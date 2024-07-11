РУС
Россияне заявили о сбивании якобы 5 украинских беспилотников

Український безпілотник

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили пять украинских беспилотников над территориями четырех областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять БПЛА, из которых два - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - говорится в сообщении.

цікаво а чим збили-може знов нпз або іньшими об'єктами...
11.07.2024 07:48 Ответить
в цих областях НПЗ нема, хіба що прямо у самій москві "МНПЗ" у Капотні.
11.07.2024 08:21 Ответить
Нібито заявили про нібито як збили нібито 5 нібито українських безпілотників.
11.07.2024 07:51 Ответить
«Папа сбивает беспилотники»
11.07.2024 08:05 Ответить
Збивають як і ми їхні збиваєм. Дрони дронами, ракети треба бо вони мають набагато більшу рушійну потужність.
11.07.2024 08:35 Ответить
тульская, тамбовская и масковская???
Ну это прям триплшот
11.07.2024 08:42 Ответить
 
 