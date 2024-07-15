РУС
Республиканцы призывают Конгресс США расследовать покушение на Трампа

Республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном призвали Конгресс расследовать инцидент с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Председатель Комитета разведки Палаты представителей США республиканец Майк Тернер призвал законодателей расследовать покушение. Он отметил, что офицеры Службы безопасности рисковали своей жизнью, чтобы спасти Трампа, но в то же время, не смогли предотвратить нападение.

"Мы ответственны за надзор. Вчера мы видели невероятную преданность Секретной службы, чтобы защитить жизнь бывшего президента Дональда Трампа и ... как они рисковали собственной жизнью. В то же время мы также увидели провал широкой сети, которая должна обеспечить безопасность президента", - подчеркнул Тернер.

В воскресенье в программе "Сегодня" спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заверил, что "Конгресс проведет полное расследование вчерашней трагедии и определит, были ли пробелы в безопасности, и что еще должен знать американский народ". Джонсон указал, что расследование должно включать показания Секретной службы, Министерства внутренней безопасности и ФБР.

В комментарии CNN республиканец сенатор Рон Джонсон также назвал инцидент "провалом" безопасности и призвал его расследовать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

