В Торецке оккупантов нет, бои продолжаются в окрестностях, враг активно применяет по городу авиацию, - ОСГВ "Хортиця"

Торецьк

В окрестностях Торецка Донецкой области продолжаются бои, но в городе российских войск нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

Он отметил, что ситуация на этом направлении существенно не изменилась.

"Враг проводит боевые действия на окраинах города. Врага в городе нет. Однако враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, в частности - КАБы, а также неуправляемые авиаракеты", - рассказал Волошин.

Также читайте: Враг распространяет фейк об оккупации Яснобродовки. Войск РФ там нет, - ОСГВ "Хортиця"

По его данным, только за минувшие сутки по этому направлению, в том числе - и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. Кроме того, за минувшие сутки там произошло 24 вражеские атаки: "Это - Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка".

Волошин добавил, что оккупанты намерены зайти в город, взять его под свой контроль, однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу.

Читайте также: Российских войск в Торецке нет, территориальных успехов у оккупантов не было, - ОСГВ "Хортица"

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10819) Торецк (543) Волошин Назар (100)
Ромашка: вірю - не вірю....
показать весь комментарий
11.07.2024 14:50 Ответить
Там уже і міста нема, одні руїни.
Нажаль, тільки справа часу коли там вже ні можливостей, ні споруд не буде, щоб щось утримувати. Все по тому ж сценарію, що і з іншими містами.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:06 Ответить
Де Шторми, їрмак, віповідай?!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:22 Ответить
Чомусь зовсім все стихло про Вовчанськ.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:48 Ответить
І про Кринки всі забулися.... А скільки пафосу було..... Стільки людей положити....
показать весь комментарий
11.07.2024 16:14 Ответить
Нет уже Крынок. И наших там нет уже, вышли.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:40 Ответить
Та була десь на ukr.net замітка, що кацапи перейшли річку Вовча і лізуть у центр Вовчанська.
Ну там пояснення як завжди: "кацапів було у 10, 20, 30... разів більше". Хоча, як виявилось, їх там всього 10 тисяч рил було зібрано.
Генерали в нас рукожопі, ну то таке. Інших нема....
показать весь комментарий
11.07.2024 16:11 Ответить
Ага, околиці міста це ж не місто.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:20 Ответить
От і не згадаю вже скільки подібного чув. Окупантів нема в Бахмуті. Бойові зіткнення тільки на околицях, ...Вовчанську, і ще з декілька десятків міст.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:21 Ответить
 
 