Залужный официально приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.
"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства", - подчеркнул Залужный.
Назначение Залужного послом в Британии
8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.
В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.
Уявімо, що Залужний почав відкрито критикувати Зеленського.
Що було би після цього?
ми щє досі не зрозуміли яке падло у владі?
воно не Україну - воно себе захищяє,
бо в любому випадку їм звиздесь - чи то кацапи підвисять,
чи то українці не простять....
залізний генерал
Це так само, як Зеленському не варто було йти у Президенти України. Він - хороший хлопець у своїй справі, але ця посада вимагає знань, підготовки, досвіду . . . Кожен має займатися тим, на що довго и добре вчився . . . Президент має мати одну з чотирьох професій : юрист, економісти, дипломат або військовий. Але не понарошку, з дипломом купленим, а реально. Зеленський - юрист по диплому, але не по роботі. Результат маємо. Хоча не все його вина, путяра - то об'єктивна реальність, від Зеленського не залежна, але людина з підготовкою на тій посаді могла б зробити більше, ніж він робить.
Так само і Залужний - посол має мати за плечима Дипакадемію МЗС України або Київський інститут міжнародних відносин. Там не може бути інших варіантів. Який би класний дядька не був. Не може і крапка. Це просто не підлягає обговоренню. І дуже шкода, що у нього не вистачило розуміння сказати : "Пане Президент - хочете мене звільнити, то звільняйте, але я не піду позоритися на дипроботу, в якій нічого не розумію. Тим більше, що це може зашкодити нашій країні". Це Залужному мінус. Він повинен був на цьому наполягти.
У Вас радянська класика : "У нас кожна кухарка може керувати державою".
Не може . . .
Залужний був би на порядок ефективнішим в армії. Я так вважаю, а Ви вважайте, як хочете.
Чи "нє, не таке"?
Хоча ДА МЗС України чи КІМО - це просто інший рівень питання.
Але якщо вже читати Вікіпедію, то поясніть мені - людина командує Оперативним командуванням "Північ". Вже 5 років іде війна, на північному напрямку вороги - як життя показало, саме звідти через 2 роки пішла атака на Київ. Тобто його укріпленням, роботою з військами потрібно займатися вдень і вночі, без вихідних. І йому це вдалося - у березні 2022 року вони із Сирським там розгромили росіян.
То коли він мав час навчатися в магістратурі Острозької академії ? Заочно, мабуть . . .
У нього військові академії (Одеський інститут сухопутних військ, Національна академія оборони України, Національний університет оборони України ім. Черняховського), де він загалом майже 10 років провчився. А тут 1-річна магістратура на основі раніше отриманої військової освіти, ще і, наскільки я розумію, заочно, без відриву від складної щоденної роботи. Захист дисертації в Одеській юракадемії у 2023 році на спецтему, тобто ймовірно на військову тематику, знову ж таки.
Тобто "нє, не таке" - хоча визнаю, що суттєво краще, ніж я думав до цього, що у нього лише загальновійськова і загальноюридична освіта. Сполучене Королівство - це вища ліга дипломатії, туди кадрові дипломати направляються, які раніше були міністрами закордонних справ, послами пів-життя . . .
Це моя думка. Вважав і вважаю Залужного непересічною особистістю, але користі від нього було би більше, якби він керував армією, а не по паркету Форін Офіса скрипів.
И главная задача посла - выцарапывать вооружение, нужное фронту?
Сильно твоя дипакадемия позволит разобраться в вопросах военной помощи?
Главная задача посла - выцарапывать вооружение ? Ну, одна из важных, далеко не единственная.
Сильно ли дипакадемия позволит разобраться ? Сильно. Потому что это в первую очередь международное право, международные договоры, международный экспортный контроль, международные отношения, геополитика, военные и дипломатические альянсы, международное финансирование, информационная война и PR, нейтрализация дипломатических и политических интриг врага, блокирование "путинферштейеров" на территории страны, куда аккредитован, и так далее. И всё это посол.
А для технических вопросов есть военный атташе посольства.
2. Ты не выёживайся, ты пальцем покажи! Конкретно фамилию молодого барбершопера с профильным образованием из команды Зели, который лучше Залужного выполнит обязанности посла в СК в условиях войны с Расией и организует новый военный альянс!
Генерал Залужний зустрічається з дипломатами та офіційними особами у костюмі, згідно протоколу. Володимир Зеленський, найвеличніший політичний лідер ********** по версії Андрія Єрмака, зустрічається з дипломатами та офіційними особами у "оліві". Генерал заслужено має право вдягнути форму, але не робить цього, через протокол та дипломатичні традиції. Зеленський... Про нього і так все відомо і зрозуміло. І якщо його мілітарі стайл на початку повномасштабного вторгнення був зрозумілим, то зараз це виглядає настільки штучно, що навіть смішно. Кожен з них ставить пріоритети згідно своєму розуміння. Один служить державі, а інший погано грає президента та схильний до непотизму та авторитаризму. І все це разом багато про що говорить.
ДОБРА ПАРОЧКА ЗІБРАЛАСЯ! навідміну від банківських лідОрів
********* навіть сьогодні перлічувала Залужного на місце протухлого Зе типу на вимогу політикуму України... Каже пратнери просять українців почекати....В кожні гандонівській правді є таки доля правди... І
Вітаю Валерія Федоровича.
Кожному пенсіонеру - посаду посла! Ура!
Залужний мені подобається. Я теж непридатний до служби.
Тому я теж хочу стати послом у якійсь зарубіжній країні.
Вже вчу, наприклад, мальдівську мову. Там гарні пляжі...
Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.
причина все таж сама - рейтінг!
Навчиться бути політиком.
Нав'яже особисті контакти на найвищому політичному рівні.
А клован після перемоги буде сидіти, за сукупністю злочинних діянь.
Для мене Залужний був Богом і саме на нього я сподівалась в усьому. Я була впевнена, що війну він виграє. Але сталося те, що сталося. Залізний генерал виявився ганчіркою у брудних рученятах ларьочніка та його підлеглого преЗЕдента.