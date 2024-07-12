РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8173 посетителя онлайн
Новости Война
2 864 25

Шольц снова отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить перерастания войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Он сказал, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.

"Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы - и на то есть веские причины. Наша задача - обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости", - высказался немецкий канцлер.

Как сообщалось ранее, премьер-министр страны Метте Фредериксен не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако все зависит от обстоятельств.

Автор: 

Германия (7282) оружие (10437) россия (97281) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. ІДЕШ Н,,ГУЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ .НАТО НЕ ВОЮЄ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ .ВОЮЄ УКРАЇНА.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:04 Ответить
+4
я так розумію одні тільки українці не бояться рашки,який же курва імпотентний той захід.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:32 Ответить
+3
Отак поволі починає домінувати думка про те, що непогано було б повернутися до влади ХДС-ХСС. І по рашці дозволили б бити, і ухилянтів призовного віку повернули б.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. ІДЕШ Н,,ГУЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ .НАТО НЕ ВОЮЄ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ .ВОЮЄ УКРАЇНА.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:04 Ответить
**** того шольца? - бубік вимогне, вистогне...
він же по 4х повістках найовувся вже до несхочю і знає шо таке без зброї....
показать весь комментарий
12.07.2024 12:17 Ответить
Отак поволі починає домінувати думка про те, що непогано було б повернутися до влади ХДС-ХСС. І по рашці дозволили б бити, і ухилянтів призовного віку повернули б.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:22 Ответить
Всьо Шольц , твоя пєсєнка спєта . !
..
показать весь комментарий
12.07.2024 12:26 Ответить
я так розумію одні тільки українці не бояться рашки,який же курва імпотентний той захід.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:32 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 12:35 Ответить
З самого початку наші зелені уроди почали підіймати це питання про обстріл рос. території.
Це навмисно привертали увагу. Без цього по замовчуванню передана зброя - вже наша зброя. Зелені недоумки спеціально акцентували увагу на обстріли рос. території. Вони працюють на рф. Їм вже не можуть сказати - заткніться вже!!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 12:44 Ответить
так, давайте з почятку - зелені уроди яких ви вибрали...
продовжуємо...
показать весь комментарий
12.07.2024 12:47 Ответить
Ти хто такий, ушльопок?
показать весь комментарий
12.07.2024 14:12 Ответить
Зелені хоч і муд...ки, тому що давно могли виготовити свої ракети якби не корупція....

але вся передана зброя не наша зброя... ми якщо її використаємо там де не можна то більше її не отримаємо... нашадати вам удари з патріота по літаках на території орків і як потім виник дипломатичний тиск на Україну з боку німців та США
показать весь комментарий
12.07.2024 14:10 Ответить
Англійці також проти,тобто ви там воюйте.Дитячим лікарням по всій Україні бути готовим до всього.Тут ,в Іспанії,одного разу усипили пса бо мав дуже небезпечну заразну хворобу.Які мітинги були,розносили банківські установи,призидента Іспанії казали повісити.А ви кажети дітки в Україні,це далеко,десь там.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:47 Ответить
Знову і знову роздувають наратив, що у всьому винні США, Німеччина, Франція чи Великобританія, бо не дозволяють нам бити по територію росії своїми ракетами. При нормальному Верховному головнокомандувачу не було б ніяких проблем, бо американськими, фрнцузськими, англійськими ракетами били б по окупованих територіях, а своїми, які можуть долітати за 500 км., бити по Цапії. Але спеціалісти по відосам і марафонам не здібні робити свої ракети, їм краще перенаправити брехню і пар наріду на те, що у всьому винні західні країни і саме страшне, що нарід в це вірить.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:48 Ответить
є в бжол така бжоліна присказка - "***** бжоли? - ***** мед"
показать весь комментарий
12.07.2024 12:54 Ответить
Ти не бджола, ти муха, і, напевно, зелена.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:14 Ответить
тебе хтось ображав на рівному місці?
от і не жужи...
показать весь комментарий
12.07.2024 15:27 Ответить
То есть то что ***** безнаказанно убивает украинцев там где хочет то это нормально.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:58 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=35302 "Россия" и ее волна террора (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35305 "Россия" и ее волна террора (Часть 2)

Очевидно, что сейчас российский терроризм выходит на новый уровень и уже не намерен ограничиваться взрывами артскладов в Чехии и Болгарии, или диверсиями на польских военных предприятиях. Теперь лапти перешли к стадии убийств иностранных граждан, которые раздражают лично сцаря. Напомним, когда вскрылась роль российских спецслужб в деле о покушении на жизнь семьи Скрипалей, с применением специального, боевого, отравляющего вещества «Новичок», высокопоставленные деятели федерации заявили о том, что никто не собирался трогать британских подданных и что они сами себе нашли приключение на известное место, а что и как они делают с россиянами, пускай и бывшими - никого не должно волновать. Сам же прутин как-то заявил о том, что «предатели» будут найдены и уничтожены, где бы они ни спрятались.

Но основной посыл этих речей состоял в том, что путем убийств того же Скрипаля или Александра Литвиненко, отравленного полонием, является их внутренним делом и таким образом они восстанавливают какую-то свою, свихнувшуюся «справедливость», но главный посыл Западу был такой: мы травим своих, а вас трогать не собираемся. И вот выясняется, что прутин переступил и через это. Теперь террористическая деятельность полностью снята с любых тормозов и не ограничивается ничем и фокус такого рода деятельности, теперь смещается в сторону иностранцев.

Так, вчера стало известно о том, что недавно завершена крупная операция по предотвращению убийства главы концерна «Rheinmetall» Армина Паппергера. Мы хорошо помним о том, что эта компания принимает самое деятельное участие не только в поставках вооружений, в том числе и тяжелых, а также боеприпасов, но и разворачивает совместное оружейное производство с Украиной. Очевидно, что прутин, во времена правления Меркель, считал Германию чуть ли ни своей вотчиной, а самый первый первый вариант прутина, даже мог выдать по-немецки цитаты из классики, например «Я, я! Дас ист фнтастиш!», но теперь все изменилось и теперь, используя свою многочисленную агентуру из числа немецких чиновников и военных, прутин разворачивает свою террористическую деятельность именно в Германии.

Трудно сказать, чем обусловлена особенность именно этой ситуации, но ее старт был положен американскими спецслужбами. Именно они добыли информацию о том, что запущена террористическая операция, целью которой было убийство Армина Паппергера. Американцы поделились информацией со своими немецкими коллегами и насколько можно понять, внимательно следили за ее развитием с тем, чтобы установить всех, кто будет связан с покушением, а также - рассмотреть приемы и методы, которые лапти используют для такого рода акций. Одновременно с этим, были предприняты меры для усиления охраны самого Паппергера.

Поскольку данные обо всем этом, пусть и в очень скудном виде, все же попали в прессу, надо понимать так, что деятельность лиц, которые участвовали в подготовке покушения, уже пресечена и они либо ликвидированы, либо арестованы и уже пишут «оперу». Хорошо, что прямо сейчас прутин показывает всем свою истинную харю. Даже тем, кто любил играться в «путинферштейн» анонсировано то, что наверное вся эта красота вывернется в суд и прессу и тогда подготовка убийства гражданина ФРГ, причем - не простого гражданина, будет выглядеть как покрытие террориста и террористической деятельности.

Ну а всем следует понимать, что если лапти приступили к такой деятельности, то от них следует ожидать чего угодно. Не зря же все американские базы в Европе приведены в повышенную готовность из-за угрозы терактов. Все это произошло примерно одновременно с делом о покушении, а потому можно предположить, что в ходе проведения операции были получены такие данные, которые вынуждают предпринимать экстренные меры.

И еще один момент. Чем большую дичь исполняет прутин, тем больше людей пытаются от этого откреститься и сливают данные самого чувствительного характера. Только что мы наблюдали слив информации с полной раскладкой тех лиц, которые принимали участие в планировании и осуществлении атаки на «Охматдит». Слиты не только данные самих военных, но и детали подготовки удара, что полностью исключает версию о «случайном попадании». Видимо лапти уже поняли, какой объем информации ушел и их паблики захлестнула волна откровенного терроризма, мол да - ударили по детской больнице и правильно сделали.


Но страной - террористом россию пока не назвали. Клеймо еще не поставлено, хотя поводов для этого уже больше, чем достаточно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35305
показать весь комментарий
12.07.2024 13:01 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=nDLvOiSc09Q Тарас Березовец: Заговор на убийство: спецслужбы РФ поймали в Германии | Байден назвал Зеленского Путиным
показать весь комментарий
12.07.2024 14:44 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 13:56 Ответить
Вбухати стільки мільярдів, висловити стільки завірянь, і потім що - ну, нє шмагла? Як в Афганістані? Але найсмішніше, що винні у всьому, що коїться, ми самі: обирали расєю замість Європи, обирали тайожні союзи, бандюковичей, замість НАТО "ми нєйтралітєта", коміка замість... Тепер от "хвіст і повна задніца".
показать весь комментарий
12.07.2024 14:04 Ответить
А то путен нападёт!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:08 Ответить
Цапорилі вже мабуть лікті кусають, що полізли саме на Україну, а не атакували Європу з території **********!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:24 Ответить
Це товстий натяк: зробить своє, та бийте, куди хочеться
показать весь комментарий
12.07.2024 15:33 Ответить
ПДРС
показать весь комментарий
12.07.2024 16:03 Ответить
"Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити поразки рашки"
показать весь комментарий
12.07.2024 17:06 Ответить
 
 