В Торецке оккупантов нет, бои продолжаются в окрестностях, враг активно применяет по городу авиацию, - ОСГВ "Хортиця"
В окрестностях Торецка Донецкой области продолжаются бои, но в городе российских войск нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
Он отметил, что ситуация на этом направлении существенно не изменилась.
"Враг проводит боевые действия на окраинах города. Врага в городе нет. Однако враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, в частности - КАБы, а также неуправляемые авиаракеты", - рассказал Волошин.
По его данным, только за минувшие сутки по этому направлению, в том числе - и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. Кроме того, за минувшие сутки там произошло 24 вражеские атаки: "Это - Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка".
Волошин добавил, что оккупанты намерены зайти в город, взять его под свой контроль, однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нажаль, тільки справа часу коли там вже ні можливостей, ні споруд не буде, щоб щось утримувати. Все по тому ж сценарію, що і з іншими містами.
Ну там пояснення як завжди: "кацапів було у 10, 20, 30... разів більше". Хоча, як виявилось, їх там всього 10 тисяч рил було зібрано.
Генерали в нас рукожопі, ну то таке. Інших нема....