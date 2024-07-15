РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости
3 609 2

Россияне заявили об атаке беспилотников на Севастополь, Брянскую и Липецкую области

Український безпілотник

Российские власти сообщили о падении беспилотника на территории электроподстанции в Липецкой области. А также о том, что российская ПВО отражает атаку БПЛА на территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

И добавил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

А представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник".

Развожаев добавил, что, по информации спасательной службы, "сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома".

Крымские мониторинговые каналы пишут о нескольких беспилотниках в районе Севастополя, есть также данные о взрывах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на понедельник над регионом были сбиты три украинских беспилотника.

Он пишет, что они "уничтожены над Злынковским районом" и "пострадавших и разрушений нет".

Также смотрите: В Ростовской области после атаки БпЛА возник пожар на нефтебазе. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4320) россия (97399)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
безпілотник у Ліпецькій області збивали підстанцією https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B043 Елецкая 500/220/10 кВ, 1200 MVA
показать весь комментарий
15.07.2024 08:26 Ответить
там у тому ж Становлянському районі ще є гарна https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B045 ПС "Становое" 110/35/10 кВ, яка знаходиться прямо на теріторії Нафтоперекачуючої станції (НПС) "Становоє", яка входить у склад нафтопровода "Дружба". Якщо гарно поцілити, то горіти буде феєрично. До речі НПС "Становая" вже була атакована БПЛА в середині березня цього року.
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
 
 