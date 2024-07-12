На фронте произошло 136 боевых столкновений, горячее всего на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 произошло 136 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов (задействовал, в частности, 58 КАБов), использовал для поражения 429 дронов-камикадзе. Осуществил 3408 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг 11 раз атаковал неподалеку Глубокого, Волчанска, Старицы и Липцев. Все попытки противника были безуспешны. По предварительным подсчетам, в настоящее время агрессор потерял за сегодня 27 военных убитыми и 52 ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, средство ПВО "Панцирь-С1", 38 БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, а также повредить два танка, пять артсистем и автомобиль.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Три атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен - атаковал 16 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского. Еще продолжаются четыре боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки. Бои продолжаются до сих пор. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 11 боевых столкновений. Девять атак в районах Ивановского, Андреевки и Часова Яра захлебнулись. Захватчики несут потери. Ситуация напряженная, продолжаются два боестолкновения возле Часова Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали 19 атак противника вблизи Торецка, Пивничного, Зализного, Нью-Йорка. 14 атак отражены, противник успеха не имел, продолжаются бои.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. Сейчас 33 атаки врага отражены, семь боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на направлении 166 оккупантов, 69 из них - безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три пушки. Еще три пушки оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Парасковиевки и Константиновки. Успеха не имел.

На Времовском направлении наши войска отражали 5 атак противника вблизи Водяного и Урожайного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Боевые действия на юге

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Работино.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.