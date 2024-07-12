РУС
Украина получит приглашение в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия

Украину пригласят в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия.

Об этом говорится в заявлении Совета Украина - НАТО, обнародованном в четверг главами государств и правительств, которые приняли участие в его заседании

"Страны НАТО подтверждают, что они смогут направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия. Решение саммита НАТО и Совета Украина - НАТО в сочетании с текущей работой стран НАТО является мостом к членству", - отмечается в документе.

Также читайте: Членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны, - премьер Словакии Фицо

Посилання на мій вечірній сюжет на ютюб: "НАТО, Зе і пустота. Чому Вашингтонський саміт НАТО став успішним для України й провальним для Зе?" Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=3I4a6UQZ6qQ
===
Закінчився Вашингтонський саміт НАТО. Важливий для самого Альянсу, хоча й без видатних історичних рішень. Сам Блок може відзначати дуже серйозні досягнення - вони справді стали більш цілісним і ціннісним об'єднанням. Усі вже усвідомили значення міжнародної безпеки й нема більше сумнівів, хто стратегічний ворог. А якісь унікальні прориви? Вони не потрібні нинішньому Альянсу, він має щось значно цінніше - сталий і впевнений розвиток та зміцнення почуття взаємної безпеки. Кардинальні й тріумфальні зміни потрібні не їм, а нам. І тут дійсно, Зе і його босяцька дипломатія отримали у відповідь пустоту. Ні, не Україна, а ота зе-пломатія. Для України на саміті проголосили чимало корисних подарунків і бонусів на майбутнє. В різних сферах, окрім стратегічного питання нашої безпеки - чіткої перспективи членства в НАТО. От лише питання слід ставити не союзникам, а собі.

А щодо подій, то була кардинальна відмінність від Вільнюського саміту, який організовували саме під Україну та її дивакуватого для них і неотесаного зєпрідєнта. Він перший день тоді відверто пробикував, але потім, імовірно, дістав по шапці й 12 липня вже поводився тихенько й усе нахвалював. Того не забули. А ще, що б у нас не вигадували, там усі розуміють, що його «легітимність» тримається лише на їхньому спільному рішенні для користі справи сприймати наше Зе саме таким. Але більше ніхто з ним не носився, нічого під нього не підлаштовували. Це був звичний саміт саме НАТО. Саміт у значній частині заради України, але не український саміт. Треба звикатися до нової реальності. Хоча ще раз повторюся: для України рішення саміту були дуже корисними й успішними.

А стосовно перспектив членства, то тут усе не так барвисто, як у нас дехто хоче показати. Нам на доповнення до «завжди щільно відкритих дверей» придумали нову формулу про «незворотність курсу України до НАТО». Чудово. Хоча за Петра Порошенка в нас її вже й до Конституції записали. Але це добрий символ, бо одностайною підтримкою цієї стрічки навіть найзатятіші критики нашого вступу погодилися з тезою, що «Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли це станеться». Але далі телячий оптимізм слід відкинути, бо нам вказують на дуже жорстку метафору - «міст», який нам треба пройти. І це дуже красномовний символ нашого нинішнього стану. Порошенкові відмовляли через відсутність волі до розширення, через страх розізлити московію, але про «міст» не натякали. Бо визнавали, що тоді морально та політично й Україна, і наша влада знаходилися на одному березі з Альянсом. Просто, перед «широко закритими дверима». А зараз ми по інший бік моральної, цивілізаційної, корупційної, узурпаторської прірви. І цей міст треба здолати та повернутися на свій берег, а там уже буде все просто й швидко. Або ні… Таке вікно можливостей погубити - це ще треба зуміти. Наш уміє…

Про це все сьогоднішній деталізований сюжет. А поки дякую за ваші перегляди, запрошую підписуватися на мої канали в ютюб і телеграм та прошу про поширення, рекомендації, коментарі і вподобайки. Т. Чорновіл.
12.07.2024 02:10
+5
Цілком логічно. Тільки повний лох чекав на запрошення прямо зараз.
12.07.2024 01:38
+5
Ну не можуть виховані люди казати правду в очі! Як можна пускати в свій дім відвертого крадуна, шпигуна, шкідника і взагалі гадьониша(зєлю)???
12.07.2024 04:49
Цілком логічно. Тільки повний лох чекав на запрошення прямо зараз.
12.07.2024 01:38
I don't want to join any club which would have me as a member.
-- Groucho Marx
12.07.2024 02:21
тільки от в НАТО просяться, а з ОДКБ втікають.. тож порівняння дуже недоречне, м'яко кажучи
12.07.2024 02:38
Та є один найпотужніший лох який фантазує років так 5+ та ще й затягує в секту зеВовои інших! Ключове слово "безпекова"...головне підпис зелеопний поставити, а навіщо то таке...потім можна буде ще раз подібне для лохторату провернути...
А по факту - умови Україна при "кремлядських консервах" зеопи не виконає ніколи! Ага прям зараз візьмуть в НАТО разом із такими радникоми найпотужнішого невтиікача Всесвіту Подоляком, братело якого має нагороду "исвіо" (добре що подохло!)!
12.07.2024 02:19
в зелених запитання - а скільки це в мілліардах на попілить на кожного палікмахтера і ветеринара?
показать весь комментарий
боротьба з корупцією: НАСТУПИТИ СОБІ НА ХВОСТА, аби не порвали горлянку!
як вірно казав Кузьма "Скрябін": "Дякую, що ******** всі бабки!"
показать весь комментарий
12.07.2024 02:10
Тобто ніколи.
12.07.2024 02:29
Так а нашо їм це. Поставте себе на їх місце. Тепер поставте себе на місце русні і чи готові ви віддати те що вже завоювали? Рано чи пізно все закінчиться заморозкою на лінії бойових дій. Можливо колись нам навіть повернуть захоплені територї, але це буде вже за іншої влади в Росії. І на мою думку гаряча фаза війни як це не парадоксало виглядає буде тільки віддаляти той можливий час, адже це не дасть змогу в гарячій фазі переосмислити причини і наслідки дій своєї влади. Згадаємо розвал совка, невдоволені «воїни-інтернаціоналісти» були одією із вагомих сили що призвели до кризи і розвалу імперії.
12.07.2024 02:56
Та ясно и давно. Не умного ганяю. Стоило ордло и Крым забыть как безвиз дали. Кстати касабы тогда ордло и близко не включали в свою систему. Теперь отдадим гораздо больше. А завтра тем более. Спросите сегодня у финнов, им Карелия нужна? А Молдове е&нутое Приднестровье?! А немцам зарыганный калининградский полигон гамна и хлама? А сколько мы народа уже потеряли--- какой линейкой мерять?
12.07.2024 11:24
Тобто ніколи
показать весь комментарий
Державу, котрою керують бикуючі, обкурені гопники, у НАТО не візьмуть.
12.07.2024 06:47
Ви різницю між державою та гопниками осюсяєте? Чи для вас це однаково?
12.07.2024 07:15
Коли усі раки на горі опанують техніку художнього свисту.
12.07.2024 03:57
Цілком логічна відмова. Щоб ніхто не помітив, що пʼята стаття не працює і не поставив під сумнів доцільність існування другої, після ООН, безнадійно-дисфункціональної організації.
12.07.2024 04:43
Ну не можуть виховані люди казати правду в очі! Як можна пускати в свій дім відвертого крадуна, шпигуна, шкідника і взагалі гадьониша(зєлю)???
12.07.2024 04:49
Ішаку в дипломатичній формі дали зрозуміти, що поки це чмо буде при владі - про ніяке НАТО не може бути і мови.
12.07.2024 06:15
Само членство в НАТО моло что даст, только поставки оружия будут лучше организованы.
показать весь комментарий
Україна все ближче і ближче до НАТО та ЄС. Ось тільки наближення йде по експоненті. Хто вчив математику, той знає, що таке експонента
12.07.2024 07:02
Щось ти переплутав, чи це такий стьоб? Бо рух по експоненті, це, ну, дуже швидко
12.07.2024 08:36
Вчи математику - експонента НІКОЛИ не досягає точки, до якої прагне
12.07.2024 21:07
При такій корупції нам до НАТО далеко.
12.07.2024 07:29
Порядок слів треба перевернути: спочатку виконати усі вимоги, а вже потім отримати погодження від союзників. І ось тут проблема - зелена влада ні#єра не хоче виконувати
12.07.2024 08:33
 
 