Шольц снова отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
Немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить перерастания войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Он сказал, что не собирается менять нынешние правила по применению Украиной западного оружия по целям на территории РФ.
"Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы - и на то есть веские причины. Наша задача - обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости", - высказался немецкий канцлер.
Как сообщалось ранее, премьер-министр страны Метте Фредериксен не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако все зависит от обстоятельств.
він же по 4х повістках найовувся вже до несхочю і знає шо таке без зброї....
..
Це навмисно привертали увагу. Без цього по замовчуванню передана зброя - вже наша зброя. Зелені недоумки спеціально акцентували увагу на обстріли рос. території. Вони працюють на рф. Їм вже не можуть сказати - заткніться вже!!!!
продовжуємо...
але вся передана зброя не наша зброя... ми якщо її використаємо там де не можна то більше її не отримаємо... нашадати вам удари з патріота по літаках на території орків і як потім виник дипломатичний тиск на Україну з боку німців та США
от і не жужи...
https://dl-news.defence-line.org/?p=35302 "Россия" и ее волна террора (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=35305 "Россия" и ее волна террора (Часть 2)
Очевидно, что сейчас российский терроризм выходит на новый уровень и уже не намерен ограничиваться взрывами артскладов в Чехии и Болгарии, или диверсиями на польских военных предприятиях. Теперь лапти перешли к стадии убийств иностранных граждан, которые раздражают лично сцаря. Напомним, когда вскрылась роль российских спецслужб в деле о покушении на жизнь семьи Скрипалей, с применением специального, боевого, отравляющего вещества «Новичок», высокопоставленные деятели федерации заявили о том, что никто не собирался трогать британских подданных и что они сами себе нашли приключение на известное место, а что и как они делают с россиянами, пускай и бывшими - никого не должно волновать. Сам же прутин как-то заявил о том, что «предатели» будут найдены и уничтожены, где бы они ни спрятались.
Но основной посыл этих речей состоял в том, что путем убийств того же Скрипаля или Александра Литвиненко, отравленного полонием, является их внутренним делом и таким образом они восстанавливают какую-то свою, свихнувшуюся «справедливость», но главный посыл Западу был такой: мы травим своих, а вас трогать не собираемся. И вот выясняется, что прутин переступил и через это. Теперь террористическая деятельность полностью снята с любых тормозов и не ограничивается ничем и фокус такого рода деятельности, теперь смещается в сторону иностранцев.
Так, вчера стало известно о том, что недавно завершена крупная операция по предотвращению убийства главы концерна «Rheinmetall» Армина Паппергера. Мы хорошо помним о том, что эта компания принимает самое деятельное участие не только в поставках вооружений, в том числе и тяжелых, а также боеприпасов, но и разворачивает совместное оружейное производство с Украиной. Очевидно, что прутин, во времена правления Меркель, считал Германию чуть ли ни своей вотчиной, а самый первый первый вариант прутина, даже мог выдать по-немецки цитаты из классики, например «Я, я! Дас ист фнтастиш!», но теперь все изменилось и теперь, используя свою многочисленную агентуру из числа немецких чиновников и военных, прутин разворачивает свою террористическую деятельность именно в Германии.
Трудно сказать, чем обусловлена особенность именно этой ситуации, но ее старт был положен американскими спецслужбами. Именно они добыли информацию о том, что запущена террористическая операция, целью которой было убийство Армина Паппергера. Американцы поделились информацией со своими немецкими коллегами и насколько можно понять, внимательно следили за ее развитием с тем, чтобы установить всех, кто будет связан с покушением, а также - рассмотреть приемы и методы, которые лапти используют для такого рода акций. Одновременно с этим, были предприняты меры для усиления охраны самого Паппергера.
Поскольку данные обо всем этом, пусть и в очень скудном виде, все же попали в прессу, надо понимать так, что деятельность лиц, которые участвовали в подготовке покушения, уже пресечена и они либо ликвидированы, либо арестованы и уже пишут «оперу». Хорошо, что прямо сейчас прутин показывает всем свою истинную харю. Даже тем, кто любил играться в «путинферштейн» анонсировано то, что наверное вся эта красота вывернется в суд и прессу и тогда подготовка убийства гражданина ФРГ, причем - не простого гражданина, будет выглядеть как покрытие террориста и террористической деятельности.
Ну а всем следует понимать, что если лапти приступили к такой деятельности, то от них следует ожидать чего угодно. Не зря же все американские базы в Европе приведены в повышенную готовность из-за угрозы терактов. Все это произошло примерно одновременно с делом о покушении, а потому можно предположить, что в ходе проведения операции были получены такие данные, которые вынуждают предпринимать экстренные меры.
И еще один момент. Чем большую дичь исполняет прутин, тем больше людей пытаются от этого откреститься и сливают данные самого чувствительного характера. Только что мы наблюдали слив информации с полной раскладкой тех лиц, которые принимали участие в планировании и осуществлении атаки на «Охматдит». Слиты не только данные самих военных, но и детали подготовки удара, что полностью исключает версию о «случайном попадании». Видимо лапти уже поняли, какой объем информации ушел и их паблики захлестнула волна откровенного терроризма, мол да - ударили по детской больнице и правильно сделали.
Но страной - террористом россию пока не назвали. Клеймо еще не поставлено, хотя поводов для этого уже больше, чем достаточно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35305