В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за ракет с севера (обновлено)

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога из-за ракетной угрозы с севера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Крылатая ракета из Курской области на Сумщине, курс западный", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Крылатые ракеты с Сумщины на Черниговщину курс западный;

Крылатая ракета с Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область", - предупреждают в ВС.

Читайте: Российская ракета Х-101, которая ударила по "Охматдету", содержала детали иностранного производства, - FT

Воздушная тревога распространилась на западные области Украины. Крылатые ракеты врага следуют по западному курсу.

"Крылатая ракета на юге Житомирщины в западном направлении! Несколько групп крылатых ракет на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей в западном направлении", - сообщили в Воздушных силах.

Кроме ракетной опасности сохраняется угроза "шахедов".