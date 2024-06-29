РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6849 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 726 7

Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях, - "Азов". ВИДЕО

В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполовки в Донецкой области и закрепились на освобожденных позициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

Как отмечается, части оккупантов понесли тяжелые потери. Техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями.

На видео - ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям. Кадры записаны на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов".

Также читайте: "Азов" о ситуации в Серебрянском лесу: наши воины продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту

"Видео с только что отбитых позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без какого-либо плана. С начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок", - говорится в сообщении.

Автор: 

боевые действия (4258) Азов (800)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видихаються кацапи. Ще місяць тому зовсім не було новин "відкинули...". А тепер пішло потихеньку.
Слава ЗСУ, Україна понад усе !!!
показать весь комментарий
29.06.2024 15:18 Ответить
Слава ЗСУ! Слава АЗОВ!!
показать весь комментарий
29.06.2024 15:21 Ответить
Це добре, шана
показать весь комментарий
29.06.2024 15:31 Ответить
Це перша реально успішна оборонна операція ЗСУ такого рівня. З ударами в фланги по всім каноном, яка завершилася розгромом наступаючих орків.
Дай Бог...
показать весь комментарий
29.06.2024 15:32 Ответить
Пішли в наступ без попередження ставки? Очікуйте на зміну командирів.
показать весь комментарий
29.06.2024 15:54 Ответить
Азов мали би мати карт бланш як діяти самостійно, бо без наказів зверху вони набагато ефективніше.
показать весь комментарий
29.06.2024 17:26 Ответить
 
 