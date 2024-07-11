Greenpeace открыл официальное представительство в Украине
Всемирная природоохранная организация Гринпис открыла офис в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HMH.
Отмечается, что представительство было зарегистрировано 18 июня 2024 года.
Его директор Наталия Гозак рассказала, что Гринпис в Украине действовал с 1991 по 1998 годы, а возобновил свою деятельность только в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения.
"В течение этих двух лет мы реализовывали проекты силами партнерских организаций при финансировании всемирного Гринписа. А теперь имеем свой офис в Киеве", - рассказала Наталия Гозак.
Также госпожа Гозак отметила, что сейчас в Facebook есть несколько страниц с названием Гринпис, которые не представляют организацию.
А еще в Украине зарегистрировано четыре ОО, которые позиционируют себя как Гринпис, однако не имеют никакого отношения к международному сообществу.
"Мы будем побуждать их изменить название, чтобы не было путаницы", - подчеркнула директор.
грінпіс - фас!!!
На місці колишнього Каховського водосховища.
Люди на Заході мають більшу емпатію до рослин і тварин, ніж у нас.
Тільки влада повинна організувати для представників Greenpeace постійні поїздки по місцях злочинів рашистів.
Аж ніяк. Будуть писати про недотримання Україною природоохоронних норм. Як "Гемнесті інтернейшнел" про недотримання норм утримання військовополонених (російських).
Хоча б на їхніх сторінках в соцмережах.
"Люди на Заході мають більшу емпатію до рослин і тварин, ніж
удо нас"
я відстежувала офіційний сайт перші 3-5 днів