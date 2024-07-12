УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 445 2

Танки, бронетраспортери, комунікації — FPV-дрони "Азову" знищують окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Бійці РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" за допомогою FPV-дронів знищують логістичні шляхи окупантів на Кремінському напрямку.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

В умовах протидії засобів РЕБ, пілоти обирають безпечні маршрути і перешкоджають окупантам підвозити піхоту і БК на позиції.

Також дивіться: Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпилися на звільнених позиціях, - "Азов". ВIДЕО

Автор: 

Азов (820) дрони (5660)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці Ви молодці і Герої ,
так тримати👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.07.2024 21:36 Відповісти
АЗОВ-СТАЛЬ!!! ДЯКУЄМО!!!
Але РЕБ щільний(
показати весь коментар
12.07.2024 21:58 Відповісти
 
 