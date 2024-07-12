Обнародован состав сборной Украины для участия в Олимпиаде-2024. ИНФОГРАФИКА
Утвержден состав официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года. В составе делегации указано 297 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НОК.
В состав официальной делегации вошли 297 человек. Из них:
- 140 спортсменов и спортсменок;
- 12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;
- 95 тренеров;
- 24 врачей, массажистов и других специалистов;
- 4 водителя;
- 16 членов штаба национальной сборной команды Украины;
- 6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению
Отмечается, что Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
Прямую трансляцию Игр обеспечит Общественный вещатель Украины.
Сборная Украины будет представлена в 26-ти из 32-х дисциплин, которые входят в программу Олимпийских игр:
