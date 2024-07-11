РУС
Новости
Воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить ВСУ "гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили", - спикер Палаты представителей Джонсон

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что выступает за снятие с украинских военных ограничений на использование переданной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский политик заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой.

"Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить ВСУ гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса", - подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.

Также читайте: Расходы на оборону стран НАТО должны быть ближе к уровню времен "холодной войны", - спикер Палаты представителей Джонсон

оружие (10437) россия (97281) ВСУ (6919) Джонсон Майк (142)
Топ комментарии
+15
Штати вже далеко не тi , що були при Кеннеді , та Рейгані.
11.07.2024 08:33 Ответить
+12
Говорить правильні речі, хоч пів року саме він зробив все аби допомоги не було взагалі.
Говорити вже мало. Дякувати Богу, світ почав розрізняти слова і дії, і вірити лише діям.
Джонсон цілком міг би провести через палату представників закон про зняття всіх заборон на те як діяти з американською здроєю в разі її передачі, продажу іншим країнам, через те, що фактично і юридично вона є власністю іншої країни.
Коли людям продають будь яку річ не вимагають хто саме може нею.користуватися.
11.07.2024 08:36 Ответить
+9
Мало хто розуміє в Європі і США, якщо не зупинити цих поган, не пройде час, як погани прийдуть до їхніх домівок! Але буде вже пізно.
11.07.2024 08:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Гнучко стати раком перед афтократією, але гнучко і незламно корчить з себе сильного... Який є вже слабкий.
11.07.2024 08:24 Ответить
Британці дали штормшедод разом з дозволом хєрачить на 500 км куди завгодно. Чому виродки з опи кивають на США, то мабуть Путін просив не бомбити папу і маму дєрьмака і сирка.
11.07.2024 09:23 Ответить
Наша подяка Великий Британії за дозвіл використовувати "Тіні Шторму" проти терористів кремля.
На підтримку цього дуже важливого і справедливого рішення є прохання максимально збільшити постачання цієї зброї, налагодження спільного її виробництва підприємствами Великої Британії та України.
11.07.2024 13:00 Ответить
Мало хто розуміє в Європі і США, якщо не зупинити цих поган, не пройде час, як погани прийдуть до їхніх домівок! Але буде вже пізно.
11.07.2024 08:27 Ответить
Вони говорять з кремлем напряму. Ніхто до них не прийде, це казочки для нас
11.07.2024 14:37 Ответить
Лопотой по **** хо, ******?
11.07.2024 16:07 Ответить
Штати вже далеко не тi , що були при Кеннеді , та Рейгані.
11.07.2024 08:33 Ответить
Нажаль. Навіть хусіти в лаптях обстрілюють корабоі нато без будь перешкод
11.07.2024 08:38 Ответить
Не вся правда.
Насправді - це республіканці США вже не ті, які були при Ейзенхауері, Ніксоні та Рейгані. Відрізняються навіть від епохи Бушів.
11.07.2024 10:49 Ответить
Це так!

Демократи завжди були лівішими, і зараз залишаються такими ж. Недарма оця вся пацифістська, у тому числі і пропалестинська наволоч чудово себе почуває саме у стані демократів.
11.07.2024 19:30 Ответить
Думаю що можна говорити що у Штатах зараз ситуація як у нас в 90-ті - інфляція, безробіття, бандитизм, розвалені заводи і бардак. Ми зараз тут, і те що ми бачимо дуже лякає, це коллапс. І в такій великій країні за владу зчепилися два пенсіонера які ще мають хоч трішки волі...
12.07.2024 04:40 Ответить
Говорить правильні речі, хоч пів року саме він зробив все аби допомоги не було взагалі.
Говорити вже мало. Дякувати Богу, світ почав розрізняти слова і дії, і вірити лише діям.
Джонсон цілком міг би провести через палату представників закон про зняття всіх заборон на те як діяти з американською здроєю в разі її передачі, продажу іншим країнам, через те, що фактично і юридично вона є власністю іншої країни.
Коли людям продають будь яку річ не вимагають хто саме може нею.користуватися.
11.07.2024 08:36 Ответить
"хоч пів року саме він зробив все аби допомоги не було взагалі."

Це брехня, свідома чи ні. Джонсон зробив усе, щоб допомога Україні була, але не на шкоду США та Ізраїлю. А ви хотіли, щоб Конгрес ухвалив пакет Байдена з 10 млрд дол. для хамаса? Чи, може, щоб не було жодних обмежень на проникнення нелегалів у США через південні кордони? Тобто вам на США пофіг, хай хоч згорить - аби Україні дали допомогу. Але якщо США буде погано, погано буде й Україні. Крім того, світ не обертається навколо України. Ну от, Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні від республіканців на 60 млрд дол. Ви цю допомогу сильно відчули? Конгрес може приймати десятки пакетів, але давати допомогу чи ні, і якщо давати, то скільки і чого, залежить лише від президента. Моліться й далі на Байдена, він не підведе.
11.07.2024 09:16 Ответить
Палата і спікер могли внести і проголосувати правку в проект Закону від Білого Дому, якщо би не хотіли "з 10 млрд дол. для хамаса". Натомість трампісти-магашисти з спікерами на чолі за вказівкою трампа взагалі не виносили проект Закону в зал для обговорення та голосування
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
Не могли, бо Байден пообіцяв, що заветує будь-який законопроект, який відрізнятиметься від поданого ним.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:28 Ответить
Брехня про вето Байдена. Хоча би: бо квітні ц.р. Байден не заветував закон (законИ), нарешті проголосований палатою (а він таки відрізнявся від його подання, тому що був розділений на 4 окремих, і не тільки); навпаки, закликав Сенат оперативно проголосувати, щоб він міг підписати.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:38 Ответить
Може ви вже забули, що Україна з 27 листопада 2023 року по середину квітня 2024 року не отримала від Білого дому ні цента, ні патрона? І лише з однієї причини - тому що республіканці відмовлялися голосувати за пакет Байдена. А гроші в Білого дому були. Згадаймо ті 4,2 ​​млрд, які Байден так і передав Україні, хоч вони були проголосовані Конгресом. Інтриги Трампа?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:34 Ответить
ще одна брехня: на початку березня ц.р. Україна отримала зброї США на 300лмн - але це був той максимум, який може дозволити Президент США в рамках іншої можливості повноважень впродовж одного фінансового року. І без спеціального дозволу Конгресу (Закону) іншої можливості передавати зброю Україні Президент США не має; навіть не має можливості віддати недопоставлене (оті саме 4,2лярди) в попередньому фінансовому році, бо на новий фінансовий, ще раз, потрібен окремий біль.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:43 Ответить
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 H.R.815 згідно якого виділили 61млр, знаходився в Сенаті до середини лютого 2024.
Сенат контролюеться демократами
Як Палата представників могла голосувати цей закон, якщо він був в Сенаті?

"Джонсон цілком міг би провести через палату представників закон про зняття всіх заборон"
Цього не достатньо, ще потрібно голосування Сенатом, підпис президента
Та виконання закона президентом

Ось приклал двох законів, на підтримку України - котрі проголосовані Палатою представників, Сенатом, підписані президентом, та не виконані президентом
- закон про лендліз
- секція в H.R.815 котра вимагає розробити план підтримки перемоги України впродовж 45 днів
11.07.2024 10:22 Ответить
Джонсон - спикер американского Конгресса. Не Верховной Рады, а Конгресса США. На первом месте у него интересы его страны. На то время самой большой проблемой была массовая нелегальная иммиграция. Он пытался решить вопрос СВОЕЙ границы.
11.07.2024 22:59 Ответить
Як би він шось рішав то не кидав би авторитет штатів у прірву 6-ти місячними зволіканнями з допомогою Україні.
показать весь комментарий
І що?
Потім все владналось з мігрантами?
Справа в тому, що в гонитві за владою, коли в неї вступили люди з онакою нарцисизму, а це і Клінтон, і Обама, І Трамп, і знов Обама, але Байден, США втратило сенс свого існування. Розміняло себе і свій статус світового лідера, і якщо хочете світового жандарма по підтримці світового порядку, на статус вічно штучно занепокоєного служаку який вирішив, що на пенсії йому буде безпечніше, але не прдумав, що до неї ще треба дожити.
12.07.2024 09:26 Ответить
Джонсон - ще той "бандерівець під-прикриттям"
11.07.2024 09:10 Ответить
Дуже під прикриттям
11.07.2024 10:18 Ответить
Під прікриттям рудої білки з ×уйловською валізкою.
11.07.2024 12:12 Ответить
Після того , як цей прибічник трампа до останнього блокував допомогу Україні ,яку просував Байден.

Віри Джонсону - 0
11.07.2024 09:26 Ответить
Є посилання, на закон про 61млрд котрий не голосувався в Палаті представників?

Тому що H.R.815 яким виділено 61млрд, згідно https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 сайту Конгреса - майже рік знаходився в Сенаті, на обговоренні демократів
Був проголосований в Сенаті та переданий в Палату представників 13 лютого 2024
11.07.2024 10:28 Ответить
брехло! Будь-який проект Закону, який адміністрація БД направляє в Конгрес - потрапляє спочатку в нижню Палату, а не в Сенат!
11.07.2024 10:55 Ответить
H.R.815 спочатку потрапив в Палату представників 2 лютого 2023 року
потім відправився в Сенат 7 березня 2023
повернувся в Палату представників 13 лютого 2024

Що робили з законом Сенаті майже рік?

Якщо є інші закони про 61млрд, тоді вони повинні бути на сайті Конгресу
Ніхто надати посилан на такі закони - не може

ChatGPT
У Сполучених Штатах тільки члени Конгресу мають право офіційно вносити законопроекти для розгляду в Конгресі.
Розробка законопроектів: Адміністрація може розробляти законопроекти і пропонувати їх союзникам у Конгресі для внесення. Це означає, що адміністрація створює текст законопроекту і шукає конгресменів або сенаторів, які погодяться офіційно внести його на розгляд.

Процес внесення законопроектів у Конгрес:

Палата представників: Будь-який член Палати представників може внести законопроект.

Сенат: Будь-який сенатор може внести законопроект.

Адміністрація повністю контролює Сенат, маючи більшість, та має майже половину представників в Палаті.
Таким чином, якщо адміністрація розробила законопроект, то могла його подати в Палату, або Сенат - до своїх Конгресменів
Далі він би отримав номер, та був би на сайті Конгресу

Закон не існує, тільки у випадку: Конгресмени не подали , тому що не отримали від адміністрації текст закону, та не отримали завдання на розробку
11.07.2024 11:15 Ответить
Йолупе, нагадаю що ти плутаєш грішне і праведне

Спочатку був законопроект майже на 100млрд

Забракован срампістами у нижній палаті

Потім почали робити проект у адміністрації БД і спустили через сенат 61млрд доларів

І саме Джонсон, шавка срампа не виносив його на голосування доки на нього не почав тиснути увесь світ

Не ганьбися, мага-чорт, чи ти гадаєш , що всі такі дурні як ти ?
11.07.2024 11:59 Ответить
"Спочатку був законопроект майже на 100млрд" -
можна надати його номер, або посилання на сайт Конгресу з цим законом?

"Потім почали робити проект у адміністрації БД і спустили через сенат 61млрд доларів

І саме Джонсон, шавка срампа не виносив його на голосування доки на нього не почав тиснути увесь світ"
Згідно сайту Конгреса - закон був в Сенаті до 13 лютого 2024

Джонсон не має впливу на Сенат, тому що працює в Палаті представників

Тому питання, чому закон в Сенаті не голосувався до 13 лютого 2024?
11.07.2024 12:12 Ответить
Чому перший законопроект не був заблокований Джоносоном ?

Чому не виносили на голосування другий ?

У шавок срампа на це нема і не буде відповіді. Бо тоді вони вийдуть самі на себе

Шах і мат

С палаткою (бо це не можна назвати палатою коли там головують чорті срампа) розібрались

Тепер по сенату

Там теж є срампісти - нажаль і вони затягували законопроект , як могли ,але через там вони не мають реального впливу (нащастя)

Інакше завдяки твому ідолу проект би поховали

Республіканці у Сенаті США очікувано заблокували проєкт закону з двопартійною угодою по кордону, а також іноземною допомогою України та іншим країнам на тлі закликів Дональда Трампа й пов'язаної з ним групи MAGA «поховати» документ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3824261-respublikanci-v-senati-zablokuvali-zakonoproekt-iz-reformou-kordonu-j-pidtrimkou-ukraini.html
11.07.2024 12:42 Ответить
Але , слава богу, на чолі країни зараз не срамп і твоє сране кодло

А друг України - Байден , що попри мага-чортів і таких паскуд як ти, робить усе щоб Україна була зі зброєю
11.07.2024 12:44 Ответить
Станом на 11.07.2024
Конгрес надав 7.8млрд на PDA
Президент підписав 900млн, 1млрд за рахунок 2023 року, та пообіцяли 150млн
Залишок приблизно 6.8млрд

Право на використаня коштів, буде втрачено 1 жовтня 2024, коли закінчиться 2024 фінансовий рік

Чекаємо, та перевіремо - хто та як допомогає
11.07.2024 12:53 Ответить
І знов мага-шавка губиться і стрибає з теми на тему ,як брехунець - срамп

Після того , як пакет допомоги розблокували попри спротив трампістів

Україна отримала :

Вже зброї на понад 5$ млрд

Доречі ось це можна уявити лише за часів друга України - Байдена

Адміністрація Байдена оголосила, що ракети для комплексів ППО, що виробляються найближчими місяцями, насамперед Patriot і NASAMS, пріоритетно прямуватимуть в Україну. Постачання іншим країнам, крім Тайваню та Ізраїлю, будуть відкладені на пізніший час, - повідомив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Доречі порівнюємо вислови підкацапного рашиста донні

Трамп обговорює можливість віддати Путіну частину території України, - Politico

Знов луплю мага-чортів, як лепеніху французи Пикою та у факти
показать весь комментарий
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Перевіряемо "Пикою та у факти"
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M - за рахунок 2022-2023 років
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M - журналісти писали ще 25 червня. опублікували тільки 11.07.2024

Загалом 2050млн, з яких 1000млн за рахунок не наданного в 2022-2023 років
11.07.2024 14:42 Ответить
Пикою у факти макаю немитого мага-чорта

President Drawdown Authority ,або ж PDA це лише один з шляхів .

Ще раз ОДИН з багатьох

Cаме тому ти аналізуєче лише один шлях не знаходиш наприклад цього пакету допомогу

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,3 млрд доларів, повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін.

У новий пакет увійдуть засоби ППО, протитанкова зброя та інше обладнання.

Як то кажуть про таких "Лох - це доля"

Такі потім скавчать "stop the steal" і вдаються до внутрішнього тероризму

Вбий в собі мага-чорта, стань людиною
11.07.2024 16:06 Ответить
Це не правда про "2,3 млрд доларів"

Ця сума, вже включає PDA на 150млн, та USAI 2.2млрд. Загалом 2.35млрд

PDA - поставки зі складу готової продукції
USAI - заключення контрактів та виготовлення. Тобто обіцянка на майбутне

Можна подивитись звіт по https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
заключено контрактів на 40% від виділеного Конгресом
11.07.2024 16:38 Ответить
Пригоріл , мага-чорт

У тому то і прикол , що нема її у тому вкиді , що ти навів

Це розраховано саме на вас , лохів, показати лише частину інформації

(хоча навіть ця частина на порядок більше усього що передав срамп за часи свого президенства)

Тепер про те, як такий тупенький невіглас як ти назвав

USAI - заключення контрактів та виготовлення. Тобто обіцянка на майбутне

Тільки мага-чорти ,які геть не розуміються у процесах заміщення зброї можуть так казати

Адже коли БД щось віддає патрнерам він має замістити це на ту саму кількість

Саме для цього і є USAI

Єдине виключення з правил PDA , коли презедент без огляду на майбутнє може передати певну кількість озброєння

В цьому і полягає різниця між PDA і USAI

Сподіваюсь тепер навіть накий нездара як ти не будеш плутатись у термінах

І своїм мага-чертам розповідай ,бо вас лохів як резинки використовують для внутрішнього терооризму у США , а потім лишають за гратами

11.07.2024 17:08 Ответить
Спіч складається з: 50% образ, 40% брехні, 10% правди
без посилання на офіційні сайти та документи

Відкриваємо https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf звіт по USAI
Програма називається UKRAINE SECURITY ASSISTANCE тобто допомога Україні
іншим партнерам передавати по цій програмі немає можливості

для цього є програма PDA - котра в 2024 році діє для всіх країн, хоча казали, що пакет в 61млрд для України

В звіті по USAI - прямо написано USAI CONTRACTING ACTIONS
та зазначені суми по кожному типу зброї, та які компанії будуть виготовляти

Загальна сума контрактів 13.7млрд за 2.5 роки

Наприклад можна перевірити
HIMARS 313млн +71млн Lockheed Martin

Україна отримала за 2.5 роки, 21шт Himars
Ціна 1шт 4.3млн, тобто 21шт коштує 90млн
що не співпадає з сумою 313млн

Також сума в 71млн, показує збільшення замовлення після 15 січня 2024 до 26 квітня 2024
За цей час - Україна отримала 0 Himars
Тоді на що витратили 71млн?
Відповідь проста - майбутні поставки Україні

NASAMS законтрактовані на 1,132млн
В партнерів не забирали NASAMS для України, їх замовили виробити - процес не швидкий, тому поставка тільки в кінці 2025 року
Котрі були анонсовані 24 серпня 2022 року - https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ось посилання
11.07.2024 18:59 Ответить
Образився на факти, наче срамп коли йому показали результати виборів

Яке жалюгідне

Ну ну не плач і не скигли фактів це не змінить
11.07.2024 21:45 Ответить
Краще порадій за черговий пакет допомоги

Який складається з

• Одна батарея Patriot;

• ********** для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

• Зенітні ракети Stinger;

• ********** для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, включаючи ATACMS;

• Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

• Обладнання та ракети (TOW); • Протитанкові системи Javelin та AT-4;

• ********** для стрілецької зброї;

• Підривні **********;

• Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

І порівняй лише цей ОДИН пакет , з усією допомогою що була надана Україні за часів президенства срампа

(Кілька десятків джавелінів, що він навіть на лінії зіткнення не дозволив використовувати)

Зрозумієш може чому українці харкаю у рило мага-чортам
11.07.2024 21:49 Ответить
https://apnews.com/article/patriot-ukraine-air-defense-russia-1e2c2d847834322e22a127f48184275a Плюс підтвердження , що це замовлення виробництва довгострокові по USAI
It also pledged $2.2 billion in Ukraine Security Assistance Initiative funds, a mechanism used to put longer-term weapons systems on order
11.07.2024 21:13 Ответить
Йолуп , так і не зрозумів , що йому писали

Бо мага-чорти не здатні думати ,лише скиглити про "stop the steal"

Ще раз макаю у факти


Адже коли БД щось віддає патрнерам він має замістити це на ту саму кількість

Саме для цього і є USAI
11.07.2024 21:42 Ответить
От такою дурнею ти ще раз доводиш , що лише ті у кого IQ ніжче плінтусу може підтримувати мага-чортів

Добре , що не всі такі упороті ,як ті
11.07.2024 11:57 Ответить
Артеме, та й весь інший народ нашого форуму, ви ж тільки подивіться на цього бота ... І зрозумійте, як важко спростовувати його брехню без емоцій...
11.07.2024 15:47 Ответить
Замість емоцій та "доносів" - спростовуйте за допомогою фактів, котрі підтверджені офіційними джерелами

Порівнюємо факти, та вирішуємо без емоцій - де правда
11.07.2024 23:36 Ответить
дивна заява
11.07.2024 09:29 Ответить
Судячі з обличчя Джонсона , це натура тонка ,розумна , і з характером ...а головне , совість та честь має 👍
11.07.2024 09:47 Ответить
Ніхера цей шланг не має, окрім вказівок Трампа. А його обличчя - типова маска гіпокріта.
11.07.2024 12:18 Ответить
судячи з обличчя це натура гомосексуальна а то й педофільна
11.07.2024 16:11 Ответить
У кожного свої критерії ,свої смаки ...історія пам'ятає той результат ,коли хтось рятує людей або допомагає захищати безвинних ! У вас президент х...єм грає публічно на роялі ,ніколи не сказав доброго слова про Україну ! Здав все шо міг і не зміг , сотні тисяч загиблих завдякі розмінуванню Чонгара ,то до чого тут ,ваші несимпатії до Джонсона ,ви знайомі персонально ...?
11.07.2024 16:55 Ответить
Грызёт человека совесть. Не может забыть как по указке трампа и его maga останавливал помощь под разными предлогами.
11.07.2024 10:33 Ответить
Брехня цілковита. Назараз вже відомо, що Пентагон зависив ціну відправленої зброї не на 6 млрд, а на 9 млрд після повторного аудиту. Так хто там блокує допомогу і чому це саме під час наступу кацапів?
11.07.2024 11:30 Ответить
Предсказуемый вброс от 6ота. Такой же как и о некой помощи, "которую Байден мог дать Украине, но не давал".
11.07.2024 11:34 Ответить
Кацапа, тут водкі нєт.
11.07.2024 11:40 Ответить
от кацaпa слышу
11.07.2024 12:33 Ответить
Мага-чорт біжи до дому. Срака підкацапника доні не вилизана
11.07.2024 14:06 Ответить
Саме так , мага-чорти намагаються зробити усе або влити свою недолугу брехню у вуха більшості людей
11.07.2024 14:08 Ответить
Блин, американцы, расчехлите жопы, перданите от души! Перестаньте бояться злого Пу, вы ж огромная держава! Ведете себя как девушка на свидании: «ой, если позволю поцеловать себя, он точно изнасилует!» Раша наглая и циничная, блефует с угрозами..
11.07.2024 10:36 Ответить
як же вони навчилися *******, оці траммпісти-магашисти!
Нічим не поступаються зебілам!
11.07.2024 10:42 Ответить
конгрес даже рішучіший за байдена
11.07.2024 10:51 Ответить
Конгрес прийняв закон про ленд-ліз, а байден його поховав.
11.07.2024 11:33 Ответить
і знову вилізли місцеві боти-брехуни на методичках манафорта та
11.07.2024 10:53 Ответить
Якщо ти працюеш за методичкою, то не треба казати, що всі так роблять.

Треба розглядати факти
Конгрес все таки надав 61млрд - адміністрації
Який включає 7.8млрд виключно для підпису президента по програмі PDA
Термін дії цього права, до 1 жовтня 2024, або до закінчення коштів.

Використано 900млн, залишок 6.9млрд
Часу залишилось 2.5місяці

Є вірогідність, що кошти будуть втрачені, та допомога Україні буде менше.
На саміті НАТО - майже нічого не пообіцяли, маючи право на 61млрд

Що будете казати, якщо 1 жовтня 2024р - кошти будуть втрачені?
11.07.2024 13:46 Ответить
та пішло ти ***** брехло! Тому що в тому Законі окремі програми розписані до 30/09.2025року! І не всі 61лярд належить до передачі Україні - там куди складніша система переозброєння армії США з передачею надлишків Україні!
11.07.2024 15:50 Ответить
казати нічого не будемо - будемо одразу ******* тебе лопатой по ****, чучєло лішнєхромосомноє
11.07.2024 16:13 Ответить
А шо з ним трапилось? Останнім часом хоч до рани прикладай
11.07.2024 13:04 Ответить
Какие гибкие формулировки, это конечно не конструктивная неопределённость, но тоже неплохо.
11.07.2024 13:21 Ответить
"Демократи" ніколи не дозволять рашці програти, з багатьох причин.
Тому вони не дозволять ображати сруських на їхній території
11.07.2024 15:35 Ответить
Воля конгресу США на пів-року залишити Україну без війскової підтримки ,теж воля
11.07.2024 20:49 Ответить
Сполучені Штати повинні надати ефективну зброю. Багато зброї, яку вони вже надали, неефективні.
https://www.yahoo.com/news/russias-thwarting-precision-western-weapons-020432261.html
11.07.2024 21:49 Ответить
Кому вони повиннi??
11.07.2024 23:01 Ответить
Причина війни - конфлікт між НАТО і Росією, чи не варто США всіма силами підтримувати Україну?
12.07.2024 21:46 Ответить
 
 