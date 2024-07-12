Шольц снова отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить перерастания войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Он сказал, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.

"Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы - и на то есть веские причины. Наша задача - обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости", - высказался немецкий канцлер.

Как сообщалось ранее, премьер-министр страны Метте Фредериксен не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако все зависит от обстоятельств.