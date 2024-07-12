РУС
СБУ задержала на взятках и.о. заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве

Служба безопасности разоблачила на коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Детали получения взятки

Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

Также читайте: ВАКС избрал меру пресечения чиновнице ГНС с Харьковщины, которую задержали на получении 55 тыс. долл. взятки

В чем обвиняют подозреваемых?

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, у заместителя начальника управления Главного управления ГНС в городе Киеве НАПК выявило признаки незаконного обогащения на более 20 млн грн и декларирования недостоверных сведений на более 5 млн грн.

взятка (6229) СБУ (20431) Госналогслужба (75)
+14
Яка користь від цих структур окрім хабарів на власну кишеню?
12.07.2024 12:50 Ответить
+10
пацани в опу бажання нема? - там крадій на крадії...
все як і у вас!
12.07.2024 12:59 Ответить
+8
ніякої
12.07.2024 13:00 Ответить
Яка користь від цих структур окрім хабарів на власну кишеню?
12.07.2024 12:50 Ответить
ніякої
12.07.2024 13:00 Ответить
ВСЬО , ГОТОВИЙ ТОБІ ПОСОЛ В КАБО ВЕРДЕ !!!!
12.07.2024 13:48 Ответить
шановний пан, ви ж завжди були адекватний,
з якого победорасія вас понесло на капс лак і болд?
12.07.2024 13:54 Ответить
У нас нет посольства или консульства на островах Зеленого мыса
12.07.2024 14:10 Ответить
Значить тихенько піде в ліс... Через пів року через суд відновиться на посаду з виплатою ЗП за пропущені місяці+ компенсація за моральну шкоду і вообше положена пенсія по інвалідності внаслідок моральної травми на виробництві ...
12.07.2024 14:33 Ответить
Яка кормить тих затримань, якщо ні одна справа не доходить до суду. Все рішають на етапі слідства
показать весь комментарий
В наших очільників як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
показать весь комментарий
СБУ У КИЄВІ? Це те саме, котре ховає Бєню у віпкамері Малюськи від екстрадиції до США?
показать весь комментарий
Нема з ким пульку йому розписати?

Колись арештовували Лієва от точно так схоже перед приїздом команди інспекторів зі США , а потім ... ну ви знаєте ..
показать весь комментарий
Бідося, мало заробляє, на харчі не вистачає...
показать весь комментарий
Працював анонімно, чим порушив Конвенцію дітей лейтенанта Шмідта. І з арифметикою херовато- Гетьманчикову долю не врахував.
показать весь комментарий
Мабуть у Відні його вже чекають.
показать весь комментарий
пацани в опу бажання нема? - там крадій на крадії...
все як і у вас!
12.07.2024 12:59 Ответить
ну нема так і нема...
показать весь комментарий
Шо апять???
показать весь комментарий
а начальник мабуть був не в темі та не в долі
показать весь комментарий
Так само, як син колишнього одеського воєнкома Борисова, капітан СБУ, ні сном ні духом не знав нічого про неймовірний фарт свого папи, починаючи з 22-го року. Він же не займається в СБУ безпосередньо корупцією, на ньому лише "захист національної державності".
показать весь комментарий
То й що? Його покарають?
...нестримний та тривалий сміх за кадром...
показать весь комментарий
а шо саме смішне, їх не будуть судити за злочини їми скоєненими.
ці тварі спалили зелену систему, засвітилися!.
показать весь комментарий
пасли в науру ....
показать весь комментарий
Я могу его допросить,так,что он выдаст того,кому заплатил за должность и кому носил долю с хабарей,могу даже сразу назвать его.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:07 Ответить
12.07.2024 13:15 Ответить
не вписався в зелене шобло? чи просто підкинули?
показать весь комментарий
Кар'єра обірвалося на зльоті. Чи може ще відкупиться?
показать весь комментарий
це все зробили парахоботи!
показать весь комментарий
У нас вся "боротьба з корупцією" - це: у всіх ЗМІ розголосити про підозру, написати, що "вирішується питання про запобіжний захід", "скільки загрожує" і ... І - все...
показать весь комментарий
на Борщаговці відкрили курси снайперів...
показать весь комментарий
та невже?!!!!
показать весь комментарий
Та давайте вже завдаток та відпускайте, треба "податки" далі збирати.
показать весь комментарий
Ни когда такого не было и вот опять.
показать весь комментарий
Ставимо ставки - за 30 днів випустять!
показать весь комментарий
20 днів
показать весь комментарий
як затримали так і відпустять, бо відкупиться які більшість зебілів !!! зе-влада саджає в тюрму, при чому безпідставно, без складу злочину тільки патріотів України !!!

https://pbs.twimg.com/media/GSLnb_rWkAACJ3O?format=png&name=small

https://yt3.ggpht.com/BJhSoVTBhLdsaXmTDLTEnQSXJbA5hHvbEw61jVbsjfS0DpjqRKMEzCo1Yq04qIEekHgMEzE6obOL4g=s720-c-fcrop64=1,38000000c7ffffff-rw-nd-v1
показать весь комментарий
.
.предлагаю отрезать палец,Вы увидите как подействует на др.воров...
показать весь комментарий
називається юбіцуме...
показать весь комментарий
Усе КЕРІВНИЦТВО ДПС, живе на цьому і з цих грошей!!
Вони ж за свої посади, гроші вносять, щоб потів їх відбатрачити…
Ну прямо цирк, від отих призначенців Зеленського, ловлять якусь ШУШЕРУ, поки оті козирі, гроші за кордон виводять млн доларів!!!
Ну ні стиду, ні сорому!! Генпрокурори з 2014 року від сміху штани сушать!!
показать весь комментарий
беруть завжди або в.о., або заступника... а тут два в одному... Сподіаюсь шо начальник кристалево честний )
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Сирітка ні кола ні двора ні родини ні прапора все доводиться самому шоб дітішкам на молочішко сски ніяк не нажруться в хату до збоченців там накормлять
показать весь комментарий
мальчікі в трусіках
показать весь комментарий
Як несподівано , невже корупціонер? Та неможе бути, бо найвеличніший казав, що всі корупціонери повтікали за кордон ще в 22-му році з початком війни.
показать весь комментарий
та ви шо оце новина
показать весь комментарий
Де СБУ - Служба Безпеки України ( під час війни ) ?!!!, а де податкова ? Де СБУ, (під час війни), а де митниця ? Всі ці контори... сбу, дбр, набу, мвс, гпу, назк... присмокчуються тільки до теми "лаве". Саме це їх цікавить, і саме це вони отримують. "Завгосп " сбу не дасть збрехать. Як і зам генпрокурора... Всі свої. маскалі аплодують!!! всі свої !!!
показать весь комментарий
если он за должность заплатил 100 000$ как ему отбивать бабки?
показать весь комментарий
Це і є національна забава - потішити громадськість «викриттям» злодія. Жах навіть не у тому, що ми не віримо, що він буде покараний. Найстрашніше, іноді не віримо, що впіймали, дійсно, злодія - настільки майстерно система підставляє відбувайла. Поки не почнуть викривати клани і корпорації ..
показать весь комментарий
так сама суть ліцензії - це взятка чинуші, який ставить підпис, в чому проблема???
показать весь комментарий
...нічого не буде нікому.
показать весь комментарий
