Россияне заявили о сбивании якобы 5 украинских беспилотников

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили пять украинских беспилотников над территориями четырех областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять БПЛА, из которых два - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - говорится в сообщении.

