Россияне заявили об атаке беспилотников на Севастополь, Брянскую и Липецкую области

Российские власти сообщили о падении беспилотника на территории электроподстанции в Липецкой области. А также о том, что российская ПВО отражает атаку БПЛА на территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

И добавил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

А представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник".

Развожаев добавил, что, по информации спасательной службы, "сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома".

Крымские мониторинговые каналы пишут о нескольких беспилотниках в районе Севастополя, есть также данные о взрывах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на понедельник над регионом были сбиты три украинских беспилотника.

Он пишет, что они "уничтожены над Злынковским районом" и "пострадавших и разрушений нет".

Также смотрите: В Ростовской области после атаки БпЛА возник пожар на нефтебазе. ВИДЕО