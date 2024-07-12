СБУ задержала на взятках и.о. заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве
Служба безопасности разоблачила на коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.
Детали получения взятки
Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.
Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".
В чем обвиняют подозреваемых?
Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, у заместителя начальника управления Главного управления ГНС в городе Киеве НАПК выявило признаки незаконного обогащения на более 20 млн грн и декларирования недостоверных сведений на более 5 млн грн.
з якого победорасія вас понесло на капс лак і болд?
Колись арештовували Лієва от точно так схоже перед приїздом команди інспекторів зі США , а потім ... ну ви знаєте ..
все як і у вас!
...нестримний та тривалий сміх за кадром...
ці тварі спалили зелену систему, засвітилися!.
https://pbs.twimg.com/media/GSLnb_rWkAACJ3O?format=png&name=small
https://yt3.ggpht.com/BJhSoVTBhLdsaXmTDLTEnQSXJbA5hHvbEw61jVbsjfS0DpjqRKMEzCo1Yq04qIEekHgMEzE6obOL4g=s720-c-fcrop64=1,38000000c7ffffff-rw-nd-v1
.предлагаю отрезать палец,Вы увидите как подействует на др.воров...
Вони ж за свої посади, гроші вносять, щоб потів їх відбатрачити…
Ну прямо цирк, від отих призначенців Зеленського, ловлять якусь ШУШЕРУ, поки оті козирі, гроші за кордон виводять млн доларів!!!
Ну ні стиду, ні сорому!! Генпрокурори з 2014 року від сміху штани сушать!!