Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпилися на звільнених позиціях, - "Азов". ВIДЕО

В результаті успішної операції, проведеної 12-ою бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ою окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки на Донеччині і закріпились на звільнених позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

Як зазначається, частини окупантів понесли важкі втрати. Техніка знищувалась десятками, особовий склад - сотнями.

На відео - ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій. Кадри записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

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"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану. З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище", - йдеться у повідомленні.