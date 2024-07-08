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Новини
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Зеленський розповів Трюдо про масовану ракетну атаку по Україні: 37 людей загинули і 170 зазнали поранень

Зеленський провів розмову з Трюдо

Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й докладно поінформував його про сьогоднішній жорстокий російський удар.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз щонайменше 37 людей загинули, серед них троє дітей, і 170 зазнали поранень, зокрема 13 дітей. Вдячний Прем'єр-міністру Трюдо за підтримку. Ми обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор", - розповів Зеленський.

Також він поінформував канадського прем'єра про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.

"Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", - резюмував глава держави.

Читайте: Зеленський пообіцяв розробити план відновлення енергетичної безпеки України до осені

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "миротворчі місії" Орбана: Посередниками можуть бути лише сильні союзники

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) обстріл (29262) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+7
Заїбав вже зі своїми розмовами.Роби вже щось,або вже скоріше на нар
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08.07.2024 23:19 Відповісти
+3
Надо просто пєрєстать стрілять 2.0,я ж не лох якийсь,щоб з фсбшною шльондрою Орбаном не зустрічатись,побачу знов мир в очах путіна і можна закінчувати війну в своїй голові,а потім поїдем з Андрієм Борисовичем на ОМАНські пляжі смажити шашлички.
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08.07.2024 23:35 Відповісти
+3
Зеленський розказав, а Трюдо послухав, постукав його по плечу і сказав, тримайся брате... На уьому все і закінчилось...
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08.07.2024 23:35 Відповісти
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Заїбав вже зі своїми розмовами.Роби вже щось,або вже скоріше на нар
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08.07.2024 23:19 Відповісти
Шо йому робити як все просрав і розікрав зі своєю шоблою
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09.07.2024 06:13 Відповісти
Вже забрав свої слова назад, що "хуже нє будєт" чи ще ні?
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08.07.2024 23:30 Відповісти
Надо просто пєрєстать стрілять 2.0,я ж не лох якийсь,щоб з фсбшною шльондрою Орбаном не зустрічатись,побачу знов мир в очах путіна і можна закінчувати війну в своїй голові,а потім поїдем з Андрієм Борисовичем на ОМАНські пляжі смажити шашлички.
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08.07.2024 23:35 Відповісти
Зеленський розказав, а Трюдо послухав, постукав його по плечу і сказав, тримайся брате... На уьому все і закінчилось...
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08.07.2024 23:35 Відповісти
Ваван згадав молоді роки як макулатуру збирали. Правда тепер це називається "безпековіі угоди"
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08.07.2024 23:38 Відповісти
Нелегітимний все попрошайніча
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08.07.2024 23:41 Відповісти
Відверто таке враження що , хай Бог мене простить, вони піаряться на цьому обстрілі.... чомусь сподіваюся що ми ще дізнаємося дуже багато цікавого про вчорашній день....
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09.07.2024 06:11 Відповісти
Так і є -плювати їм на загиблих...та і на живих українців теж- вони своє кіно крутять а ми замість обєднуватись та чубимся з їхньої подачі
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09.07.2024 06:15 Відповісти
Скоріше за все те все вилізе під час наступних виборів. Якщо вони будуть
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09.07.2024 10:11 Відповісти
Повертайте це недорозуміння до Києва!! В нас дофіга медичних ексклюзивних центрів!!

Нехай сидить безвилазно, й тік гуманітарку розвозить по лікарнях!
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08.07.2024 23:46 Відповісти
І навіть така діяльність цієї недорослі, шкідлива для України.
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09.07.2024 07:05 Відповісти
Думаєте, що навіть дорогою гум допомогу красти буде?
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09.07.2024 08:47 Відповісти
"Розповідач" х-в. ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене. Ворог безкарно добиває Україну а воно гастролює по світу і "розповідає". Мерзотник, обдолбаний аморал!
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09.07.2024 08:32 Відповісти
 
 