Зеленський розповів Трюдо про масовану ракетну атаку по Україні: 37 людей загинули і 170 зазнали поранень

Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й докладно поінформував його про сьогоднішній жорстокий російський удар.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз щонайменше 37 людей загинули, серед них троє дітей, і 170 зазнали поранень, зокрема 13 дітей. Вдячний Прем'єр-міністру Трюдо за підтримку. Ми обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор", - розповів Зеленський.

Також він поінформував канадського прем'єра про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.

"Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", - резюмував глава держави.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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