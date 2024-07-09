Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів. Це найменша кількість в історії, - Гутцайт

На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Це буде найменше представництво в історії Ігор.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт під час брифінгу в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна через відмову російських борців від участі в Олімпіаді-2024 отримає більше ліцензій

За його словами, Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд був на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 атлетів.

Гутцайт додав, що Україна буде представлена на Олімпіаді-2024 практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Проте вперше за час незалежності України в Олімпійських іграх візьме участь збірна країни з футболу.

Нагадаємо, у Парижі, столиці Франції, з 26 липня по 11 серпня 2024 року відбудуться літні Олімпійські ігри.

Читайте також: Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, кваліфікованими на Олімпійські ігри

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.