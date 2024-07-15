РУС
Новости
9 030 37

Сборная Испании победила сборную Англии и стала чемпионом Европы по футболу

Іспанія - чемпіон Європи з футболу

Завершился финальный матч Евро-2024. Победителем турнира стала сборная Испании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Испанцам удалось победить сборную Англии со счётом 2:1. Голами отметились:

Нико Уильямс и Микель Оярсабаль (Испания) и Коул Палмер (Англия).

Читайте также: Сборная Украины сыграла в ничью против сборной Бельгии и закончила свои выступления на Евро-2024

Автор: 

Испания (891) футбол (3593)
+13
мене більше турбують наслідки ось цього матчу, бо не відомо, чи чекати після такого результату значного збільшення кількості північнокорейськіх снарядів у росіян....
15.07.2024 00:18
+11
І збірні з футболу в цьому плані відображають сумну тенденцію "почорніння" Європи. Особливо це було помітно по збірних Франції та Бельгії. Складалося враження, що грають не збірні європейських країн, а Конго проти Зімбабве, а наймасовіше розповсюдження серед мешканців Парижа та Брюсселя здобудуть прізвища Нґума і Мбонґа, які сцчним шматтям виженуть корінних білих мешканців з міст в глухі села і заявлять, що це їх країна.
15.07.2024 00:46
+9
Футбол переміг, все справедливо.
15.07.2024 00:31
Англія давно показує антифутбол який дивитись нереально тому і чудово що цей футбол без трофеїв
15.07.2024 00:11
Це добре. Англійський футбол, як слон в посудній лавці
15.07.2024 00:12
Наскільки приємно дивитися вранці у неділю гру English Premier League настільки огидно дивитися збірну Англії
Сьогодні у ночі буде справжня заруба -фінал Copa America між Аргентиною та Коломбією
Гра буде в Штатах і колумбійських вболівальників буде 3 to 1
Тож як домашня гра для Колумбійців
15.07.2024 01:04
Пофіг
15.07.2024 00:17
15.07.2024 00:18
Суркіси, добряче «допомогли» Україні, своїм заробітчанством на футболістах …. Ну,хоть паржом…
15.07.2024 00:28
Ти чомусь Ахмєтова, Коломойського забув. І це все було задовго до "хоть паржом". Є така думка, що олігархи володіли футбольними командами для задоволення свого его і з великої любові до футболу, що бізнес цей дуже нерентабельний.Тільки щось мені в це не дуже віриться.
15.07.2024 07:54
Причина програшу збірної Великобританії:
1. Недостатньо чорношкірих гравців
2. Немає трансгендерів
3. Немає індусів.
Виправлять це біле цисгендерне неподобство - і одразу ж виграють наступний Мундіаль 🤣🤣🤣
15.07.2024 00:31
Ви забули про хочаб пару пакистанців на лаві запасних!
15.07.2024 00:42
A good explanation. It also could be that Spain played a slightly better soccer.
15.07.2024 01:08
Футбол переміг, все справедливо.
15.07.2024 00:31
І тут на фото чорний іспанець кричить. Скільки таких брюнетів зараз в європейських командах. На ЧС з футболу у 1966 році у європейських командах всі гравці були білими. Один, мабуть, Ейсебіо в збірній Португалії був винятком.
15.07.2024 00:38
І збірні з футболу в цьому плані відображають сумну тенденцію "почорніння" Європи. Особливо це було помітно по збірних Франції та Бельгії. Складалося враження, що грають не збірні європейських країн, а Конго проти Зімбабве, а наймасовіше розповсюдження серед мешканців Парижа та Брюсселя здобудуть прізвища Нґума і Мбонґа, які сцчним шматтям виженуть корінних білих мешканців з міст в глухі села і заявлять, що це їх країна.
15.07.2024 00:46
ну то так їм і треба
15.07.2024 01:07
Ісконно африканські землі
15.07.2024 06:25
Він дійсно іспанець.
15.07.2024 00:47
Та шо там испанец... 100% баск.
15.07.2024 08:33
в збірній Іспанії їх лише двоє, це Ніко Вільямс (народився в Іспанії, у сім'ї біженців з Гани) що на фото і Ламін Ямаль (народився в Іспанії, мароккано-екваторогвінеєць)
15.07.2024 00:49
Ямал ще й той сепар каталонський 😀
15.07.2024 01:07
Скажіть спасибі, що не сирієць, ефіоп або простигосподи, палестинець.
15.07.2024 08:08
https://www.express.co.uk/news/uk/1922645/scottish-newspaper-sparks-fury-with-message-to-England https://www.express.co.uk/news/uk/1922645/scottish-newspaper-sparks-fury-with-message-to-England

це те що опублікувала нещасна шотландія перед грою: Спасіть нас від англії !!!

по собі скажу, англія в ментальності -це другі росіяни, і слава Богу, що вони не виграли
15.07.2024 01:10
Ці "другі росіяни" відправляють нам зброю проти перших росіян, так що най буде.
15.07.2024 08:09
Ці "другі росіяни" нас роззброїли, разом із першими росіянами. А тепер сс*ться дозволити бити навіть вглиб росії. Ті сльози що відправляють, най буде. Але пацанчики виявилися гнилуватими.
15.07.2024 17:22
То може об'єднаємось з тими, хто нас не тільки роззброїв, а ще й скористався нашою роззброєнністю?
16.07.2024 09:33
нащо ці крайності. Кожен за себе хай відповідає. Росія за свої дії, англія - за свої
16.07.2024 15:15
Спробуйте притягти росію до відповідальності.
18.07.2024 08:51
ще раз. Кожен відповідає за себе. Кожен гарант - за свої дії (або бездіяльність), як у випадку англії
18.07.2024 18:20
Після такого тривалого часу іспанський футбол все ще не занепав.
15.07.2024 01:44
До гри казали, що Саузгейту дадуть титул сера, незалежно від результату. Я б його, натомість, призначив головним тренером збірної з крикету або поло. Досить знущатися з людини футболом. Фашисти.
15.07.2024 02:27
Люди грають у футбол, відпочивають на найкращих курортах світу, насолоджуються життям. А українці кожного дня і кожної ночі чують виття сирен і вибухи КАБіва, ракет..., бо поруч живе одна огидна потвора-кацап, яка вирішила відновити свою ненависну до інших народів імперію. Тому нам сьогодні не до футболу, літні і хворі люди помирють від спеки і відсутності електроенергії, а здорові, молоді і красиві від кацапських ракет, мін, КАБів.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:09
Кацапи є сусідами для дуже багатьох народів, але чому вдарили по українцях ? А тому , що немає з 91 року національного уряду . Нато ість є уряди маргіналів , а кацап як звір чує слабкість
15.07.2024 07:41
Ви знаєте, в чомусь погоджуюся з Вами, особливо, що кацап, як звір чує слабкість. Не напав кацап на своїх інших сусідів, бо вони В НАТО, я маю на увазі Естонію, Латвію і Литву. Фіни? Так вони ментально зовсім інші, що там кацапського? Там немає такого міцного осередку московської секти УПЦ ФСБ, як в нас аж 9 тисяч і за наш рахунок і з підтримкою Президента. Вони вже один раз пробували нападати на фінів і сьогодні знають, що отримають не тільки по зубах, а і по яйцях. Білорусь він захопив без війни, просто зайшов і окупував. Майже така сам ситуація і з казахами. Решта діє, як бажає кацап. А от що стосується України, так чому йому не напасти після 2019 року, коли на всі високі посди сіли слуги Бені і колишні слуги яника "какая разница"? Першим, що вони зробили, так витягнули нашу армію з укріплень в Донецькій і Луганській облстях і відвели в чисте поле, на низини. Далі вони розмінували виходи з Криму і підходи до Маріуполя, як по суші, так і морем. Знищили ракетну програму, не фінансування оборони і скорочення армії... По відношенню до генерлів, які показали себе героями по захисту України, Марченко, Павловського, Муженко, Кривоноса та інших завели фіктивні кримінльні справи..., то якого такого найкрщого часу чекати кацапу??? Але не хочеться під новиною про футбол розписувати наші величезні проблеми, я коротенько написв, що в людей свята, а в нас горе і кожного дня смерті, кров, плач, розпач...
Вітаю збірні по футболу Іспанії і Англії з цими великими спортивними досягненнями!!!
15.07.2024 08:47
Перед кожною атакою північнокорейці прострілювали поле з КПВК 14мм а потім вже закидували ворота гранатами
І так два рази
15.07.2024 07:20
Честный английский футбол не смог выстоять против какой то гибридной бегодни наглых полуиспанцев.
15.07.2024 07:25
22 дорослих чоловіків бігають за м'ячиком на зеленій галявині, а стільки хайпу...
15.07.2024 07:28
Ну я португалка. Parabéns pela sua Victoria
15.07.2024 08:39
 
 