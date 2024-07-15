РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости Война
3 910 17

Раненых российских солдат вместо лечения бросают на "мясные штурмы", - The Telegraph

армія рф окупанти

Раненых российских военных заставляют возвращаться на поле боя вместо лечения. Также россияне используют украинских военнопленных как живой щит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как отмечают украинские защитники, с которыми общались журналисты издания, использование российским военным руководством в боях своих раненых является нормальной практикой.

Наши военные также взяли в плен россиян, которые в предыдущих атаках получили ранения. Перед отправкой в новые бои им оказали минимальную медицинскую помощь.

Также зафиксировано, что некоторые из российских военных выходили на поле боя на костылях. Другие раненые оккупанты записали видео, умоляя свое начальство о надлежащем лечении. В одном из таких обращений двое россиян с видимыми ранениями жаловались, что командир их отправил штурмовать здания и что единственной медицинской помощью были их собственные аптечки.

Еще один россиянин, который попал в украинский плен, управлял бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.

"Тактика показывает очевидное пренебрежение к пехоте, поскольку командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении", - отмечают журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У военных РФ ухудшается ситуация с водообеспечением на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Штурмовые отряды россиян состоят из пехотинцев заключенных и покалеченных. Многие просто прикрывают следующую волну солдат. Как живой щит использует Россия и украинских пленных.

Украинский солдат с позывным Хантер рассказал журналистам о "нередких случаях", когда российских солдат "просто оставляют на позициях умирать".

"Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены на произвол судьбы без еды и воды умирать собственными товарищами", - сказал он.

Напомним, пленный оккупант призвал россиян брать оружие и идти на митинги против кремлевской власти.

Автор: 

армия РФ (20679) ранение (3428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Добре, що про це пишуть за кордоном.
Щоб бачили, яка вона насправді, вторая армія міра і самая свободная страна.
Багато хто ще має в голові образ благородного русского офіцєра (з книги Толстого) і сурового совєтского солдата.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:26 Ответить
+3
Щоб закордонні хлопці не дивились масними очима на "восходящую звєзду новой русской імпєріі", у якої все тільки круто і тільки побєди впєрєді.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:32 Ответить
+3
Можливо так і є з якоюсь кількістю терористичних війск, але цією новиною знову хочуть показати слабкість кацапської армії, як колись втирали наріду про чмобиків, прикриваючи свої невдачі, коли ворог кожного дня невеликими кроками, але рухається вперед? Коли раз на неділю кацапські ракети знищують нашу інфрструктуру, особливо електроенергію, навіть лікарні, а нам хрипастий у своїх відосах і марафонах чеше, що все нормально? І винні тільки США, що не дають нам бити американськими ракетми по Цапії, не виготовляючи свої?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рукожопі садисти, самим треба йо...., чик-чирик і все
показать весь комментарий
15.07.2024 08:25 Ответить
Добре, що про це пишуть за кордоном.
Щоб бачили, яка вона насправді, вторая армія міра і самая свободная страна.
Багато хто ще має в голові образ благородного русского офіцєра (з книги Толстого) і сурового совєтского солдата.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:26 Ответить
Для чого сьогодні стільки новин із темою як у русні погано? Щоби їх пожаліти, чи це якось піднімає бойовий дух? У них набагато більше закредтованого мʼяса, ніж у нас вприницпі мобілізаційого «ресурсу» і перспективи кращі, так як по ним далекобійною бити не можна, бусики по вулицям не їздять, «пекельні санкції» не працюють через імпорт із інших країнта і взагалі пересічна русня в якомусь пітєрі чи мацкві жила, живе, і судячи зі всього буде жити собі спокійне життя ніяк не помічаючи війни. А от у нас проблем судячи із останніх статей хватає, тому може просто на собі сконцентруємося і вирішим їх, а не за їхніми чмобіками будемо слідувати?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:30 Ответить
Щоб закордонні хлопці не дивились масними очима на "восходящую звєзду новой русской імпєріі", у якої все тільки круто і тільки побєди впєрєді.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:32 Ответить
У мене є знайомі із закордону і всі вони прекрасно знають, що таке «велика орча армія» і що вона може щось перемагати тільки величезною кількістю жертв. Але тут питання було для чого це все на цензорі
показать весь комментарий
15.07.2024 08:45 Ответить
Вважайте, для підтримання бойового духа.
Чи треба писати про мільйони сібіряков, косая сажєнь в плєчах, які пішки (бо залізничні ешелони не витримують їх суворості) йдуть сюди щоб твьордой поступью, могучім плєчом скінуть фашістскую заразу просто в води Ла-Манша.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:48 Ответить
Та ні, нічого не писати, взагалі, хай там хоч орків живцем палять. Вже в 22-му натішились і напіднімались бойового духу. Зараз у нас самих багато проблем, що із командирами, що із мобілізацією, що із озброєнням. Як тільки вирішим хоч 1 проблему - вже перемелювання тоїж русні вийде на новий рівень. А поки у нас є досить немаленькі шанси, що от ця орда у нас ще величезні території забере, поки ми будемо бойовий дух піднімати і ілюзії будувати
показать весь комментарий
15.07.2024 08:57 Ответить
Ну от якщо нічого такого не писати, то складається враження, що у русні все зашибісь, хоча це не так.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:18 Ответить
Шо з ними чикатись - доб"ють і ладушки
показать весь комментарий
15.07.2024 08:32 Ответить
Можливо так і є з якоюсь кількістю терористичних війск, але цією новиною знову хочуть показати слабкість кацапської армії, як колись втирали наріду про чмобиків, прикриваючи свої невдачі, коли ворог кожного дня невеликими кроками, але рухається вперед? Коли раз на неділю кацапські ракети знищують нашу інфрструктуру, особливо електроенергію, навіть лікарні, а нам хрипастий у своїх відосах і марафонах чеше, що все нормально? І винні тільки США, що не дають нам бити американськими ракетми по Цапії, не виготовляючи свої?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:39 Ответить
З якістю піхоти у них дійсно справи кепські, не кращі за наші.
От з технікою нормально.
Їх наступ - це переважним чином ФАБ з УМПК, дрони і арта.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:44 Ответить
Ну-у-у мона ещё гирю к ноге наручниками прикрепить - никуда не денется будет стрелять. Вроде такое практиковали, но не уверен, шо это не сказки, а вот насчёт руззких не уверен наоборот т.е. уверен, шо практикуют сейчас на поле бою. Как считаете?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:44 Ответить
Ета неправда, руские сваих не брасают...
показать весь комментарий
15.07.2024 08:57 Ответить
Цель путлера это захват территорий.И ватаны для него это мясо для их захвата.А спасение дамбасят от карателей это гебешная попытка обелить империалистическую реваншисткую войну.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:58 Ответить
Єдина мета цих "м"ясних штурмів" - захопить побільше території Повторюються події 1944-45-го років ТОді Сталін кидав у м"ясорубку сотні тисяч - щоб захопить побільше території і мать цей козир у післявоєнному поділі Європи Так що "нічого нового"
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
Бежит руззкий в атаку. Ранили - бежит... Ещё ранили -шкандыбает... Ногу оторвало -ползёт... Руку оторвало - ползти не может. Протягивает целую руку вперёд и кричит с акцентом вверх нашему дрону: Аж по оцэ покы! Умирает.

Кажется у Квиткы Основьяненка был первоисточник
показать весь комментарий
15.07.2024 10:53 Ответить
ТО старовинна притча українська про те як Бог захотів перевірить рівень людської жадібності І дозволив чоловікові взять стільки землі собі скільки пройде чи проїде за день Той загнав коня Потім біг пішки Потім повз І вмираючи від безсилля кинув уперед шапку з словами: "А отам я бурячки посаджу!"
показать весь комментарий
15.07.2024 11:05 Ответить
 
 