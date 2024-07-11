РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости
12 987 159

Залужный официально приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании

Валерій Залужний та очільниця структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторія Басбі.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства", - подчеркнул Залужный.

Читайте: Последствия санкций против России: Великобритания к 2028 году может потерять каждого шестого миллионера к 2028 году

Назначение Залужного послом в Британии

8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.

В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.

Автор: 

Великобритания (5137) посол (1838) Залужный Валерий (673)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Бойовий Генерал - Послом...
Комік- ПреЗедентом...
Ось і Маємо те що Маємо...
🤔🤔😡😡🤬🤬
показать весь комментарий
11.07.2024 20:50 Ответить
+35
Залужний, залізний генерал, і той в костюмі.. а наша гопота лазить небрита у футболочках до королів та президентів.. ганьбисько
показать весь комментарий
11.07.2024 20:52 Ответить
+30
Лишь бы никто солнцеликого не затенял.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ще раз повторюю. Я не ліплю героя нації, я відповідаю на коментарі, в яких висуваються до Залужного дебільні претензії.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:43 Ответить
Ключове " 2 керівник в військовой організації". А якщо врахувати, що нібито першою людиною крутить, як циган сонцем, Єрмак, то Залужний був навіть не 2, а може і не третьою людиною. Якби в країні був оголошений стан війни, то Залужний став би першою людиною і відповідальним за все. Але Зєля цього ніколи не зробить, командувати всім має тільки він з Єрмаком і Татаровим.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:40 Ответить
Людина реально оцінює ситуацію, прораховує наслідки своїх дій, слів і думає про інтереси України.
Уявімо, що Залужний почав відкрито критикувати Зеленського.
Що було би після цього?
показать весь комментарий
11.07.2024 23:19 Ответить
був би поряд с Червінським...
ми щє досі не зрозуміли яке падло у владі?
воно не Україну - воно себе захищяє,
бо в любому випадку їм звиздесь - чи то кацапи підвисять,
чи то українці не простять....
показать весь комментарий
12.07.2024 00:35 Ответить
Інвалід -це ти, на голову, ******
показать весь комментарий
11.07.2024 23:16 Ответить
Гудерьян, Манштейн, "Лис" Роммель... Рим, Токио, Анкара?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:35 Ответить
Щось мадама не дуже задоволена, може очікували когось іншого?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:37 Ответить
Побежали похрустеть ягельком?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:50 Ответить
Вас тут, подоляківських *****, як клопів у проперденому дівані, забігали, падлюки, нічого, дусту скоро нажретеся
показать весь комментарий
11.07.2024 23:18 Ответить
Не сци, по твою сумну дупу вже не повернеться.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:24 Ответить
Аглицкий экспириенс поможет победить врагов(внутренних)...
показать весь комментарий
11.07.2024 21:42 Ответить
Внутрішніх ворогів будемо розвішувати самі, візьми до уваги
показать весь комментарий
11.07.2024 23:20 Ответить
Хотілося б таких новин про Залужного як посла: "Три райони Лондона відбито, 56 понаєхавших нелегалів взято в полон, бої за місто тривають"
показать весь комментарий
11.07.2024 21:42 Ответить
Дурку до інтернету підключили?
показать весь комментарий
11.07.2024 23:48 Ответить
Не обізнаний ви у роботі психлікарень..Там завжди є інтернет, як у будь-якому закладі. І пацієнти теж мають доступ до інтернету, в них же у всіх є телефони.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:21 Ответить
Ваше особисте життя мене не цікавить. ))
показать весь комментарий
12.07.2024 01:43 Ответить
от крипака привет братику командующему. приятного отдыха.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:52 Ответить
Дайте мені покерувати країною 24 години. І я поверну в країну демократію недемократичним способом. Але результат важливіший чи ні ?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:56 Ответить
це вже нікому не цікаво-до сраки
показать весь комментарий
11.07.2024 22:03 Ответить
Бідненький хворий, непридатний,
залізний генерал
показать весь комментарий
11.07.2024 22:03 Ответить
Заслужений міг дойти до рівня Шарль Де Голя,а так піджавв хвоста та В Англію ,через інвалідність та С підрах 'єм фотка з Ківаловим зачьотна,так і південь проспав в 2024 разом з боневтіком ,так і Маріуполь вчасно не дав наказ на прорив,якось так,а вся дебільня 73 відсотка з мозгами рибки групі шукає нового спасителя, що вже шашлики не влаштовують
показать весь комментарий
11.07.2024 22:08 Ответить
Кожен має робити свою роботу . . . Неправильно це - професійного військового на дипроботу відправляти, ще і в одну з ключових країн, особливо в нинішній ситуації. Він хоч і має диплом юриста (нещодавно ж мав захист на доктора філософії), але все одно - Дипакадемію МЗС чи КІМО не закінчував. Це з необхідністю 100% буде призводити до проколів у роботі. Не тому, що він слабий чи не здатний навчитися. Просто він не має цього досвіду. Які б класні помічники поруч не були. Солдат має воювати, а не по дипломатичними інтригами займатися.

Це так само, як Зеленському не варто було йти у Президенти України. Він - хороший хлопець у своїй справі, але ця посада вимагає знань, підготовки, досвіду . . . Кожен має займатися тим, на що довго и добре вчився . . . Президент має мати одну з чотирьох професій : юрист, економісти, дипломат або військовий. Але не понарошку, з дипломом купленим, а реально. Зеленський - юрист по диплому, але не по роботі. Результат маємо. Хоча не все його вина, путяра - то об'єктивна реальність, від Зеленського не залежна, але людина з підготовкою на тій посаді могла б зробити більше, ніж він робить.

Так само і Залужний - посол має мати за плечима Дипакадемію МЗС України або Київський інститут міжнародних відносин. Там не може бути інших варіантів. Який би класний дядька не був. Не може і крапка. Це просто не підлягає обговоренню. І дуже шкода, що у нього не вистачило розуміння сказати : "Пане Президент - хочете мене звільнити, то звільняйте, але я не піду позоритися на дипроботу, в якій нічого не розумію. Тим більше, що це може зашкодити нашій країні". Це Залужному мінус. Він повинен був на цьому наполягти.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:17 Ответить
Та пішов ти на*уй із своїми "совєтамі". Розбереться Залужний з цією наукою, як і раніше здобував освіту, з відзнакою
показать весь комментарий
11.07.2024 23:07 Ответить
Ваш допис просто означає, що і у Вас цього розуміння немає.
У Вас радянська класика : "У нас кожна кухарка може керувати державою".

Не може . . .
Залужний був би на порядок ефективнішим в армії. Я так вважаю, а Ви вважайте, як хочете.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:24 Ответить
Хфьодричь, наприклад, був і проффєсором, і навіть акадєміком. А толку з того?..

показать весь комментарий
11.07.2024 23:36 Ответить
Найкращий американський президент - актор Рейган.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:52 Ответить
Це тобі мінус! "У грудні 2020 року - закінчив магістеріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини»" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Чи "нє, не таке"?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:21 Ответить
Вже краще, визнаю

Хоча ДА МЗС України чи КІМО - це просто інший рівень питання.
Але якщо вже читати Вікіпедію, то поясніть мені - людина командує Оперативним командуванням "Північ". Вже 5 років іде війна, на північному напрямку вороги - як життя показало, саме звідти через 2 роки пішла атака на Київ. Тобто його укріпленням, роботою з військами потрібно займатися вдень і вночі, без вихідних. І йому це вдалося - у березні 2022 року вони із Сирським там розгромили росіян.

То коли він мав час навчатися в магістратурі Острозької академії ? Заочно, мабуть . . .

У нього військові академії (Одеський інститут сухопутних військ, Національна академія оборони України, Національний університет оборони України ім. Черняховського), де він загалом майже 10 років провчився. А тут 1-річна магістратура на основі раніше отриманої військової освіти, ще і, наскільки я розумію, заочно, без відриву від складної щоденної роботи. Захист дисертації в Одеській юракадемії у 2023 році на спецтему, тобто ймовірно на військову тематику, знову ж таки.

Тобто "нє, не таке" - хоча визнаю, що суттєво краще, ніж я думав до цього, що у нього лише загальновійськова і загальноюридична освіта. Сполучене Королівство - це вища ліга дипломатії, туди кадрові дипломати направляються, які раніше були міністрами закордонних справ, послами пів-життя . . .

Це моя думка. Вважав і вважаю Залужного непересічною особистістю, але користі від нього було би більше, якби він керував армією, а не по паркету Форін Офіса скрипів.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:17 Ответить
"Це моя думка."(С) Ну, ти даєш! Здивував! "Вважав і вважаю Залужного непересічною особистістю, але користі від нього було би більше, якби він керував армією, а не по паркету Форін Офіса скрипів."(С) - Це у нього вимушений, але не зайвий практикум на майбутнє.
показать весь комментарий
13.07.2024 09:03 Ответить
Дорогой Вова, тебе не кажется что война - это всё таки чуть-чуть другое, чем мир?
И главная задача посла - выцарапывать вооружение, нужное фронту?
Сильно твоя дипакадемия позволит разобраться в вопросах военной помощи?
показать весь комментарий
12.07.2024 09:23 Ответить
Что война - чуть-чуть другое ? Кажется. Таки чуть-чуть другое, да.
Главная задача посла - выцарапывать вооружение ? Ну, одна из важных, далеко не единственная.
Сильно ли дипакадемия позволит разобраться ? Сильно. Потому что это в первую очередь международное право, международные договоры, международный экспортный контроль, международные отношения, геополитика, военные и дипломатические альянсы, международное финансирование, информационная война и PR, нейтрализация дипломатических и политических интриг врага, блокирование "путинферштейеров" на территории страны, куда аккредитован, и так далее. И всё это посол.
А для технических вопросов есть военный атташе посольства.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:21 Ответить
1. "Таки чуть-чуть другое, да" Ты иронии не понимаешь? Какое, в жопу, чуть-чуть?
2. Ты не выёживайся, ты пальцем покажи! Конкретно фамилию молодого барбершопера с профильным образованием из команды Зели, который лучше Залужного выполнит обязанности посла в СК в условиях войны с Расией и организует новый военный альянс!
показать весь комментарий
12.07.2024 17:03 Ответить
The great Ukrainian dream can come true for generals too.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:18 Ответить
Що за дівчина біля пана Посла?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:34 Ответить
Віцемаршал дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі. Джерело:
показать весь комментарий
11.07.2024 23:19 Ответить
Березовый сок

Генерал Залужний зустрічається з дипломатами та офіційними особами у костюмі, згідно протоколу. Володимир Зеленський, найвеличніший політичний лідер ********** по версії Андрія Єрмака, зустрічається з дипломатами та офіційними особами у "оліві". Генерал заслужено має право вдягнути форму, але не робить цього, через протокол та дипломатичні традиції. Зеленський... Про нього і так все відомо і зрозуміло. І якщо його мілітарі стайл на початку повномасштабного вторгнення був зрозумілим, то зараз це виглядає настільки штучно, що навіть смішно. Кожен з них ставить пріоритети згідно своєму розуміння. Один служить державі, а інший погано грає президента та схильний до непотизму та авторитаризму. І все це разом багато про що говорить.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:40 Ответить
Ну, с этим можно поспорить. Зеленский за границей - это не дипломат, а некий образ воюющей Украины....
показать весь комментарий
12.07.2024 09:25 Ответить
Лондон-сити рулит. Нам нужен там свой генерал
показать весь комментарий
11.07.2024 22:44 Ответить
Премєр-міністр Британії зараз людина, котра зробила себе сама- батько робітник заводу. З робітничих бідних кварталів вчився лише з нагородами . Він, як Прокурор , довів до кінця справу про отруєння Литвиненка . Й саме ним звинувачений Луговой зараз ховається в Держдумі...
ДОБРА ПАРОЧКА ЗІБРАЛАСЯ! навідміну від банківських лідОрів

********* навіть сьогодні перлічувала Залужного на місце протухлого Зе типу на вимогу політикуму України... Каже пратнери просять українців почекати....В кожні гандонівській правді є таки доля правди... І
показать весь комментарий
11.07.2024 22:54 Ответить
"Найвеличніший"відправив бойового генерала послом, йому рейтинг генерала дратував ,після чого ситуація на фронті сутьєво погіршилась і мобілізація провалена.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:52 Ответить
Я радий, що хоча б один хворий пенсіонер, непридатний за станом здоров'я до служби в армії, отримав гарну державну посаду.

Вітаю Валерія Федоровича.

Кожному пенсіонеру - посаду посла! Ура!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:52 Ответить
Цей "хворий пенсіонер" ще тебе переживе, не турбуйся
показать весь комментарий
11.07.2024 23:09 Ответить
Я буду тільки радий з цього.
Залужний мені подобається. Я теж непридатний до служби.
Тому я теж хочу стати послом у якійсь зарубіжній країні.
Вже вчу, наприклад, мальдівську мову. Там гарні пляжі...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:19 Ответить
Є вакансія на островах в карибському морі

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:55 Ответить
Зєльоний-підор,буде горіти в пеклі.Сподіваюсь Залужний повернеться,бо люди йому вірять.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:12 Ответить
Вдалої й успішної праці, пане Валерію, на Перемогу України!
показать весь комментарий
11.07.2024 23:17 Ответить
Зазвичай вірчі грамоти вручаються главі держави....а тут рядовому чиновнику....Дивно...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:55 Ответить
зелені Залужного і там з'їдять.
причина все таж сама - рейтінг!
показать весь комментарий
12.07.2024 03:30 Ответить
Харківське видавництво Vivat випускає першу книгу про попереднього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В ній розповідають про перші дні повномасштабного вторгнення, становлення особистості та стратегічні рішення командувача. Книга "Залізний генерал. Уроки людяності" вийде друком у серпні цього року. Як розповіли у видавництві, читачі дізнаються більше про особистість генерала як керівника, батька та чоловіка. Зможуть зрозуміти його стратегії та дізнатися більше про рішення, які впливали на хід повномасштабної війни. Видання вже можна https://vivat.com.ua/product/zaliznyi-heneral-uroky-liudianosti/ передзамовити на сайті видавництва Vivat. Одночасно з релізом паперової книги у серпні, вийде її аудіоверсія в застосунку Абук. https://life.pravda.com.ua/culture/viyde-kniga-pro-generala-zaluzhnogo-302548/
показать весь комментарий
12.07.2024 07:54 Ответить
Важливий етап ген. Залужного на шляху до наступної посади Президента України.
Навчиться бути політиком.
Нав'яже особисті контакти на найвищому політичному рівні.
А клован після перемоги буде сидіти, за сукупністю злочинних діянь.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:03 Ответить
"Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение 10 последних перед днём выборов лет и владеющий государственным языком.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:15 Ответить
Одразу видно, що дуже «хворий» генерал відправився на відпочинок на острів.

Для мене Залужний був Богом і саме на нього я сподівалась в усьому. Я була впевнена, що війну він виграє. Але сталося те, що сталося. Залізний генерал виявився ганчіркою у брудних рученятах ларьочніка та його підлеглого преЗЕдента.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 