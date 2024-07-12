Удари України винищувачами F-16 вглиб території РФ мають відповідати міжнародному праву. Усе залежить від обставин, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак все залежить від обставин.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Вона відповідала на запитання видання, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі F-16 для ударів по всій території Росії, чи лише частині.

Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", - наголосила Фредеріксен.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, що Україні потрібно щонайменше 128-м винищувачів, очільниця уряду Данії зазначила, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів.

"Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", - зазначила Фредеріксен.

Коментуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, очільниця уряду Данії зауважила, що Україна "зобов’язана захищатися".

"Те ж стосується решти Європи. Маємо захистити наш континент, наші цінності та всіх людей. І тому маємо не тільки захищати Україну, а й перемогти росіян", - резюмувала Фредеріксен.

Раніше Метте Фредеріксен заявляла, що партнери мають передавати більше допомоги Україні для захисту від російської агресії.