Украину на Олимпиаде-2024 представят 140 спортсменов. Это наименьшее количество в истории, - Гутцайт

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт во время брифинга в Медиацентре Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом на сегодня мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", - отметил он.

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По его словам, Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд был на Олимпиаде в Токио в 2021 году - 155 атлетов.

Гутцайт добавил, что Украина будет представлена на Олимпиаде-2024 практически во всех видах спорта, кроме игровых. Однако впервые за время независимости Украины в Олимпийских играх примет участие сборная страны по футболу.

Напомним, в Париже, столице Франции, с 26 июля по 11 августа 2024 года состоятся летние Олимпийские игры.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 25 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которых допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в Париже.