В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за ракет с севера (обновлено)
В Киеве и ряде областей - воздушная тревога из-за ракетной угрозы с севера.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Крылатая ракета из Курской области на Сумщине, курс западный", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
- "Крылатые ракеты с Сумщины на Черниговщину курс западный;
- Крылатая ракета с Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область", - предупреждают в ВС.
Воздушная тревога распространилась на западные области Украины. Крылатые ракеты врага следуют по западному курсу.
"Крылатая ракета на юге Житомирщины в западном направлении! Несколько групп крылатых ракет на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей в западном направлении", - сообщили в Воздушных силах.
Кроме ракетной опасности сохраняется угроза "шахедов".
Топ комментарии
+9 Виталий #548501
показать весь комментарий11.07.2024 20:45 Ответить Ссылка
+2 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий11.07.2024 20:34 Ответить Ссылка
+1 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий11.07.2024 20:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🚀 Уточнення щодо ракет:
Ймовірно це «Калібри» запущені з каспійського моря приблизно годину тому.