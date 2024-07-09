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Украину на Олимпиаде-2024 представят 140 спортсменов. Это наименьшее количество в истории, - Гутцайт

Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт во время брифинга в Медиацентре Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом на сегодня мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", - отметил он.

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По его словам, Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд был на Олимпиаде в Токио в 2021 году - 155 атлетов.

Гутцайт добавил, что Украина будет представлена на Олимпиаде-2024 практически во всех видах спорта, кроме игровых. Однако впервые за время независимости Украины в Олимпийских играх примет участие сборная страны по футболу.

Напомним, в Париже, столице Франции, с 26 июля по 11 августа 2024 года состоятся летние Олимпийские игры.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 25 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которых допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2440) Гутцайт Вадим (60)


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Гут цайт?
Йа, ді цайт іст гут!
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09.07.2024 15:29 Ответить
Це логічно. Популяризація спорту та здорового способу життя майже відсутня. Проте реклама алкоголю на кожному кроці та з кожного екрану. Країна вимирає, люди від'їжджають за кордон. Населення спивається. Спортсмени відбираються на ОІ скоріше наперекір обставинам, чи завдяки чомусь.
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09.07.2024 15:59 Ответить
Збираються бо мають надію виступати за нормальні країни. Тут перспектив для них нуль, а спортивний вік дуже короткий.
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09.07.2024 16:01 Ответить
"спортивний вік дуже короткий"
А от для війни до 60 всі придатні. Чудеса...
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09.07.2024 16:11 Ответить
При зеле одни антирекорды.
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09.07.2024 17:54 Ответить
 
 