РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 956 34

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Зеленський та Байден

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В начале встречи Джо Байден сказал, что "рад объявить новый пакет военной помощи Украине".

В то же время он не рассказал о деталях пакета. Но ранее издание Associated Press отмечало, что речь идет о пакете помощи на 225 млн долларов. Там, по их данным, будет система ПВО Patriot.

Читайте также: США продолжат координировать работу формата "Рамштайн"

Автор: 

Байден Джо (2801) помощь (8117) США (27938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
є молоді, жваві, але хворі на голову "які різниці",
а є діди, яким не все одно...
це просто дві різні категорії людей які нікои не пересікаються...
показать весь комментарий
11.07.2024 20:52 Ответить
+2
От і добре, про зміст пакету, єрмак доложить, по команді, як і належить, точно, як вагнергейт… просто по телефону з ОПУ … ну хоть паржом…
показать весь комментарий
11.07.2024 20:33 Ответить
+2
У вас спеціально для цього є посада віцепрезидента. Нехай бере туди Блінкена, возить скрізь з собою, і не буде жодних ризиків.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і добре, про зміст пакету, єрмак доложить, по команді, як і належить, точно, як вагнергейт… просто по телефону з ОПУ … ну хоть паржом…
показать весь комментарий
11.07.2024 20:33 Ответить
На сегодня был вынесен приговор Трампа о вмешательстве в выборы. Почему это было отложено
Когда в мае бывший президент Дональд https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/05/28/trump-trial-live-updates-closing-arguments/73871142007/ Трамп был осужден за 34 уголовных преступления за фальсификацию деловых записей присяжными Манхэттена, судья Хуан Мерчан назначил дату вынесения приговора на 11 июля. Пригоновое приговор должен был быть вынесен всего за несколько дней до начала https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2024/06/10/rnc-dnc-2024-dates-cities-convention/74042429007/ Республиканского национального съезда 2024 года, где Трамп, как ожидается, будет официально выбран кандидатом в президенты партии

Однако после беспрецедентного решения Верховного суда о https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2024/07/01/presumptive-immunity-supreme-court-ruling-impact-trump/74272174007/ президентском иммунитете , в котором говорилось, что Трамп, по крайней мере, частично застрахован от преступлений, которые он совершил во время пребывания в должности, Мерчан отложил вынесение приговора бывшему президенту. После того, как он услышит аргументы как от юридической команды Трампа, так и от прокуроров по делу, Мерчан, как ожидается, вынесет решение о том, может ли обвинительный приговор встать в свете решения Верховного суда.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:05 Ответить
ой, діду, хвилюєш ти всю місцеву демократичну спільноту.
дуже багато твоїх прихільників у сyмніві, що ти саме той кандідат
який може не дати знову прийти рудому до влади.
а саме так питання і стоїть.
ти зробив це раз - дякуємо і памьятаємо,
але вік, зараза, бере своє...
показать весь комментарий
11.07.2024 20:33 Ответить
коли навколо хворі на голову деспоти, боротися з ними зможе лише такий лідер потужної держави - старий, маразматичний дід, якому вже нічого втрачати і він зможе, якщо що, шибанути ядерною бімбою будь-якого скаженного тоталітариста!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:44 Ответить
є молоді, жваві, але хворі на голову "які різниці",
а є діди, яким не все одно...
це просто дві різні категорії людей які нікои не пересікаються...
показать весь комментарий
11.07.2024 20:52 Ответить
У вас спеціально для цього є посада віцепрезидента. Нехай бере туди Блінкена, возить скрізь з собою, і не буде жодних ризиків.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:11 Ответить
посада віце президента передбачяє вступ віце президента на керівництво країною в разі неможливістю або смертю діючого Президента.
посада віце президента НЕ передбачяє заміну собою будь якого балатуючогося кандідата в Президенти від партії.
особу кандідата вирішує тільки партійний конгес.
якби американці не ставилися так прискіпливо до законів - це була б не Амеріка, а єрмачнячий офіс...
показать весь комментарий
11.07.2024 21:21 Ответить
Офіс дєрмака та його прастітуткі зелі александравни
показать весь комментарий
12.07.2024 15:11 Ответить
да, дід на виступі на саміті НАТО приємно здивував. тримається ще моцно. яка нах Камала чи Хілларі? вупше не варіант. Або якийсь молодий сенатор, як наш земляк з Тернопільщини Чак Шумер, або Дід Джо. інакше без варіантів.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:09 Ответить
діло навіть не в Камалі чи Хіларі,
чи Блінкені, чи Мішель - діло в чясі, якого нема.
до виборів 4 місяці,
а ну переконай тих хто був готовий голосувати саме за Байдена
проголосувати за іншого кандідата від якого слова ніхто ніколи не чув,
що вони будуть робити і яка їхня програма?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:18 Ответить
так, до виборів ще 4 місяці. проте ще офіційно ніхто не висував кандидатів від партій в президенти. це ж тільки будуть робити на генеральних з'їздах партій. я навіть не впевнений, що Трампа висунуть. теоретично можуть і не висунути. або навіть він сам може зняти свою кандидатуру, бо нема гарантії, що він виграє вибори. а як респи вибори не виграють, то тоді Рудого реально можуть посадити і ніхто його не помилує. ) і не факт, що в цій ситуації потрібно буде когось розкручувати. тут в більшості можуть керуватися принципом: будь хто від демократів, аби тільки не Рудий. )
показать весь комментарий
11.07.2024 22:29 Ответить
більшись демократів, так, проголосує за іншого кандідата від демократичної партії,
як Джо усунеться і демпартія висуне,
наголошую, за 4 місяці до виборів іншого кандітата.
але є ще та меншість яка просто не піде на вибори.
а тут саме меншість вирішує все і індепендні голосувальники.
тут не голосують за серіал, тут іноді різниця в сотні голосів (Буш Флоріда)
тут не буває 73-25..
показать весь комментарий
11.07.2024 22:38 Ответить
теж варіант. тим більше, що крім демократів і респів є ще така сама кількість нейтральних, тобто не прихильників тої чи іншої партії. так званий центр. вони і вирішують результати виборів.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:52 Ответить
саме так, шановний, ви все правильно кажете.
незначна кількісь виборців з цього боку, яка не прийшла на вибори, + нейтральні?
і ось тобі президент з іншого боку...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:01 Ответить
до речі, тоді за Буша був мій голос - бо Буш республіканець.
а після за Маккейна, не Обаму.
але за руйнивника республіканської партії, яким є трамп?
ніколи мого голосу не буде...
перед собою потрібно ж бути чесним...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:36 Ответить
чого його донори не викинуть з партії? чи хто там керує партією.. якщо сам Рудий, то як то такого допустили? невже не було ніяких запобіжників, щоб не дати можливості одній людині тероризувати цілу партію та ще й ганьбити її?
показать весь комментарий
12.07.2024 02:42 Ответить
донори дають, чи не дають гроші на кампанію кандідата,
якого вони підтримують.
викидувати, чи не викидувати кандідатa - не їхнє собаче діло.
давай гроші, чи не давай.
показать весь комментарий
12.07.2024 02:56 Ответить
уявляте собі скільки грошей Байдену чи трампу зі всією світою коштує поїхати покайпейнити в, ну скажімо так, в Огайо?
- за все це плататять донори...
нема грошей? - сиди вдома.
показать весь комментарий
12.07.2024 03:04 Ответить
Дякуємо США за надану допомогу, Україні та Українцям!!

Дякуємо захисникам України та їх Родинам!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:38 Ответить
За що дякувати? За те що примусили здати 3-тій ядерний арсенал а тепер ми одержали війну? Щоо за мода повзать на четвереньках за подачки злидням.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:13 Ответить
Де грошi Зiн?
показать весь комментарий
11.07.2024 20:41 Ответить
Оглядачі в США запитують, куди зникли 61 млрд доларів для України, за який проголосував Конгрес, 2 м тому?
Мабуть, доля 61 млрд долара, така ж як доля Ленд-лізу України, який теж був проголосований Конгресом і заморджений Байденом.
Мабуть, знову, як із Ленд-лізом, президент України промовчить про 61 млрд доларів?
показать весь комментарий
11.07.2024 20:41 Ответить
А є посилання на "Оглядачі в США запитують, куди зникли 61 млрд доларів для України"?

По факту, для України там немає 61млрд, є приблизно 31млрд, якщо все рахувати по максимуму.
Наприклад PDA 7.8млрд, котрий на вcі країни, якщо весь віддадуть Україні, та встигнуть до 1 жовтня 2024.

Більш корисно було б, надати план перемоги України котрий закріплений в законі, та не розроблений в термні 45 днів.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:54 Ответить
***** ********** до прийняття рішення щодо бити по кацапоаеродромах вглиб чи просто веде себе як типове *****?
показать весь комментарий
11.07.2024 20:50 Ответить
Доктор Парнас прокинувся перед сном
показать весь комментарий
11.07.2024 20:50 Ответить
а хіба пєтріот не коштує мільярд?
показать весь комментарий
11.07.2024 20:52 Ответить
Так його вже пообіцяли 10 липня

"Сьогодні я оголошую про історичне надання Україна систем протиповітряної оборони", - заявив він. - "США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони

Варто, втім, зауважити, про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/5/7189562/ поставлена на чергування ЗСУ . Виходячи з цього, в оголошенні Байдена, по суті, йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot,"

Тобто не 5ть, а одна - та мова про Patriot

А сьогодні просто, ще раз про це нагадали.

Для преси, різні президенти кажуть що коштує 1млрд, та 1.5млрд
Реальна ціна приблизно 400млн, згідно цього https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA , котрий коштував 1млрд, та крім іншої зброї включав також 1 систему Patriot
показать весь комментарий
11.07.2024 21:03 Ответить
Щоб не казали, Байден вписав своє ім'я в історіюю. З великої літери.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:10 Ответить
Джо Байден старый ссыкун.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:16 Ответить
Ну, все появилися брехуни боти-магашисти, поки що та . Колупаються пальцем в своїй брехливій жопі
показать весь комментарий
11.07.2024 21:17 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 21:28 Ответить
 
 