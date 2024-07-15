Россияне заявили об атаке беспилотников на Севастополь, Брянскую и Липецкую области
Российские власти сообщили о падении беспилотника на территории электроподстанции в Липецкой области. А также о том, что российская ПВО отражает атаку БПЛА на территории временно оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
И добавил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
А представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник".
Развожаев добавил, что, по информации спасательной службы, "сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома".
Крымские мониторинговые каналы пишут о нескольких беспилотниках в районе Севастополя, есть также данные о взрывах.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на понедельник над регионом были сбиты три украинских беспилотника.
Он пишет, что они "уничтожены над Злынковским районом" и "пострадавших и разрушений нет".
