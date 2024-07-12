РУС
Удары Украины истребителями F-16 в глубь территории РФ должны соответствовать международному праву. Все зависит от обстоятельств, – премьер Дании Фредериксен

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Правительство Дании не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако все зависит от обстоятельств.

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она отвечала на вопрос издания, распространяется ли разрешение Дании использовать ее истребители F-16 для ударов по всей территории России, или только части.

Нельзя ставить этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - подчеркнула Фредериксен.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Украине нужно как минимум 128-м истребителей, глава правительства Дании отметила, что надеется на мобилизацию усилий партнеров.

"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень большое. Их сейчас используют непосредственно в Украине. Поэтому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", - отметила Фредериксен.

Комментируя опасения некоторых стран-партнеров относительно возможной эскалации, глава правительства Дании отметила, что Украина "обязана защищаться".

"То же касается остальной Европы. Должны защитить наш континент, наши ценности и всех людей. И поэтому должны не только защищать Украину, но и победить россиян", - резюмировала Фредериксен.

Ранее Метте Фредериксен заявляла, что партнеры должны передавать больше помощи Украине для защиты от российской агрессии.

+9
А бить по больнице по онкобольным детям это какое право? Международнае? Подумаешь руснявого мирняка сдохнет чутка. тоже мне, *****, трагедия
12.07.2024 11:08 Ответить
+9
гітлер ридає - за таких умов він міг володіти світом
12.07.2024 11:17 Ответить
+6
Все за кацапстан хвилюються....
12.07.2024 11:14 Ответить
А бить по больнице по онкобольным детям это какое право? Международнае? Подумаешь руснявого мирняка сдохнет чутка. тоже мне, *****, трагедия
12.07.2024 11:08 Ответить
Вона політик і так сказати не може. Сподіваюсь навіть ти це розумієш
12.07.2024 11:28 Ответить
Главное не заострять на этом внимание.
12.07.2024 11:29 Ответить
...ну, мазанули чуток, так не со зла...
12.07.2024 11:32 Ответить
Все за кацапстан хвилюються....
12.07.2024 11:14 Ответить
гітлер ридає - за таких умов він міг володіти світом
12.07.2024 11:17 Ответить
Міг би. І всього лишень треба було умовити союзника - ніппоньську воєнщину - не чіпати Омерику...
12.07.2024 11:22 Ответить
я ж казав, про охматдит забудуть на третій день.
12.07.2024 11:20 Ответить
Охматдит - то таке. Головне - щоб до нєбутєрброда нє заростала народная тропа.
12.07.2024 11:23 Ответить
Настільки забули , що F-16 вже в Українському небі і ППО посилюється

Мда, коли повернешся у реальний світ - дай знати
12.07.2024 11:29 Ответить
аааа....
ось, чому, нам видали самолі та ппо.
зрозуміло.
то, де твій світ?
12.07.2024 11:39 Ответить
12.07.2024 11:21 Ответить
Міжнародне право (втім, як і будь яке інше) - воно як дишло...
12.07.2024 11:23 Ответить
как вы уже соплежую *******...
12.07.2024 11:26 Ответить
Не більше 10 сантиметрів вглибину не рахуючи голови .
12.07.2024 11:32 Ответить
Курям на сміх.
12.07.2024 11:36 Ответить
Ну що сказати. Все очікувано . Треба мати своє.
12.07.2024 12:24 Ответить
12.07.2024 12:30 Ответить
Как бы ***** не обиделся. Тьфу б.....
12.07.2024 12:55 Ответить
У грі без правил, одному нажаль дураку, який просрав свою палку, нав*язують правила, тоді як інший і сильніший ці правила на перці вертів. От така херня малята, казав колись дід Степан- "Треба мати своє".
12.07.2024 13:11 Ответить
 
 