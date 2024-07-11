РУС
В Черном море может находиться не менее 400 мин, а также взрывчатка, которую смыло с Каховской ГЭС, - ВМС

Черное море насыщено большим количеством российских мин и взрывчатки. Там может находиться около 400 морских мин, но оценить точное количество трудно из-за смытых в результате подрыва Каховской ГЭС минно-взрывных устройств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Последние озвученные официальные цифры властями - это четыре сотни мин, но это довольно приблизительное количество, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать трудно", - отметил спикер.

По его словам, Днепр был заминирован достаточно плотно, и после подрыва оккупантам Каховской ГЭС, "естественно, что большая вода все это смыла" в Днепро-Бугский лиман.

Установить количество мин можно будет только во время проведения операций по разминированию Черного моря. Мировой опыт подобных конфликтов показывает то, что это работа на годы, - говорил Плетенчук.

Он добавил, что с апреля 2024 года Россия лишена возможности минировать Черное море.

"В прошлом году было несколько инцидентов, однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию", - подчеркнул Плетенчук

По его словам, второй опасностью для судоходства является применение агрессором ракет и беспилотников. В этой связи также ведется работа, отметил спикер.

Плетенчук отметил, что несмотря на эти опасности "зерновой коридор" работает стабильно.

Напомним, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску и обезвреживанию мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности экспорта украинского зерна.

Москолота добавила роботи!
показать весь комментарий
11.07.2024 12:41 Ответить
Там устью Днепра - трындец. Разминировать нужно(участок русла от Каховской ГЭС до Чорного моря... А для Чорного моря какие-то мины - чепуха, шнуровые заряды все аннигилируют. Тока в Чорном море главная мина замедленного действия есть. Советы в районе Крыма затопили отравляющие (военного назначения) вещества... Рано или поздно, эти фосгено-V-газо-зомано-зарины вынырнут наружу, мало не покажется. По окончанию войны их нужно будет в первую очередь разыскать извлечь и обезвредить.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:13 Ответить
У нас нарешті покінчено з залишками дусту:
«447 тонн небезпечного для людей і довкілля інсектициду ДДТ із могильника біля Хаджибейського лиману знищили в спеціальній печі. Про ліквідацію всіх хімікатів з організованого ще 1979 року сховища повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер».
«Одеська область - перший регіон в Україні, який повністю позбувся пестицидів радянських часів», - заявив він.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:28 Ответить
..вопрос: Сколько пленных мокшей есть...Дальше знаете,что делать
показать весь комментарий
11.07.2024 14:17 Ответить
вибухівка, яку змило з підірваної гес?
показать весь комментарий
11.07.2024 15:20 Ответить
 
 