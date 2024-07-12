Танки, бронетраспортери, комунікації — FPV-дрони "Азову" знищують окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО
Бійці РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" за допомогою FPV-дронів знищують логістичні шляхи окупантів на Кремінському напрямку.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
В умовах протидії засобів РЕБ, пілоти обирають безпечні маршрути і перешкоджають окупантам підвозити піхоту і БК на позиції.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так тримати👍🏼🙏🏼❤️
Але РЕБ щільний(