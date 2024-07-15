Для обороны Украине нужны не только самолеты, в том числе F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает идею скорой передачи Украине истребителей F-16. Однако одних только самолетов нашей стране будет недостаточно.
Об этом он заявил в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
Генсек отметил, что союзники по НАТО настроены на скорейшую поставку истребителей F-16 в Украину.
"Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы настаиваем, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны", - сказал Столтенберг.
По его словам, на войне нет универсального средства, которое сразу будет решать все имеющиеся проблемы.
"Одно такое оружие, или ракеты на это не способны. Надо совместить сухопутные, воздушные и морские системы. Нужны мужество и решимость украинцев. И все это вместе обеспечит успех", - резюмировал генсек НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Украина могла сравниться с РФ в небе, нам нужно не менее 128 истребителей F-16. Сейчас есть решение о передаче 10-20 единиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
газуй, гальмуй, вправо вліво....
чи, кого і де два роки навчали?
чи, то тільки англійську вивчили?
Відпочивають. Заслужили. Боронили країну коли війни не було.
Навіть ( здається) Бразилії продали 24 шт. За 32 млн. Доларів. Нам навіть не захотіли продати ці самі ф16. Та зменшили на цю кількість допомогу. (Данія).
- Що нас врятує?
- тільки власна ЯЗ.
( Операція Ы)
шо в нас є безугла
яка може замінити 10 пілотів,2о танкістів та Верховного Головнокомандувача