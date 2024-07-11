РУС
Greenpeace открыл официальное представительство в Украине

Всемирная природоохранная организация Гринпис открыла офис в Украине.

Отмечается, что представительство было зарегистрировано 18 июня 2024 года.

Его директор Наталия Гозак рассказала, что Гринпис в Украине действовал с 1991 по 1998 годы, а возобновил свою деятельность только в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения.

"В течение этих двух лет мы реализовывали проекты силами партнерских организаций при финансировании всемирного Гринписа. А теперь имеем свой офис в Киеве", - рассказала Наталия Гозак.

Также госпожа Гозак отметила, что сейчас в Facebook есть несколько страниц с названием Гринпис, которые не представляют организацию.

А еще в Украине зарегистрировано четыре ОО, которые позиционируют себя как Гринпис, однако не имеют никакого отношения к международному сообществу.

"Мы будем побуждать их изменить название, чтобы не было путаницы", - подчеркнула директор.

Вангую, тепер вони будуть спостерігати,що Україна робить не так, не оккупанти, а нам будуть ставити палиці в колеса. З цієї організації більше проблем чим користі. Зараз почнуть дивитися які кульки в магазинах дають, а бруд від рашистських ракет,не будуть помічати.
11.07.2024 16:04 Ответить
Побачили, що зеленим фартить в Україні?
11.07.2024 15:51 Ответить
рашисти забруднюють довкілля!!!
грінпіс - фас!!!
11.07.2024 15:51 Ответить
О, щас занепокоєння ....ну прррросто вибухне
11.07.2024 15:48 Ответить
грета тунберг приїжджала на відкриття?
11.07.2024 15:50 Ответить
Побачили, що зеленим фартить в Україні?
11.07.2024 15:51 Ответить
рашисти забруднюють довкілля!!!
грінпіс - фас!!!
11.07.2024 15:51 Ответить
Офіс має бути у Каховці.
11.07.2024 15:53 Ответить
Будуть трахати де-кого за "мільярд дерев" .
11.07.2024 16:02 Ответить
Насправді мало хто звернув увагу, але "мільярд дерев" вже росте.
На місці колишнього Каховського водосховища.
11.07.2024 16:47 Ответить
божечкі, да вони спати не будуть...
11.07.2024 16:03 Ответить
Вангую, тепер вони будуть спостерігати,що Україна робить не так, не оккупанти, а нам будуть ставити палиці в колеса. З цієї організації більше проблем чим користі. Зараз почнуть дивитися які кульки в магазинах дають, а бруд від рашистських ракет,не будуть помічати.
11.07.2024 16:04 Ответить
А в мене, через нашу дебільну зелень відразу думка промайнула - хана Кличку за утримання зоопарку..
11.07.2024 16:08 Ответить
Нехай влада не щілкає дзьобами, а показує їм наслідки злочинів рашистів, організовує поїздки, супровід.
11.07.2024 16:08 Ответить
Дзьобами клацають, а щілкають цим, як воно там називається є....
11.07.2024 16:13 Ответить
Будуть оцінювати шкоду довкіллю від українських оборонних споруд (тих, які знайдуть). І вимагатимуть не тримати військову техніку та не рити окопи у заповідниках.
11.07.2024 16:22 Ответить
Нехай будуть. Може почнуть більше писати про незліченні екологічні злочини роZії в Україні.
Люди на Заході мають більшу емпатію до рослин і тварин, ніж у нас.
Тільки влада повинна організувати для представників Greenpeace постійні поїздки по місцях злочинів рашистів.
11.07.2024 16:07 Ответить
"Може почнуть більше писати про незліченні екологічні злочини роZії в Україні."
Аж ніяк. Будуть писати про недотримання Україною природоохоронних норм. Як "Гемнесті інтернейшнел" про недотримання норм утримання військовополонених (російських).
11.07.2024 16:24 Ответить
Побачимо, почитаємо. Якщо почнуть писати щось не те, нам є що їм показати.
Хоча б на їхніх сторінках в соцмережах.
11.07.2024 16:36 Ответить
А ще можливий такий варіант:
"Люди на Заході мають більшу емпатію до рослин і тварин, ніж у до нас"
11.07.2024 16:51 Ответить
У деяких і так.
11.07.2024 16:56 Ответить
Ура! Офіс палестинських людожерів вже у Києві. Ха ха ха.
11.07.2024 16:26 Ответить
Хіба грінпіс опікується палестинцями? Нє, ну я допускаю тезу, що палестинці - тварини. Але ж шоб аж так?
11.07.2024 16:58 Ответить
Вони організовують свої заходи скоординовано з палестинцями по всій Європі. Це вже давно не двіж француза Кусто. Це співробітництво з палестинцями і іншими терористами. Якщо організація не негативно відноситься до істот , а співпрацює з ними, то хто вони? Ха ха ха.
11.07.2024 17:51 Ответить
откройте макдональдс в РФ с кока-колой и картошкой фри плиз, а то я ее не покушал
показать весь комментарий
11.07.2024 16:57 Ответить
Вони ні слова не квакнули після трагедії на Каховському морі

я відстежувала офіційний сайт перші 3-5 днів
11.07.2024 17:32 Ответить
А не хватит ли Украине уже зеленых?
11.07.2024 18:31 Ответить
А хорошо бы (прости, Господи!), чтоб в их офис ****...ла расийская ракета - для понимания того, что не всё так однозначно!
12.07.2024 09:42 Ответить
 
 