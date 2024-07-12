Удары Украины истребителями F-16 в глубь территории РФ должны соответствовать международному праву. Все зависит от обстоятельств, – премьер Дании Фредериксен

Правительство Дании не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако все зависит от обстоятельств.

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она отвечала на вопрос издания, распространяется ли разрешение Дании использовать ее истребители F-16 для ударов по всей территории России, или только части.

Нельзя ставить этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - подчеркнула Фредериксен.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Украине нужно как минимум 128-м истребителей, глава правительства Дании отметила, что надеется на мобилизацию усилий партнеров.

"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень большое. Их сейчас используют непосредственно в Украине. Поэтому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", - отметила Фредериксен.

Комментируя опасения некоторых стран-партнеров относительно возможной эскалации, глава правительства Дании отметила, что Украина "обязана защищаться".

"То же касается остальной Европы. Должны защитить наш континент, наши ценности и всех людей. И поэтому должны не только защищать Украину, но и победить россиян", - резюмировала Фредериксен.

Ранее Метте Фредериксен заявляла, что партнеры должны передавать больше помощи Украине для защиты от российской агрессии.