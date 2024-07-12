УКР
Новини
Удари України винищувачами F-16 вглиб території РФ мають відповідати міжнародному праву. Усе залежить від обставин, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак все залежить від обставин.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Вона відповідала на запитання видання, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі F-16 для ударів по всій території Росії, чи лише частині.

Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", - наголосила Фредеріксен.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, що Україні потрібно щонайменше 128-м винищувачів, очільниця уряду Данії зазначила, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів.

"Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", - зазначила Фредеріксен.

Коментуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, очільниця уряду Данії зауважила, що Україна "зобов’язана захищатися".

"Те ж стосується решти Європи. Маємо захистити наш континент, наші цінності та всіх людей. І тому маємо не тільки захищати Україну, а й перемогти росіян", - резюмувала Фредеріксен.

Раніше Метте Фредеріксен заявляла, що партнери мають передавати більше допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Топ коментарі
+9
А бить по больнице по онкобольным детям это какое право? Международнае? Подумаешь руснявого мирняка сдохнет чутка. тоже мне, *****, трагедия
12.07.2024 11:08 Відповісти
+9
гітлер ридає - за таких умов він міг володіти світом
12.07.2024 11:17 Відповісти
+6
Все за кацапстан хвилюються....
12.07.2024 11:14 Відповісти
Вона політик і так сказати не може. Сподіваюсь навіть ти це розумієш
12.07.2024 11:28 Відповісти
Главное не заострять на этом внимание.
12.07.2024 11:29 Відповісти
...ну, мазанули чуток, так не со зла...
12.07.2024 11:32 Відповісти
Міг би. І всього лишень треба було умовити союзника - ніппоньську воєнщину - не чіпати Омерику...
12.07.2024 11:22 Відповісти
я ж казав, про охматдит забудуть на третій день.
12.07.2024 11:20 Відповісти
Охматдит - то таке. Головне - щоб до нєбутєрброда нє заростала народная тропа.
12.07.2024 11:23 Відповісти
Настільки забули , що F-16 вже в Українському небі і ППО посилюється

Мда, коли повернешся у реальний світ - дай знати
12.07.2024 11:29 Відповісти
аааа....
ось, чому, нам видали самолі та ппо.
зрозуміло.
то, де твій світ?
12.07.2024 11:39 Відповісти
12.07.2024 11:21 Відповісти
Міжнародне право (втім, як і будь яке інше) - воно як дишло...
12.07.2024 11:23 Відповісти
как вы уже соплежую *******...
12.07.2024 11:26 Відповісти
Не більше 10 сантиметрів вглибину не рахуючи голови .
12.07.2024 11:32 Відповісти
Курям на сміх.
12.07.2024 11:36 Відповісти
Ну що сказати. Все очікувано . Треба мати своє.
12.07.2024 12:24 Відповісти
12.07.2024 12:30 Відповісти
Как бы ***** не обиделся. Тьфу б.....
12.07.2024 12:55 Відповісти
У грі без правил, одному нажаль дураку, який просрав свою палку, нав*язують правила, тоді як інший і сильніший ці правила на перці вертів. От така херня малята, казав колись дід Степан- "Треба мати своє".
12.07.2024 13:11 Відповісти
 
 