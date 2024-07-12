УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
8 836 49

СБУ затримала на хабарях в.о. заступника начальника ГУ Державної податкової служби у Києві

СБУ затримали на хабарі одного з податківців Києва

Служба безпеки викрила на корупції виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

СБУ затримали на хабарі одного з податківців Києва

Деталі отримання хабаря

Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

Також читайте: ВАКС обрав запобіжний захід чиновниці ДПС з Харківщини, яку затримали на одержанні 55 тис. дол. хабаря

СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва
СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва

У чому звинувачують підозрюваних?

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у заступника начальника управління Головного управління ДПС у місті Києві НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 20 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн.

Автор: 

хабар (4789) СБУ (13379) Державна податкова служба (508)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Яка користь від цих структур окрім хабарів на власну кишеню?
показати весь коментар
12.07.2024 12:50 Відповісти
+10
пацани в опу бажання нема? - там крадій на крадії...
все як і у вас!
показати весь коментар
12.07.2024 12:59 Відповісти
+8
ніякої
показати весь коментар
12.07.2024 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка користь від цих структур окрім хабарів на власну кишеню?
показати весь коментар
12.07.2024 12:50 Відповісти
ніякої
показати весь коментар
12.07.2024 13:00 Відповісти
ВСЬО , ГОТОВИЙ ТОБІ ПОСОЛ В КАБО ВЕРДЕ !!!!
показати весь коментар
12.07.2024 13:48 Відповісти
шановний пан, ви ж завжди були адекватний,
з якого победорасія вас понесло на капс лак і болд?
показати весь коментар
12.07.2024 13:54 Відповісти
У нас нет посольства или консульства на островах Зеленого мыса
показати весь коментар
12.07.2024 14:10 Відповісти
Значить тихенько піде в ліс... Через пів року через суд відновиться на посаду з виплатою ЗП за пропущені місяці+ компенсація за моральну шкоду і вообше положена пенсія по інвалідності внаслідок моральної травми на виробництві ...
показати весь коментар
12.07.2024 14:33 Відповісти
Яка кормить тих затримань, якщо ні одна справа не доходить до суду. Все рішають на етапі слідства
показати весь коментар
12.07.2024 22:55 Відповісти
В наших очільників як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
показати весь коментар
12.07.2024 12:51 Відповісти
СБУ У КИЄВІ? Це те саме, котре ховає Бєню у віпкамері Малюськи від екстрадиції до США?
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
Нема з ким пульку йому розписати?

Колись арештовували Лієва от точно так схоже перед приїздом команди інспекторів зі США , а потім ... ну ви знаєте ..
показати весь коментар
12.07.2024 14:08 Відповісти
Бідося, мало заробляє, на харчі не вистачає...
показати весь коментар
12.07.2024 12:56 Відповісти
Працював анонімно, чим порушив Конвенцію дітей лейтенанта Шмідта. І з арифметикою херовато- Гетьманчикову долю не врахував.
показати весь коментар
12.07.2024 12:56 Відповісти
Мабуть у Відні його вже чекають.
показати весь коментар
12.07.2024 12:58 Відповісти
пацани в опу бажання нема? - там крадій на крадії...
все як і у вас!
показати весь коментар
12.07.2024 12:59 Відповісти
ну нема так і нема...
показати весь коментар
12.07.2024 13:21 Відповісти
Шо апять???
показати весь коментар
12.07.2024 12:59 Відповісти
а начальник мабуть був не в темі та не в долі
показати весь коментар
12.07.2024 13:02 Відповісти
Так само, як син колишнього одеського воєнкома Борисова, капітан СБУ, ні сном ні духом не знав нічого про неймовірний фарт свого папи, починаючи з 22-го року. Він же не займається в СБУ безпосередньо корупцією, на ньому лише "захист національної державності".
показати весь коментар
12.07.2024 13:29 Відповісти
То й що? Його покарають?
...нестримний та тривалий сміх за кадром...
показати весь коментар
12.07.2024 13:02 Відповісти
а шо саме смішне, їх не будуть судити за злочини їми скоєненими.
ці тварі спалили зелену систему, засвітилися!.
показати весь коментар
12.07.2024 13:04 Відповісти
пасли в науру ....
показати весь коментар
12.07.2024 13:05 Відповісти
Я могу его допросить,так,что он выдаст того,кому заплатил за должность и кому носил долю с хабарей,могу даже сразу назвать его.
показати весь коментар
12.07.2024 13:07 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 13:15 Відповісти
не вписався в зелене шобло? чи просто підкинули?
показати весь коментар
12.07.2024 13:08 Відповісти
Кар'єра обірвалося на зльоті. Чи може ще відкупиться?
показати весь коментар
12.07.2024 13:11 Відповісти
це все зробили парахоботи!
показати весь коментар
12.07.2024 13:12 Відповісти
У нас вся "боротьба з корупцією" - це: у всіх ЗМІ розголосити про підозру, написати, що "вирішується питання про запобіжний захід", "скільки загрожує" і ... І - все...
показати весь коментар
12.07.2024 13:13 Відповісти
на Борщаговці відкрили курси снайперів...
показати весь коментар
12.07.2024 13:17 Відповісти
та невже?!!!!
показати весь коментар
12.07.2024 13:18 Відповісти
Та давайте вже завдаток та відпускайте, треба "податки" далі збирати.
показати весь коментар
12.07.2024 13:22 Відповісти
Ни когда такого не было и вот опять.
показати весь коментар
12.07.2024 13:33 Відповісти
Ставимо ставки - за 30 днів випустять!
показати весь коментар
12.07.2024 13:43 Відповісти
20 днів
показати весь коментар
12.07.2024 15:54 Відповісти
як затримали так і відпустять, бо відкупиться які більшість зебілів !!! зе-влада саджає в тюрму, при чому безпідставно, без складу злочину тільки патріотів України !!!

https://pbs.twimg.com/media/GSLnb_rWkAACJ3O?format=png&name=small

https://yt3.ggpht.com/BJhSoVTBhLdsaXmTDLTEnQSXJbA5hHvbEw61jVbsjfS0DpjqRKMEzCo1Yq04qIEekHgMEzE6obOL4g=s720-c-fcrop64=1,38000000c7ffffff-rw-nd-v1
показати весь коментар
12.07.2024 13:54 Відповісти
.
.предлагаю отрезать палец,Вы увидите как подействует на др.воров...
показати весь коментар
12.07.2024 13:57 Відповісти
називається юбіцуме...
показати весь коментар
12.07.2024 21:34 Відповісти
Усе КЕРІВНИЦТВО ДПС, живе на цьому і з цих грошей!!
Вони ж за свої посади, гроші вносять, щоб потів їх відбатрачити…
Ну прямо цирк, від отих призначенців Зеленського, ловлять якусь ШУШЕРУ, поки оті козирі, гроші за кордон виводять млн доларів!!!
Ну ні стиду, ні сорому!! Генпрокурори з 2014 року від сміху штани сушать!!
показати весь коментар
12.07.2024 14:19 Відповісти
беруть завжди або в.о., або заступника... а тут два в одному... Сподіаюсь шо начальник кристалево честний )
показати весь коментар
12.07.2024 14:48 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:38 Відповісти
Сирітка ні кола ні двора ні родини ні прапора все доводиться самому шоб дітішкам на молочішко сски ніяк не нажруться в хату до збоченців там накормлять
показати весь коментар
12.07.2024 15:17 Відповісти
мальчікі в трусіках
показати весь коментар
12.07.2024 15:35 Відповісти
Як несподівано , невже корупціонер? Та неможе бути, бо найвеличніший казав, що всі корупціонери повтікали за кордон ще в 22-му році з початком війни.
показати весь коментар
12.07.2024 15:54 Відповісти
та ви шо оце новина
показати весь коментар
12.07.2024 17:07 Відповісти
Де СБУ - Служба Безпеки України ( під час війни ) ?!!!, а де податкова ? Де СБУ, (під час війни), а де митниця ? Всі ці контори... сбу, дбр, набу, мвс, гпу, назк... присмокчуються тільки до теми "лаве". Саме це їх цікавить, і саме це вони отримують. "Завгосп " сбу не дасть збрехать. Як і зам генпрокурора... Всі свої. маскалі аплодують!!! всі свої !!!
показати весь коментар
12.07.2024 18:09 Відповісти
если он за должность заплатил 100 000$ как ему отбивать бабки?
показати весь коментар
12.07.2024 18:15 Відповісти
Це і є національна забава - потішити громадськість «викриттям» злодія. Жах навіть не у тому, що ми не віримо, що він буде покараний. Найстрашніше, іноді не віримо, що впіймали, дійсно, злодія - настільки майстерно система підставляє відбувайла. Поки не почнуть викривати клани і корпорації ..
показати весь коментар
12.07.2024 18:51 Відповісти
так сама суть ліцензії - це взятка чинуші, який ставить підпис, в чому проблема???
показати весь коментар
12.07.2024 22:47 Відповісти
...нічого не буде нікому.
показати весь коментар
12.07.2024 23:35 Відповісти
 
 