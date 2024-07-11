Россияне заявили о сбивании якобы 5 украинских беспилотников
Российские средства ПВО минувшей ночью сбили пять украинских беспилотников над территориями четырех областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять БПЛА, из которых два - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - говорится в сообщении.
