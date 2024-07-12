СБУ затримала на хабарях в.о. заступника начальника ГУ Державної податкової служби у Києві
Служба безпеки викрила на корупції виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.
Деталі отримання хабаря
Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.
В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.
Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.
Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".
У чому звинувачують підозрюваних?
Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у заступника начальника управління Головного управління ДПС у місті Києві НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 20 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з якого победорасія вас понесло на капс лак і болд?
Колись арештовували Лієва от точно так схоже перед приїздом команди інспекторів зі США , а потім ... ну ви знаєте ..
все як і у вас!
...нестримний та тривалий сміх за кадром...
ці тварі спалили зелену систему, засвітилися!.
https://pbs.twimg.com/media/GSLnb_rWkAACJ3O?format=png&name=small
https://yt3.ggpht.com/BJhSoVTBhLdsaXmTDLTEnQSXJbA5hHvbEw61jVbsjfS0DpjqRKMEzCo1Yq04qIEekHgMEzE6obOL4g=s720-c-fcrop64=1,38000000c7ffffff-rw-nd-v1
.предлагаю отрезать палец,Вы увидите как подействует на др.воров...
Вони ж за свої посади, гроші вносять, щоб потів їх відбатрачити…
Ну прямо цирк, від отих призначенців Зеленського, ловлять якусь ШУШЕРУ, поки оті козирі, гроші за кордон виводять млн доларів!!!
Ну ні стиду, ні сорому!! Генпрокурори з 2014 року від сміху штани сушать!!