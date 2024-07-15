Раненых российских военных заставляют возвращаться на поле боя вместо лечения. Также россияне используют украинских военнопленных как живой щит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как отмечают украинские защитники, с которыми общались журналисты издания, использование российским военным руководством в боях своих раненых является нормальной практикой.

Наши военные также взяли в плен россиян, которые в предыдущих атаках получили ранения. Перед отправкой в новые бои им оказали минимальную медицинскую помощь.

Также зафиксировано, что некоторые из российских военных выходили на поле боя на костылях. Другие раненые оккупанты записали видео, умоляя свое начальство о надлежащем лечении. В одном из таких обращений двое россиян с видимыми ранениями жаловались, что командир их отправил штурмовать здания и что единственной медицинской помощью были их собственные аптечки.

Еще один россиянин, который попал в украинский плен, управлял бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.

"Тактика показывает очевидное пренебрежение к пехоте, поскольку командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении", - отмечают журналисты.

Штурмовые отряды россиян состоят из пехотинцев заключенных и покалеченных. Многие просто прикрывают следующую волну солдат. Как живой щит использует Россия и украинских пленных.

Украинский солдат с позывным Хантер рассказал журналистам о "нередких случаях", когда российских солдат "просто оставляют на позициях умирать".

"Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены на произвол судьбы без еды и воды умирать собственными товарищами", - сказал он.

Напомним, пленный оккупант призвал россиян брать оружие и идти на митинги против кремлевской власти.