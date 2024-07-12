Обнародован состав сборной Украины для участия в Олимпиаде-2024. ИНФОГРАФИКА

Утвержден состав официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года. В составе делегации указано 297 человек.

В состав официальной делегации вошли 297 человек. Из них:

140 спортсменов и спортсменок;

12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;

95 тренеров;

24 врачей, массажистов и других специалистов;

4 водителя;

16 членов штаба национальной сборной команды Украины;

6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению

Отмечается, что Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Прямую трансляцию Игр обеспечит Общественный вещатель Украины.

