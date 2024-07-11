В Черном море может находиться не менее 400 мин, а также взрывчатка, которую смыло с Каховской ГЭС, - ВМС

Черное море насыщено большим количеством российских мин и взрывчатки. Там может находиться около 400 морских мин, но оценить точное количество трудно из-за смытых в результате подрыва Каховской ГЭС минно-взрывных устройств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Последние озвученные официальные цифры властями - это четыре сотни мин, но это довольно приблизительное количество, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать трудно", - отметил спикер.

По его словам, Днепр был заминирован достаточно плотно, и после подрыва оккупантам Каховской ГЭС, "естественно, что большая вода все это смыла" в Днепро-Бугский лиман.

Установить количество мин можно будет только во время проведения операций по разминированию Черного моря. Мировой опыт подобных конфликтов показывает то, что это работа на годы, - говорил Плетенчук.

Он добавил, что с апреля 2024 года Россия лишена возможности минировать Черное море.

"В прошлом году было несколько инцидентов, однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию", - подчеркнул Плетенчук

По его словам, второй опасностью для судоходства является применение агрессором ракет и беспилотников. В этой связи также ведется работа, отметил спикер.

Плетенчук отметил, что несмотря на эти опасности "зерновой коридор" работает стабильно.

Напомним, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску и обезвреживанию мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности экспорта украинского зерна.

