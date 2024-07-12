РУС
Танки, бронетраспортеры, коммуникации - FPV-дроны "Азова" уничтожают оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО

Бойцы РУБпАК 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожают логистические пути оккупантов на Кременском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

В условиях противодействия средств РЭБ, пилоты выбирают безопасные маршруты и препятствуют оккупантам подвозить пехоту и БК на позиции.

Азов (835) дроны (4737)
Хлопці Ви молодці і Герої ,
так тримати👍🏼🙏🏼❤️
12.07.2024 21:36 Ответить
АЗОВ-СТАЛЬ!!! ДЯКУЄМО!!!
Але РЕБ щільний(
12.07.2024 21:58 Ответить
 
 