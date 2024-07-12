Оприлюднено склад збірної України для участі в Олімпіаді-2024. ІНФОГРАФІКА

Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх XXXIII Олімпіади 2024 року. У складі делегації зазначено 297 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НОК.

До складу офіційної делегації увійшли 297 осіб. З них:

140 спортсменів та спортсменок;

12 спаринг-партнерів та альтернативних спортсменів;

95 тренерів;

24 лікарів, масажистів та інших фахівців;

4 водії;

16 членів штабу національної збірної команди України;

6 спеціалістів з адміністративно-технічного та екіпірувального забезпечення

Зазначається, що Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.

Пряму трансляцію Ігор забезпечить Суспільний мовник України.

Також читайте: Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів. Це найменша кількість в історії, - Гутцайт

Збірна України буде представлена у 26-ти із 32-х дисциплін, які входять до програми Олімпійських ігор:













