Витрати на оборону країн НАТО мають бути ближчими до рівня часів Холодної війни, - спікер Палати представників Джонсон

Під час зустрічей із делегаціями країн НАТО у Вашингтоні цього тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон планує обговорити питання дотримання витрат на оборону членами Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Джонсон заявив, що кожен член НАТО повинен витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП.

"Така домовленість. Така угода. Є 10 чи 12 із них, які ще цього не роблять. Неприйнятно, що не всі члени НАТО виконали своїх поточні зобов’язання. Можливо, вони навіть мають бути ближчими до рівня часів Холодної війни. Але якщо ми всі хочемо насолоджуватися майбутнім миру та процвітання, нам усім потрібно мати власну частку у грі", - сказав Джонсон

За словами спікера, така позиція відображає "здоровий глузд." "Під час зустрічі з делегаціями НАТО цього тижня я планую порушити це дуже серйозне питання з кожною з них", - додав Джонсон.

Спікер Палати представників зазначив, що США не потрібні "ідеалістичні, самопроголошені експерти із зовнішньої політики, які ставлять потреби інших країн вище потреб наших власних".

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"Нам потрібна коаліція на чолі зі США, яка просуває інтереси безпеки американців і взаємодіє за кордоном, враховуючи інтереси працюючих сімей і бізнесу тут, вдома. Коаліція, яка буде корисною для всіх", - додав Джонсон.

Водночас він наголосив, що під час Холодної війни Радянський Союз був єдиною реальною загрозою для США. Натомість зараз, за його совами, діє "взаємопов’язана група країн", які відкрито виступають проти Сполучених Штатів.

"Я називаю це віссю під проводом Китаю, що складається з партнерських режимів у Росії, Ірані, Північній Кореї, Венесуелі та навіть на Кубі... Усі вони щоранку прокидаються з думкою про те, як можуть знищити Америку... намагаючись перекрити наші торговельні шляхи та викрасти наші технології, завдати шкоди нашим військам і підірвати нашу економіку", - сказав Джонсон.

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