В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за ракет с севера (обновлено)

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога из-за ракетной угрозы с севера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

тривога

"Крылатая ракета из Курской области на Сумщине, курс западный", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

  • "Крылатые ракеты с Сумщины на Черниговщину курс западный;
  • Крылатая ракета с Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область", - предупреждают в ВС.

Читайте: Российская ракета Х-101, которая ударила по "Охматдету", содержала детали иностранного производства, - FT

Воздушная тревога распространилась на западные области Украины. Крылатые ракеты врага следуют по западному курсу.

"Крылатая ракета на юге Житомирщины в западном направлении! Несколько групп крылатых ракет на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей в западном направлении", - сообщили в Воздушных силах.

Кроме ракетной опасности сохраняется угроза "шахедов".

крылатые ракеты (904) Воздушные силы (2684) воздушная тревога (837)
+9
11.07.2024 20:45 Ответить
+2
Пильнуймо! Обмилок прутін, казиться перед своїм фінішем, гадить Українцям…
11.07.2024 20:34 Ответить
+1
А карпентер каже, що Не реалістично змінити політику, щоб Україна могла бити зброєю США по аеродромах по всій Росії, - КарпентерДжерело:
11.07.2024 20:37 Ответить
Пильнуймо! Обмилок прутін, казиться перед своїм фінішем, гадить Українцям…
11.07.2024 20:34 Ответить
А шось пропустив про кiнець прутiна?
11.07.2024 20:39 Ответить
А карпентер каже, що Не реалістично змінити політику, щоб Україна могла бити зброєю США по аеродромах по всій Росії, - КарпентерДжерело:
11.07.2024 20:37 Ответить
Чого Ви прицепилися до рдника із США? Наш радник Абдристович обіцяв закінчити війну за дві неділі, максимум за пару місяців і звинуватив українське ППО, що ніби збивали ракету над Дніпром, і та попала в 9-ти поверховий будинок. Але точно буде і те, що для нанесення ударів по території росії потрібно краще використовувати свої ркети і саме головне, що технології і можливості в нас є. І ще одне питання, а що мало французських і англійських, якими дозволили бити по території росії? А американськими ракетами знищили вже всі цілі на окупованих територіях???
11.07.2024 21:17 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🚀 Уточнення щодо ракет:

Ймовірно це «Калібри» запущені з каспійського моря приблизно годину тому.
11.07.2024 20:39 Ответить
сподіваюсь надана і вже налаштована ізраїльська система раннього сповіщєння вже в дії...
11.07.2024 20:42 Ответить
У світлі останніх подій...
11.07.2024 20:45 Ответить
11.07.2024 20:45 Ответить
Підльотний час крилатої- півгодини, балістики- 3-5 хвилин. Син не встигає добігти до метро
11.07.2024 20:43 Ответить
Старкон... бляха. Основна авіабаза і ніхєра не прикрита.
11.07.2024 21:06 Ответить
прикрыта немецкой конфетой и буками
11.07.2024 22:34 Ответить
 
 