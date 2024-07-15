Сборная Испании победила сборную Англии и стала чемпионом Европы по футболу
Завершился финальный матч Евро-2024. Победителем турнира стала сборная Испании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Испанцам удалось победить сборную Англии со счётом 2:1. Голами отметились:
Нико Уильямс и Микель Оярсабаль (Испания) и Коул Палмер (Англия).
Сьогодні у ночі буде справжня заруба -фінал Copa America між Аргентиною та Коломбією
Гра буде в Штатах і колумбійських вболівальників буде 3 to 1
Тож як домашня гра для Колумбійців
1. Недостатньо чорношкірих гравців
2. Немає трансгендерів
3. Немає індусів.
Виправлять це біле цисгендерне неподобство - і одразу ж виграють наступний Мундіаль 🤣🤣🤣
це те що опублікувала нещасна шотландія перед грою: Спасіть нас від англії !!!
по собі скажу, англія в ментальності -це другі росіяни, і слава Богу, що вони не виграли
Вітаю збірні по футболу Іспанії і Англії з цими великими спортивними досягненнями!!!
І так два рази