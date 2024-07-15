Раненых российских солдат вместо лечения бросают на "мясные штурмы", - The Telegraph
Раненых российских военных заставляют возвращаться на поле боя вместо лечения. Также россияне используют украинских военнопленных как живой щит.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Как отмечают украинские защитники, с которыми общались журналисты издания, использование российским военным руководством в боях своих раненых является нормальной практикой.
Наши военные также взяли в плен россиян, которые в предыдущих атаках получили ранения. Перед отправкой в новые бои им оказали минимальную медицинскую помощь.
Также зафиксировано, что некоторые из российских военных выходили на поле боя на костылях. Другие раненые оккупанты записали видео, умоляя свое начальство о надлежащем лечении. В одном из таких обращений двое россиян с видимыми ранениями жаловались, что командир их отправил штурмовать здания и что единственной медицинской помощью были их собственные аптечки.
Еще один россиянин, который попал в украинский плен, управлял бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.
"Тактика показывает очевидное пренебрежение к пехоте, поскольку командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении", - отмечают журналисты.
Штурмовые отряды россиян состоят из пехотинцев заключенных и покалеченных. Многие просто прикрывают следующую волну солдат. Как живой щит использует Россия и украинских пленных.
Украинский солдат с позывным Хантер рассказал журналистам о "нередких случаях", когда российских солдат "просто оставляют на позициях умирать".
"Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены на произвол судьбы без еды и воды умирать собственными товарищами", - сказал он.
Напомним, пленный оккупант призвал россиян брать оружие и идти на митинги против кремлевской власти.
Щоб бачили, яка вона насправді, вторая армія міра і самая свободная страна.
Багато хто ще має в голові образ благородного русского офіцєра (з книги Толстого) і сурового совєтского солдата.
Чи треба писати про мільйони сібіряков, косая сажєнь в плєчах, які пішки (бо залізничні ешелони не витримують їх суворості) йдуть сюди щоб твьордой поступью, могучім плєчом скінуть фашістскую заразу просто в води Ла-Манша.
От з технікою нормально.
Їх наступ - це переважним чином ФАБ з УМПК, дрони і арта.
Кажется у Квиткы Основьяненка был первоисточник