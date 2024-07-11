Greenpeace открыл официальное представительство в Украине

Всемирная природоохранная организация Гринпис открыла офис в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HMH.

Отмечается, что представительство было зарегистрировано 18 июня 2024 года.

Его директор Наталия Гозак рассказала, что Гринпис в Украине действовал с 1991 по 1998 годы, а возобновил свою деятельность только в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения.

"В течение этих двух лет мы реализовывали проекты силами партнерских организаций при финансировании всемирного Гринписа. А теперь имеем свой офис в Киеве", - рассказала Наталия Гозак.

Также госпожа Гозак отметила, что сейчас в Facebook есть несколько страниц с названием Гринпис, которые не представляют организацию.

А еще в Украине зарегистрировано четыре ОО, которые позиционируют себя как Гринпис, однако не имеют никакого отношения к международному сообществу.

"Мы будем побуждать их изменить название, чтобы не было путаницы", - подчеркнула директор.