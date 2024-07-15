РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7245 посетителей онлайн
Новости
4 095 13

Лидер оппозиции ФРГ Мерц высказался за поставки Германией Киеву боевых самолетов

Лідер опозиції ФРН Мерц висловився за поставки Німеччиною Києву бойових літаків

Лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии и за поставку Берлином боевых самолетов.

Об этом германский политик заявил в эфире телеканала ARD в воскресенье, 14 июля, его слова цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше и больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - заявил лидер германской оппозиции.

Он отметил, что поставки Украине боевых самолетов является уже решенным вопросом во многих странах, также в ЕС. Мерц считает, что Берлин не должен оставаться в стороне в этом вопросе.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне",- заявил лидер ХДС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц снова отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией

Напомним, что на этой неделе на вишингтонском саммите НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что истребители F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина надеется получить от западных союзников шесть истребителей F-16 этим летом. Всего до конца года Киев ожидает получить до 20 самолетов F-16.

Также читайте: Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen, когда программа относительно F-16 будет завершена, - министр иностранных дел Биллстрем

Автор: 

Германия (7289) помощь (8122) самолет (3703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
додати в наступному році до наявних F-16, та можливих "гріпенів" ще і навчання та технічне обслуговування німецьких "єврофайтерів" чи "торнадо", а потім ще і Франція побіжить наввипередки із "міражами" - все це зараз виглядає як знущання, аби політикам сподобатись.. своєму електорату.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:08 Ответить
+3
На заводє Ліхачова
Єсть проєкт машини новой.
І чєртьож єсть, і макєт,
А машини новой нєт.
показать весь комментарий
15.07.2024 06:40 Ответить
+2
ще пару років на очікування, вивчення німецької, опанування пілотажем нової техніки... чи готова Україна взагалі розмістити нині сотню бойових літаків без ризиків їх втрати в небойових ситуаціях?... та й скільки з двох сотень в строю вони зможуть нам виділити?...
показать весь комментарий
15.07.2024 00:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шольц як на це дивиться?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:58 Ответить
Якби вже поставили. Час грає проти нас
показать весь комментарий
14.07.2024 23:58 Ответить
ще пару років на очікування, вивчення німецької, опанування пілотажем нової техніки... чи готова Україна взагалі розмістити нині сотню бойових літаків без ризиків їх втрати в небойових ситуаціях?... та й скільки з двох сотень в строю вони зможуть нам виділити?...
показать весь комментарий
15.07.2024 00:05 Ответить
там взагалі невідомо скільки бортів технічно спроможні виконувати бойові задачі, бо після меркель там була повна розруха.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:13 Ответить
додати в наступному році до наявних F-16, та можливих "гріпенів" ще і навчання та технічне обслуговування німецьких "єврофайтерів" чи "торнадо", а потім ще і Франція побіжить наввипередки із "міражами" - все це зараз виглядає як знущання, аби політикам сподобатись.. своєму електорату.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:08 Ответить
Як почути деякі висловлювання у нашому краї, варто лише зайти за ріг кафешки обдєланої.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:52 Ответить
Це можливо тільки якщо літатимуть самі німці - тобто неможливо.
показать весь комментарий
15.07.2024 01:06 Ответить
Якби ж то! " Не по словам, а по ділам..............""
показать весь комментарий
15.07.2024 03:12 Ответить
На заводє Ліхачова
Єсть проєкт машини новой.
І чєртьож єсть, і макєт,
А машини новой нєт.
показать весь комментарий
15.07.2024 06:40 Ответить
У нього точно дід воював і він шанує діда
показать весь комментарий
15.07.2024 08:32 Ответить
А толку если Шольц ссыкло.
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
Легко пропонувати, коли ти в опозиції. Все одно рішення не ти приймаєш, а піарчик позитивний є.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:22 Ответить
У багатьох війнах жертви агресії завжди оголошували набір іноземніх льотчиків-добровольців:-Китай, Іспанія,Англія, Корея,В"єтнам, Єгипет,..та і СРСР теж..Чому б і Україні так не вчинити..Або це інше?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:48 Ответить
 
 