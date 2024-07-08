Расходы на оборону стран НАТО должны быть ближе к уровню времен "холодной войны", - спикер Палаты представителей Джонсон

Во время встреч с делегациями стран НАТО в Вашингтоне на этой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон планирует обсудить вопрос соблюдения расходов на оборону членами Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Джонсон заявил, что каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

"Такая договоренность. Такое соглашение. Есть 10 или 12 из них, которые еще этого не делают. Неприемлемо, что не все члены НАТО выполнили свои текущие обязательства. Возможно, они даже должны быть ближе к уровню времен "холодной войны". Но если мы все хотим наслаждаться будущим мира и процветания, нам всем нужно иметь собственную долю в игре", - сказал Джонсон.

По словам спикера, такая позиция отражает "здравый смысл." "Во время встречи с делегациями НАТО на этой неделе я планирую поднять этот очень серьезный вопрос с каждой из них", - добавил Джонсон.

Спикер Палаты представителей отметил, что США не нужны "идеалистические, самопровозглашенные эксперты по внешней политике, которые ставят потребности других стран выше потребностей наших собственных".

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"Нам нужна коалиция во главе с США, которая продвигает интересы безопасности американцев и взаимодействует за рубежом, учитывая интересы работающих семей и бизнеса здесь, дома. Коалиция, которая будет полезной для всех", - добавил Джонсон.

В то же время он отметил, что во время "холодной войны" Советский Союз был единственной реальной угрозой для США. Зато сейчас, по его словам, действует "взаимосвязанная группа стран", которые открыто выступают против Соединенных Штатов.

"Я называю это осью под руководством Китая, состоящей из партнёрских режимов в России, Иране, Северной Корее, Венесуэле и даже на Кубе... Все они каждое утро просыпаются с мыслью о том, как могут уничтожить Америку... пытаясь перекрыть наши торговые пути и похитить наши технологии, нанести ущерб нашим войскам и подорвать нашу экономику", - сказал Джонсон.

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