Обнародован состав сборной Украины для участия в Олимпиаде-2024. ИНФОГРАФИКА

Хто поїде від України на Олімпіаду

Утвержден состав официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года. В составе делегации указано 297 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НОК.

В состав официальной делегации вошли 297 человек. Из них:

  • 140 спортсменов и спортсменок;
  • 12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;
  • 95 тренеров;
  • 24 врачей, массажистов и других специалистов;
  • 4 водителя;
  • 16 членов штаба национальной сборной команды Украины;
  • 6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению

Отмечается, что Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Прямую трансляцию Игр обеспечит Общественный вещатель Украины.

Сборная Украины будет представлена в 26-ти из 32-х дисциплин, которые входят в программу Олимпийских игр:

Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі

Склад збірної

