Для обороны Украине нужны не только самолеты, в том числе F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает идею скорой передачи Украине истребителей F-16. Однако одних только самолетов нашей стране будет недостаточно.

Об этом он заявил в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

Генсек отметил, что союзники по НАТО настроены на скорейшую поставку истребителей F-16 в Украину.

"Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы настаиваем, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны", - сказал Столтенберг.

По его словам, на войне нет универсального средства, которое сразу будет решать все имеющиеся проблемы.

"Одно такое оружие, или ракеты на это не способны. Надо совместить сухопутные, воздушные и морские системы. Нужны мужество и решимость украинцев. И все это вместе обеспечит успех", - резюмировал генсек НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Украина могла сравниться с РФ в небе, нам нужно не менее 128 истребителей F-16. Сейчас есть решение о передаче 10-20 единиц.