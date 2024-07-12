УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини
2 535 0

Оприлюднено склад збірної України для участі в Олімпіаді-2024. ІНФОГРАФІКА

Хто поїде від України на Олімпіаду

Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх XXXIII Олімпіади 2024 року. У складі делегації зазначено 297 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НОК.

До складу офіційної делегації увійшли 297 осіб. З них:

  • 140 спортсменів та спортсменок;
  • 12 спаринг-партнерів та альтернативних спортсменів;
  • 95 тренерів;
  • 24 лікарів, масажистів та інших фахівців;
  • 4 водії;
  • 16 членів штабу національної збірної команди України;
  • 6 спеціалістів з адміністративно-технічного та екіпірувального забезпечення

Зазначається, що Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.

Пряму трансляцію Ігор забезпечить Суспільний мовник України.

Також читайте: Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів. Це найменша кількість в історії, - Гутцайт

Збірна України буде представлена у 26-ти із 32-х дисциплін, які входять до програми Олімпійських ігор:

Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Спортсмени, які поїдуть на Олімпіаду в Парижі

Склад збірної

Автор: 

Олімпіада (689) спорт (1644)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 