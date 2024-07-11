4 956 34
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В начале встречи Джо Байден сказал, что "рад объявить новый пакет военной помощи Украине".
В то же время он не рассказал о деталях пакета. Но ранее издание Associated Press отмечало, что речь идет о пакете помощи на 225 млн долларов. Там, по их данным, будет система ПВО Patriot.
Топ комментарии
+5 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.07.2024 20:52 Ответить Ссылка
+2 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий11.07.2024 20:33 Ответить Ссылка
+2 Oleksandr Bilonoh
показать весь комментарий11.07.2024 21:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда в мае бывший президент Дональд https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/05/28/trump-trial-live-updates-closing-arguments/73871142007/ Трамп был осужден за 34 уголовных преступления за фальсификацию деловых записей присяжными Манхэттена, судья Хуан Мерчан назначил дату вынесения приговора на 11 июля. Пригоновое приговор должен был быть вынесен всего за несколько дней до начала https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2024/06/10/rnc-dnc-2024-dates-cities-convention/74042429007/ Республиканского национального съезда 2024 года, где Трамп, как ожидается, будет официально выбран кандидатом в президенты партии
Однако после беспрецедентного решения Верховного суда о https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2024/07/01/presumptive-immunity-supreme-court-ruling-impact-trump/74272174007/ президентском иммунитете , в котором говорилось, что Трамп, по крайней мере, частично застрахован от преступлений, которые он совершил во время пребывания в должности, Мерчан отложил вынесение приговора бывшему президенту. После того, как он услышит аргументы как от юридической команды Трампа, так и от прокуроров по делу, Мерчан, как ожидается, вынесет решение о том, может ли обвинительный приговор встать в свете решения Верховного суда.
дуже багато твоїх прихільників у сyмніві, що ти саме той кандідат
який може не дати знову прийти рудому до влади.
а саме так питання і стоїть.
ти зробив це раз - дякуємо і памьятаємо,
але вік, зараза, бере своє...
а є діди, яким не все одно...
це просто дві різні категорії людей які нікои не пересікаються...
посада віце президента НЕ передбачяє заміну собою будь якого балатуючогося кандідата в Президенти від партії.
особу кандідата вирішує тільки партійний конгес.
якби американці не ставилися так прискіпливо до законів - це була б не Амеріка, а єрмачнячий офіс...
чи Блінкені, чи Мішель - діло в чясі, якого нема.
до виборів 4 місяці,
а ну переконай тих хто був готовий голосувати саме за Байдена
проголосувати за іншого кандідата від якого слова ніхто ніколи не чув,
що вони будуть робити і яка їхня програма?
як Джо усунеться і демпартія висуне,
наголошую, за 4 місяці до виборів іншого кандітата.
але є ще та меншість яка просто не піде на вибори.
а тут саме меншість вирішує все і індепендні голосувальники.
тут не голосують за серіал, тут іноді різниця в сотні голосів (Буш Флоріда)
тут не буває 73-25..
незначна кількісь виборців з цього боку, яка не прийшла на вибори, + нейтральні?
і ось тобі президент з іншого боку...
а після за Маккейна, не Обаму.
але за руйнивника республіканської партії, яким є трамп?
ніколи мого голосу не буде...
перед собою потрібно ж бути чесним...
якого вони підтримують.
викидувати, чи не викидувати кандідатa - не їхнє собаче діло.
давай гроші, чи не давай.
- за все це плататять донори...
нема грошей? - сиди вдома.
Дякуємо захисникам України та їх Родинам!
Мабуть, доля 61 млрд долара, така ж як доля Ленд-лізу України, який теж був проголосований Конгресом і заморджений Байденом.
Мабуть, знову, як із Ленд-лізом, президент України промовчить про 61 млрд доларів?
По факту, для України там немає 61млрд, є приблизно 31млрд, якщо все рахувати по максимуму.
Наприклад PDA 7.8млрд, котрий на вcі країни, якщо весь віддадуть Україні, та встигнуть до 1 жовтня 2024.
Більш корисно було б, надати план перемоги України котрий закріплений в законі, та не розроблений в термні 45 днів.
"Сьогодні я оголошую про історичне надання Україна систем протиповітряної оборони", - заявив він. - "США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони
Варто, втім, зауважити, про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/5/7189562/ поставлена на чергування ЗСУ . Виходячи з цього, в оголошенні Байдена, по суті, йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot,"
Тобто не 5ть, а одна - та мова про Patriot
А сьогодні просто, ще раз про це нагадали.
Для преси, різні президенти кажуть що коштує 1млрд, та 1.5млрд
Реальна ціна приблизно 400млн, згідно цього https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA , котрий коштував 1млрд, та крім іншої зброї включав також 1 систему Patriot