В Торецке оккупантов нет, бои продолжаются в окрестностях, враг активно применяет по городу авиацию, - ОСГВ "Хортиця"

В окрестностях Торецка Донецкой области продолжаются бои, но в городе российских войск нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

Он отметил, что ситуация на этом направлении существенно не изменилась.

"Враг проводит боевые действия на окраинах города. Врага в городе нет. Однако враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, в частности - КАБы, а также неуправляемые авиаракеты", - рассказал Волошин.

По его данным, только за минувшие сутки по этому направлению, в том числе - и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. Кроме того, за минувшие сутки там произошло 24 вражеские атаки: "Это - Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка".

Волошин добавил, что оккупанты намерены зайти в город, взять его под свой контроль, однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу.

