстать стрілять 2.0,я ж не лох якийсь,щоб з фсбшною шльондрою Орбаном не зустрічатись,побачу знов мир в очах путіна і можна закінчувати війну в своїй голові,а потім поїдем з Андрієм Борисовичем на ОМАНські пляжі смажити шашлички.
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08.07.2024 23:35 Ответить
Зеленський розказав, а Трюдо послухав, постукав його по плечу і сказав, тримайся брате... На уьому все і закінчилось...
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08.07.2024 23:35 Ответить
Ваван згадав молоді роки як макулатуру збирали. Правда тепер це називається "безпековіі угоди"
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08.07.2024 23:38 Ответить
Нелегітимний все попрошайніча
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08.07.2024 23:41 Ответить
Відверто таке враження що , хай Бог мене простить, вони піаряться на цьому обстрілі.... чомусь сподіваюся що ми ще дізнаємося дуже багато цікавого про вчорашній день....
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09.07.2024 06:11 Ответить
Так і є -плювати їм на загиблих...та і на живих українців теж- вони своє кіно крутять а ми замість обєднуватись та чубимся з їхньої подачі
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09.07.2024 06:15 Ответить
Скоріше за все те все вилізе під час наступних виборів. Якщо вони будуть
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09.07.2024 10:11 Ответить
Повертайте це недорозуміння до Києва!! В нас дофіга медичних ексклюзивних центрів!!

Нехай сидить безвилазно, й тік гуманітарку розвозить по лікарнях!
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08.07.2024 23:46 Ответить
І навіть така діяльність цієї недорослі, шкідлива для України.
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09.07.2024 07:05 Ответить
Думаєте, що навіть дорогою гум допомогу красти буде?
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09.07.2024 08:47 Ответить
"Розповідач" х-в. ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене. Ворог безкарно добиває Україну а воно гастролює по світу і "розповідає". Мерзотник, обдолбаний аморал!
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09.07.2024 08:32 Ответить
 
 