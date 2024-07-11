Воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить ВСУ "гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили", - спикер Палаты представителей Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что выступает за снятие с украинских военных ограничений на использование переданной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский политик заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой.
"Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить ВСУ гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса", - подчеркнул он.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.
Топ комментарии
+15 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий11.07.2024 08:33 Ответить Ссылка
+12 Лазоренко Лариса
показать весь комментарий11.07.2024 08:36 Ответить Ссылка
+9 Vitaliy #399296
показать весь комментарий11.07.2024 08:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На підтримку цього дуже важливого і справедливого рішення є прохання максимально збільшити постачання цієї зброї, налагодження спільного її виробництва підприємствами Великої Британії та України.
Насправді - це республіканці США вже не ті, які були при Ейзенхауері, Ніксоні та Рейгані. Відрізняються навіть від епохи Бушів.
Демократи завжди були лівішими, і зараз залишаються такими ж. Недарма оця вся пацифістська, у тому числі і пропалестинська наволоч чудово себе почуває саме у стані демократів.
Говорити вже мало. Дякувати Богу, світ почав розрізняти слова і дії, і вірити лише діям.
Джонсон цілком міг би провести через палату представників закон про зняття всіх заборон на те як діяти з американською здроєю в разі її передачі, продажу іншим країнам, через те, що фактично і юридично вона є власністю іншої країни.
Коли людям продають будь яку річ не вимагають хто саме може нею.користуватися.
Це брехня, свідома чи ні. Джонсон зробив усе, щоб допомога Україні була, але не на шкоду США та Ізраїлю. А ви хотіли, щоб Конгрес ухвалив пакет Байдена з 10 млрд дол. для хамаса? Чи, може, щоб не було жодних обмежень на проникнення нелегалів у США через південні кордони? Тобто вам на США пофіг, хай хоч згорить - аби Україні дали допомогу. Але якщо США буде погано, погано буде й Україні. Крім того, світ не обертається навколо України. Ну от, Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні від республіканців на 60 млрд дол. Ви цю допомогу сильно відчули? Конгрес може приймати десятки пакетів, але давати допомогу чи ні, і якщо давати, то скільки і чого, залежить лише від президента. Моліться й далі на Байдена, він не підведе.
Сенат контролюеться демократами
Як Палата представників могла голосувати цей закон, якщо він був в Сенаті?
"Джонсон цілком міг би провести через палату представників закон про зняття всіх заборон"
Цього не достатньо, ще потрібно голосування Сенатом, підпис президента
Та виконання закона президентом
Ось приклал двох законів, на підтримку України - котрі проголосовані Палатою представників, Сенатом, підписані президентом, та не виконані президентом
- закон про лендліз
- секція в H.R.815 котра вимагає розробити план підтримки перемоги України впродовж 45 днів
Потім все владналось з мігрантами?
Справа в тому, що в гонитві за владою, коли в неї вступили люди з онакою нарцисизму, а це і Клінтон, і Обама, І Трамп, і знов Обама, але Байден, США втратило сенс свого існування. Розміняло себе і свій статус світового лідера, і якщо хочете світового жандарма по підтримці світового порядку, на статус вічно штучно занепокоєного служаку який вирішив, що на пенсії йому буде безпечніше, але не прдумав, що до неї ще треба дожити.
Віри Джонсону - 0
Тому що H.R.815 яким виділено 61млрд, згідно https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 сайту Конгреса - майже рік знаходився в Сенаті, на обговоренні демократів
Був проголосований в Сенаті та переданий в Палату представників 13 лютого 2024
потім відправився в Сенат 7 березня 2023
повернувся в Палату представників 13 лютого 2024
Що робили з законом Сенаті майже рік?
Якщо є інші закони про 61млрд, тоді вони повинні бути на сайті Конгресу
Ніхто надати посилан на такі закони - не може
ChatGPT
У Сполучених Штатах тільки члени Конгресу мають право офіційно вносити законопроекти для розгляду в Конгресі.
Розробка законопроектів: Адміністрація може розробляти законопроекти і пропонувати їх союзникам у Конгресі для внесення. Це означає, що адміністрація створює текст законопроекту і шукає конгресменів або сенаторів, які погодяться офіційно внести його на розгляд.
Процес внесення законопроектів у Конгрес:
Палата представників: Будь-який член Палати представників може внести законопроект.
Сенат: Будь-який сенатор може внести законопроект.
Адміністрація повністю контролює Сенат, маючи більшість, та має майже половину представників в Палаті.
Таким чином, якщо адміністрація розробила законопроект, то могла його подати в Палату, або Сенат - до своїх Конгресменів
Далі він би отримав номер, та був би на сайті Конгресу
Закон не існує, тільки у випадку: Конгресмени не подали , тому що не отримали від адміністрації текст закону, та не отримали завдання на розробку
Спочатку був законопроект майже на 100млрд
Забракован срампістами у нижній палаті
Потім почали робити проект у адміністрації БД і спустили через сенат 61млрд доларів
І саме Джонсон, шавка срампа не виносив його на голосування доки на нього не почав тиснути увесь світ
Не ганьбися, мага-чорт, чи ти гадаєш , що всі такі дурні як ти ?
можна надати його номер, або посилання на сайт Конгресу з цим законом?
"Потім почали робити проект у адміністрації БД і спустили через сенат 61млрд доларів
І саме Джонсон, шавка срампа не виносив його на голосування доки на нього не почав тиснути увесь світ"
Згідно сайту Конгреса - закон був в Сенаті до 13 лютого 2024
Джонсон не має впливу на Сенат, тому що працює в Палаті представників
Тому питання, чому закон в Сенаті не голосувався до 13 лютого 2024?
Чому не виносили на голосування другий ?
У шавок срампа на це нема і не буде відповіді. Бо тоді вони вийдуть самі на себе
Шах і мат
С палаткою (бо це не можна назвати палатою коли там головують чорті срампа) розібрались
Тепер по сенату
Там теж є срампісти - нажаль і вони затягували законопроект , як могли ,але через там вони не мають реального впливу (нащастя)
Інакше завдяки твому ідолу проект би поховали
Республіканці у Сенаті США очікувано заблокували проєкт закону з двопартійною угодою по кордону, а також іноземною допомогою України та іншим країнам на тлі закликів Дональда Трампа й пов'язаної з ним групи MAGA «поховати» документ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3824261-respublikanci-v-senati-zablokuvali-zakonoproekt-iz-reformou-kordonu-j-pidtrimkou-ukraini.html
А друг України - Байден , що попри мага-чортів і таких паскуд як ти, робить усе щоб Україна була зі зброєю
Конгрес надав 7.8млрд на PDA
Президент підписав 900млн, 1млрд за рахунок 2023 року, та пообіцяли 150млн
Залишок приблизно 6.8млрд
Право на використаня коштів, буде втрачено 1 жовтня 2024, коли закінчиться 2024 фінансовий рік
Чекаємо, та перевіремо - хто та як допомогає
Після того , як пакет допомоги розблокували попри спротив трампістів
Україна отримала :
Вже зброї на понад 5$ млрд
Доречі ось це можна уявити лише за часів друга України - Байдена
Адміністрація Байдена оголосила, що ракети для комплексів ППО, що виробляються найближчими місяцями, насамперед Patriot і NASAMS, пріоритетно прямуватимуть в Україну. Постачання іншим країнам, крім Тайваню та Ізраїлю, будуть відкладені на пізніший час, - повідомив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Доречі порівнюємо вислови підкацапного рашиста донні
Трамп обговорює можливість віддати Путіну частину території України, - Politico
Знов луплю мага-чортів, як лепеніху французи Пикою та у факти
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M - за рахунок 2022-2023 років
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M - журналісти писали ще 25 червня. опублікували тільки 11.07.2024
Загалом 2050млн, з яких 1000млн за рахунок не наданного в 2022-2023 років
President Drawdown Authority ,або ж PDA це лише один з шляхів .
Ще раз ОДИН з багатьох
Cаме тому ти аналізуєче лише один шлях не знаходиш наприклад цього пакету допомогу
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,3 млрд доларів, повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін.
У новий пакет увійдуть засоби ППО, протитанкова зброя та інше обладнання.
Як то кажуть про таких "Лох - це доля"
Такі потім скавчать "stop the steal" і вдаються до внутрішнього тероризму
Вбий в собі мага-чорта, стань людиною
Ця сума, вже включає PDA на 150млн, та USAI 2.2млрд. Загалом 2.35млрд
PDA - поставки зі складу готової продукції
USAI - заключення контрактів та виготовлення. Тобто обіцянка на майбутне
Можна подивитись звіт по https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
заключено контрактів на 40% від виділеного Конгресом
У тому то і прикол , що нема її у тому вкиді , що ти навів
Це розраховано саме на вас , лохів, показати лише частину інформації
(хоча навіть ця частина на порядок більше усього що передав срамп за часи свого президенства)
Тепер про те, як такий тупенький невіглас як ти назвав
USAI - заключення контрактів та виготовлення. Тобто обіцянка на майбутне
Тільки мага-чорти ,які геть не розуміються у процесах заміщення зброї можуть так казати
Адже коли БД щось віддає патрнерам він має замістити це на ту саму кількість
Саме для цього і є USAI
Єдине виключення з правил PDA , коли презедент без огляду на майбутнє може передати певну кількість озброєння
В цьому і полягає різниця між PDA і USAI
Сподіваюсь тепер навіть накий нездара як ти не будеш плутатись у термінах
І своїм мага-чертам розповідай ,бо вас лохів як резинки використовують для внутрішнього терооризму у США , а потім лишають за гратами
без посилання на офіційні сайти та документи
Відкриваємо https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf звіт по USAI
Програма називається UKRAINE SECURITY ASSISTANCE тобто допомога Україні
іншим партнерам передавати по цій програмі немає можливості
для цього є програма PDA - котра в 2024 році діє для всіх країн, хоча казали, що пакет в 61млрд для України
В звіті по USAI - прямо написано USAI CONTRACTING ACTIONS
та зазначені суми по кожному типу зброї, та які компанії будуть виготовляти
Загальна сума контрактів 13.7млрд за 2.5 роки
Наприклад можна перевірити
HIMARS 313млн +71млн Lockheed Martin
Україна отримала за 2.5 роки, 21шт Himars
Ціна 1шт 4.3млн, тобто 21шт коштує 90млн
що не співпадає з сумою 313млн
Також сума в 71млн, показує збільшення замовлення після 15 січня 2024 до 26 квітня 2024
За цей час - Україна отримала 0 Himars
Тоді на що витратили 71млн?
Відповідь проста - майбутні поставки Україні
NASAMS законтрактовані на 1,132млн
В партнерів не забирали NASAMS для України, їх замовили виробити - процес не швидкий, тому поставка тільки в кінці 2025 року
Котрі були анонсовані 24 серпня 2022 року - https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ось посилання
Яке жалюгідне
Ну ну не плач і не скигли фактів це не змінить
Який складається з
• Одна батарея Patriot;
• ********** для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
• Зенітні ракети Stinger;
• ********** для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, включаючи ATACMS;
• Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
• Обладнання та ракети (TOW); • Протитанкові системи Javelin та AT-4;
• ********** для стрілецької зброї;
• Підривні **********;
• Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
І порівняй лише цей ОДИН пакет , з усією допомогою що була надана Україні за часів президенства срампа
(Кілька десятків джавелінів, що він навіть на лінії зіткнення не дозволив використовувати)
Зрозумієш може чому українці харкаю у рило мага-чортам
It also pledged $2.2 billion in Ukraine Security Assistance Initiative funds, a mechanism used to put longer-term weapons systems on order
Бо мага-чорти не здатні думати ,лише скиглити про "stop the steal"
Ще раз макаю у факти
Адже коли БД щось віддає патрнерам він має замістити це на ту саму кількість
Саме для цього і є USAI
Добре , що не всі такі упороті ,як ті
Порівнюємо факти, та вирішуємо без емоцій - де правда
Нічим не поступаються зебілам!
Треба розглядати факти
Конгрес все таки надав 61млрд - адміністрації
Який включає 7.8млрд виключно для підпису президента по програмі PDA
Термін дії цього права, до 1 жовтня 2024, або до закінчення коштів.
Використано 900млн, залишок 6.9млрд
Часу залишилось 2.5місяці
Є вірогідність, що кошти будуть втрачені, та допомога Україні буде менше.
На саміті НАТО - майже нічого не пообіцяли, маючи право на 61млрд
Що будете казати, якщо 1 жовтня 2024р - кошти будуть втрачені?
Тому вони не дозволять ображати сруських на їхній території
https://www.yahoo.com/news/russias-thwarting-precision-western-weapons-020432261.html