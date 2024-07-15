Лидер оппозиции ФРГ Мерц высказался за поставки Германией Киеву боевых самолетов

Лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии и за поставку Берлином боевых самолетов.

Об этом германский политик заявил в эфире телеканала ARD в воскресенье, 14 июля

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше и больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - заявил лидер германской оппозиции.

Он отметил, что поставки Украине боевых самолетов является уже решенным вопросом во многих странах, также в ЕС. Мерц считает, что Берлин не должен оставаться в стороне в этом вопросе.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне",- заявил лидер ХДС.

Напомним, что на этой неделе на вишингтонском саммите НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что истребители F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина надеется получить от западных союзников шесть истребителей F-16 этим летом. Всего до конца года Киев ожидает получить до 20 самолетов F-16.

