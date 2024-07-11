Удар РФ по Кривому Рогу 8 июля: среди раненых есть пациенты в тяжелом состоянии

В больницах сейчас находятся 28 человек, которые пострадали в Кривом Роге во время массированной ракетной атаки России утром 8 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Последствия серьезные потому, что погибли люди. 10 человек погибли, 50 человек получили ранения. 28 человек до сих пор находятся в больницах, пятеро из них в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для их выздоровления. Это и есть самые тяжелые последствия, все остальное можно отремонтировать", - отметил он.

Напомним, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 10 погибших. Тогда сообщалось о более 40 раненых.

Также смотрите: Атака РФ на Северный ГОК 8 июля в Кривом Роге: опубликован поименный список погибших работников предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ