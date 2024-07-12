Оприлюднено склад збірної України для участі в Олімпіаді-2024. ІНФОГРАФІКА
Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх XXXIII Олімпіади 2024 року. У складі делегації зазначено 297 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НОК.
До складу офіційної делегації увійшли 297 осіб. З них:
- 140 спортсменів та спортсменок;
- 12 спаринг-партнерів та альтернативних спортсменів;
- 95 тренерів;
- 24 лікарів, масажистів та інших фахівців;
- 4 водії;
- 16 членів штабу національної збірної команди України;
- 6 спеціалістів з адміністративно-технічного та екіпірувального забезпечення
Зазначається, що Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.
Пряму трансляцію Ігор забезпечить Суспільний мовник України.
Збірна України буде представлена у 26-ти із 32-х дисциплін, які входять до програми Олімпійських ігор:
