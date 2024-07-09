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Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів. Це найменша кількість в історії, - Гутцайт

Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів

На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Це буде найменше представництво в історії Ігор.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт під час брифінгу в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії", - зазначив він.

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За його словами, Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд був на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 атлетів.

Гутцайт додав, що Україна буде представлена на Олімпіаді-2024 практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Проте вперше за час незалежності України в Олімпійських іграх візьме участь збірна країни з футболу.

Нагадаємо, у Парижі, столиці Франції, з 26 липня по 11 серпня 2024 року відбудуться літні Олімпійські ігри. 

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Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1632) Гутцайт Вадим (78)


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Гут цайт?
Йа, ді цайт іст гут!
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09.07.2024 15:29 Відповісти
Це логічно. Популяризація спорту та здорового способу життя майже відсутня. Проте реклама алкоголю на кожному кроці та з кожного екрану. Країна вимирає, люди від'їжджають за кордон. Населення спивається. Спортсмени відбираються на ОІ скоріше наперекір обставинам, чи завдяки чомусь.
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09.07.2024 15:59 Відповісти
Збираються бо мають надію виступати за нормальні країни. Тут перспектив для них нуль, а спортивний вік дуже короткий.
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09.07.2024 16:01 Відповісти
"спортивний вік дуже короткий"
А от для війни до 60 всі придатні. Чудеса...
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09.07.2024 16:11 Відповісти
При зеле одни антирекорды.
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09.07.2024 17:54 Відповісти
 
 