Украина получит приглашение в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия

Украину пригласят в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия.

Об этом говорится в заявлении Совета Украина - НАТО, обнародованном в четверг главами государств и правительств, которые приняли участие в его заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Страны НАТО подтверждают, что они смогут направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия. Решение саммита НАТО и Совета Украина - НАТО в сочетании с текущей работой стран НАТО является мостом к членству", - отмечается в документе.

