Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях, - "Азов". ВИДЕО

В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполовки в Донецкой области и закрепились на освобожденных позициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

Как отмечается, части оккупантов понесли тяжелые потери. Техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями.

На видео - ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям. Кадры записаны на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов".

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"Видео с только что отбитых позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без какого-либо плана. С начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок", - говорится в сообщении.