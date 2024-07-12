Шольц знову відкинув заклик скасувати всі обмеження на використання західної зброї у війні з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Німецький канцлер укотре наголосив, що не можна допустити переростання війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Він сказав, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

"Ніхто не збирається змінювати вимоги, що існують, та керівні принципи - і на те є вагомі причини. Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості", - висловився німецький канцлер.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак все залежить від обставин.