СБУ задержала на взятках и.о. заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве

Служба безопасности разоблачила на коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.

По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Детали получения взятки

Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

В чем обвиняют подозреваемых?

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, у заместителя начальника управления Главного управления ГНС в городе Киеве НАПК выявило признаки незаконного обогащения на более 20 млн грн и декларирования недостоверных сведений на более 5 млн грн.