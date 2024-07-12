УКР
Шольц знову відкинув заклик скасувати всі обмеження на використання західної зброї у війні з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Німецький канцлер укотре наголосив, що не можна допустити переростання війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Він сказав, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

"Ніхто не збирається змінювати вимоги, що існують, та керівні принципи - і на те є вагомі причини. Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості", - висловився німецький канцлер.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак все залежить від обставин.

Німеччина (7736) зброя (7737) росія (67880) Шольц Олаф (1142)
Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. ІДЕШ Н,,ГУЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ .НАТО НЕ ВОЮЄ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ .ВОЮЄ УКРАЇНА.
12.07.2024 12:04 Відповісти
я так розумію одні тільки українці не бояться рашки,який же курва імпотентний той захід.
12.07.2024 12:32 Відповісти
Отак поволі починає домінувати думка про те, що непогано було б повернутися до влади ХДС-ХСС. І по рашці дозволили б бити, і ухилянтів призовного віку повернули б.
12.07.2024 12:22 Відповісти
Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. ІДЕШ Н,,ГУЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ .НАТО НЕ ВОЮЄ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ .ВОЮЄ УКРАЇНА.
**** того шольца? - бубік вимогне, вистогне...
він же по 4х повістках найовувся вже до несхочю і знає шо таке без зброї....
12.07.2024 12:17 Відповісти
Отак поволі починає домінувати думка про те, що непогано було б повернутися до влади ХДС-ХСС. І по рашці дозволили б бити, і ухилянтів призовного віку повернули б.
Всьо Шольц , твоя пєсєнка спєта . !
..
12.07.2024 12:26 Відповісти
я так розумію одні тільки українці не бояться рашки,який же курва імпотентний той захід.
12.07.2024 12:35 Відповісти
З самого початку наші зелені уроди почали підіймати це питання про обстріл рос. території.
Це навмисно привертали увагу. Без цього по замовчуванню передана зброя - вже наша зброя. Зелені недоумки спеціально акцентували увагу на обстріли рос. території. Вони працюють на рф. Їм вже не можуть сказати - заткніться вже!!!!
12.07.2024 12:44 Відповісти
так, давайте з почятку - зелені уроди яких ви вибрали...
продовжуємо...
12.07.2024 12:47 Відповісти
Ти хто такий, ушльопок?
12.07.2024 14:12 Відповісти
Зелені хоч і муд...ки, тому що давно могли виготовити свої ракети якби не корупція....

але вся передана зброя не наша зброя... ми якщо її використаємо там де не можна то більше її не отримаємо... нашадати вам удари з патріота по літаках на території орків і як потім виник дипломатичний тиск на Україну з боку німців та США
12.07.2024 14:10 Відповісти
Англійці також проти,тобто ви там воюйте.Дитячим лікарням по всій Україні бути готовим до всього.Тут ,в Іспанії,одного разу усипили пса бо мав дуже небезпечну заразну хворобу.Які мітинги були,розносили банківські установи,призидента Іспанії казали повісити.А ви кажети дітки в Україні,це далеко,десь там.
12.07.2024 12:47 Відповісти
Знову і знову роздувають наратив, що у всьому винні США, Німеччина, Франція чи Великобританія, бо не дозволяють нам бити по територію росії своїми ракетами. При нормальному Верховному головнокомандувачу не було б ніяких проблем, бо американськими, фрнцузськими, англійськими ракетами били б по окупованих територіях, а своїми, які можуть долітати за 500 км., бити по Цапії. Але спеціалісти по відосам і марафонам не здібні робити свої ракети, їм краще перенаправити брехню і пар наріду на те, що у всьому винні західні країни і саме страшне, що нарід в це вірить.
12.07.2024 12:48 Відповісти
є в бжол така бжоліна присказка - "***** бжоли? - ***** мед"
12.07.2024 12:54 Відповісти
Ти не бджола, ти муха, і, напевно, зелена.
12.07.2024 14:14 Відповісти
тебе хтось ображав на рівному місці?
от і не жужи...
12.07.2024 15:27 Відповісти
То есть то что ***** безнаказанно убивает украинцев там где хочет то это нормально.
12.07.2024 12:58 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=35302 "Россия" и ее волна террора (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35305 "Россия" и ее волна террора (Часть 2)

Очевидно, что сейчас российский терроризм выходит на новый уровень и уже не намерен ограничиваться взрывами артскладов в Чехии и Болгарии, или диверсиями на польских военных предприятиях. Теперь лапти перешли к стадии убийств иностранных граждан, которые раздражают лично сцаря. Напомним, когда вскрылась роль российских спецслужб в деле о покушении на жизнь семьи Скрипалей, с применением специального, боевого, отравляющего вещества «Новичок», высокопоставленные деятели федерации заявили о том, что никто не собирался трогать британских подданных и что они сами себе нашли приключение на известное место, а что и как они делают с россиянами, пускай и бывшими - никого не должно волновать. Сам же прутин как-то заявил о том, что «предатели» будут найдены и уничтожены, где бы они ни спрятались.

Но основной посыл этих речей состоял в том, что путем убийств того же Скрипаля или Александра Литвиненко, отравленного полонием, является их внутренним делом и таким образом они восстанавливают какую-то свою, свихнувшуюся «справедливость», но главный посыл Западу был такой: мы травим своих, а вас трогать не собираемся. И вот выясняется, что прутин переступил и через это. Теперь террористическая деятельность полностью снята с любых тормозов и не ограничивается ничем и фокус такого рода деятельности, теперь смещается в сторону иностранцев.

Так, вчера стало известно о том, что недавно завершена крупная операция по предотвращению убийства главы концерна «Rheinmetall» Армина Паппергера. Мы хорошо помним о том, что эта компания принимает самое деятельное участие не только в поставках вооружений, в том числе и тяжелых, а также боеприпасов, но и разворачивает совместное оружейное производство с Украиной. Очевидно, что прутин, во времена правления Меркель, считал Германию чуть ли ни своей вотчиной, а самый первый первый вариант прутина, даже мог выдать по-немецки цитаты из классики, например «Я, я! Дас ист фнтастиш!», но теперь все изменилось и теперь, используя свою многочисленную агентуру из числа немецких чиновников и военных, прутин разворачивает свою террористическую деятельность именно в Германии.

Трудно сказать, чем обусловлена особенность именно этой ситуации, но ее старт был положен американскими спецслужбами. Именно они добыли информацию о том, что запущена террористическая операция, целью которой было убийство Армина Паппергера. Американцы поделились информацией со своими немецкими коллегами и насколько можно понять, внимательно следили за ее развитием с тем, чтобы установить всех, кто будет связан с покушением, а также - рассмотреть приемы и методы, которые лапти используют для такого рода акций. Одновременно с этим, были предприняты меры для усиления охраны самого Паппергера.

Поскольку данные обо всем этом, пусть и в очень скудном виде, все же попали в прессу, надо понимать так, что деятельность лиц, которые участвовали в подготовке покушения, уже пресечена и они либо ликвидированы, либо арестованы и уже пишут «оперу». Хорошо, что прямо сейчас прутин показывает всем свою истинную харю. Даже тем, кто любил играться в «путинферштейн» анонсировано то, что наверное вся эта красота вывернется в суд и прессу и тогда подготовка убийства гражданина ФРГ, причем - не простого гражданина, будет выглядеть как покрытие террориста и террористической деятельности.

Ну а всем следует понимать, что если лапти приступили к такой деятельности, то от них следует ожидать чего угодно. Не зря же все американские базы в Европе приведены в повышенную готовность из-за угрозы терактов. Все это произошло примерно одновременно с делом о покушении, а потому можно предположить, что в ходе проведения операции были получены такие данные, которые вынуждают предпринимать экстренные меры.

И еще один момент. Чем большую дичь исполняет прутин, тем больше людей пытаются от этого откреститься и сливают данные самого чувствительного характера. Только что мы наблюдали слив информации с полной раскладкой тех лиц, которые принимали участие в планировании и осуществлении атаки на «Охматдит». Слиты не только данные самих военных, но и детали подготовки удара, что полностью исключает версию о «случайном попадании». Видимо лапти уже поняли, какой объем информации ушел и их паблики захлестнула волна откровенного терроризма, мол да - ударили по детской больнице и правильно сделали.


Но страной - террористом россию пока не назвали. Клеймо еще не поставлено, хотя поводов для этого уже больше, чем достаточно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35305
12.07.2024 13:01 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=nDLvOiSc09Q Тарас Березовец: Заговор на убийство: спецслужбы РФ поймали в Германии | Байден назвал Зеленского Путиным
12.07.2024 14:44 Відповісти
12.07.2024 13:56 Відповісти
Вбухати стільки мільярдів, висловити стільки завірянь, і потім що - ну, нє шмагла? Як в Афганістані? Але найсмішніше, що винні у всьому, що коїться, ми самі: обирали расєю замість Європи, обирали тайожні союзи, бандюковичей, замість НАТО "ми нєйтралітєта", коміка замість... Тепер от "хвіст і повна задніца".
12.07.2024 14:04 Відповісти
А то путен нападёт!
12.07.2024 14:08 Відповісти
Цапорилі вже мабуть лікті кусають, що полізли саме на Україну, а не атакували Європу з території **********!
12.07.2024 14:24 Відповісти
Це товстий натяк: зробить своє, та бийте, куди хочеться
12.07.2024 15:33 Відповісти
ПДРС
12.07.2024 16:03 Відповісти
"Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити поразки рашки"
12.07.2024 17:06 Відповісти
 
 