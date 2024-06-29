УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 726 7

Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпилися на звільнених позиціях, - "Азов". ВIДЕО

В результаті успішної операції, проведеної 12-ою бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ою окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки на Донеччині і закріпились на звільнених позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

Як зазначається, частини окупантів понесли важкі втрати. Техніка знищувалась десятками, особовий склад - сотнями.

На відео - ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій. Кадри записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Також читайте: "Азов" про ситуацію в Серебрянському лісі: наші воїни просунулися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту

"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану. З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

бойові дії (4030) Азов (784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видихаються кацапи. Ще місяць тому зовсім не було новин "відкинули...". А тепер пішло потихеньку.
Слава ЗСУ, Україна понад усе !!!
показати весь коментар
29.06.2024 15:18 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава АЗОВ!!
показати весь коментар
29.06.2024 15:21 Відповісти
Це добре, шана
показати весь коментар
29.06.2024 15:31 Відповісти
Це перша реально успішна оборонна операція ЗСУ такого рівня. З ударами в фланги по всім каноном, яка завершилася розгромом наступаючих орків.
Дай Бог...
показати весь коментар
29.06.2024 15:32 Відповісти
Пішли в наступ без попередження ставки? Очікуйте на зміну командирів.
показати весь коментар
29.06.2024 15:54 Відповісти
Азов мали би мати карт бланш як діяти самостійно, бо без наказів зверху вони набагато ефективніше.
показати весь коментар
29.06.2024 17:26 Відповісти
 
 