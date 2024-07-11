Воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить ВСУ "гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили", - спикер Палаты представителей Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что выступает за снятие с украинских военных ограничений на использование переданной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский политик заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой.

"Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить ВСУ гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса", - подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.

Также читайте: Расходы на оборону стран НАТО должны быть ближе к уровню времен "холодной войны", - спикер Палаты представителей Джонсон