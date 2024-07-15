РУС
Для обороны Украине нужны не только самолеты, в том числе F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг про передачу Україні F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает идею скорой передачи Украине истребителей F-16. Однако одних только самолетов нашей стране будет недостаточно.

Об этом он заявил в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

Генсек отметил, что союзники по НАТО настроены на скорейшую поставку истребителей F-16 в Украину.

"Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы настаиваем, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны", - сказал Столтенберг.

Также читайте: Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16, но к 2028 году, - ОП

По его словам, на войне нет универсального средства, которое сразу будет решать все имеющиеся проблемы.

"Одно такое оружие, или ракеты на это не способны. Надо совместить сухопутные, воздушные и морские системы. Нужны мужество и решимость украинцев. И все это вместе обеспечит успех", - резюмировал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг подтвердил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории РФ: Это определено международным правом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Украина могла сравниться с РФ в небе, нам нужно не менее 128 истребителей F-16. Сейчас есть решение о передаче 10-20 единиц.

Є повно відставних пілотів НАТО ,які б хотіли повоювати на боці України у складі іноземного легіону. Дайте дозвіл. Чи знову лячно?
Які ж вони виродки в цьому нато
"В чужих руках *** завжди товщий!" В авіації ВСІХ країн льотчик вважається повноцінним не тоді коли закінчив навчання - а політавши рі-два мінімум уже в бойовому підрозділі Навіть льотчики з великим досвідом польотів після перерви в них (відпустка навчання в іншому учбовому закладі чи лікування в госпіталі "відновлюються" для польотів Це так звані "провозні" польоти - коли льотчик літає з інструктором Це робиться для відновлення його практичних навичок А тобі - "давайте все і відразу!"
Пілоти ше не дозріли?
Так пілотів наче підготували ж
це Столтенберг вже відчуває кінець своєї каденції, тому осмілів, і таким чином натякає на "пенсіонерів".
ой, я вас умаляю. що там складного?
газуй, гальмуй, вправо вліво....
чи, кого і де два роки навчали?
чи, то тільки англійську вивчили?
"В чужих руках *** завжди товщий!" В авіації ВСІХ країн льотчик вважається повноцінним не тоді коли закінчив навчання - а політавши рі-два мінімум уже в бойовому підрозділі Навіть льотчики з великим досвідом польотів після перерви в них (відпустка навчання в іншому учбовому закладі чи лікування в госпіталі "відновлюються" для польотів Це так звані "провозні" польоти - коли льотчик літає з інструктором Це робиться для відновлення його практичних навичок А тобі - "давайте все і відразу!"
Є повно відставних пілотів НАТО ,які б хотіли повоювати на боці України у складі іноземного легіону. Дайте дозвіл. Чи знову лячно?
це політичне рішення, а дідусь зараз зайнятий виборами, а радникам одна тільки думка про ескалацію так лячна, що аж кірбі нижче спини стискаються.
Які ж вони виродки в цьому нато
це що сказало,єрома,путло,татарчик а може всі разом
Хммм... а кроме двух пилотов на каждый самолет пан Столтенберг позабыл о 10-12 техниках, которые должны готовить самолет к вылету...
А кого вже стільки часу підготовлюєте, фарбувальників літаків?
Як ти думаєш - ЧОМУ в СРСР льотчика готували 4 роки - а інженера ІАС - П"ЯТЬ?
Так в чому справа. Є ж техніки в Україні, то мають бути і льотчики з НАТО. Або Перемога України або війна в Європі.
Або война на истощение с последующим замирением по лбз, что устраивает вполне натовских планировщиков.
Що знаєте ви про НАТО? Рівно нічого. В Україні воює багато з інших країн і наразі з країн НАТО. Мене інколи дивує критика проти донорів,а ось про явних ворогів,то сторінка пуста. Тільки негатив проти НАТО. Звідки ви,хлопче?
я відповім, - з офісу президента України
Що знаєте ви про НАТО? Рівно нічого. В Україні воює багато з інших країн і наразі з країн НАТО. -Так в Україні ВЖЕ застосували 5 статтю НАТО, чи ще ні?Звідки дівчинка "шепоче" ,про те що "знає" ???
Немає техніків. Всі антіфрізом потруїлися. Зараз військові пенсіонери- інваліди в 45 років в чині майора( капітана).
Відпочивають. Заслужили. Боронили країну коли війни не було.
Одне питання. Я чув що підготували 20 пілотів. І що більше не треба? Тоді мабуть ми вже знаємо скільки відвалила щедра американо- європейська рука цих ф16.
Навіть ( здається) Бразилії продали 24 шт. За 32 млн. Доларів. Нам навіть не захотіли продати ці самі ф16. Та зменшили на цю кількість допомогу. (Данія).
- Що нас врятує?
- тільки власна ЯЗ.
( Операція Ы)
та він не знає
шо в нас є безугла
яка може замінити 10 пілотів,2о танкістів та Верховного Головнокомандувача
Нічого собі, та вони там вміють думати, на 3й рік повномасштабки
Так це не війна АМЕРИКАНЦІВ! ЦЕ НАША війна? А ми про неї багато думали - коли "Блазня" вибирали? І потім - цілих ТРИ РОКИ?
Все ясно
Які ж брехливі і підлі, та лицемірні покидьки , для котрих людське життя українського народу,та існування держави Україна менш важливі ,,,як горнятко ранішньої кави .Потвори і не люди
Та є вже пілоти, давай вже літаки, скільки кота за крашанки тягнутимеш?!!
мудрец блд....
