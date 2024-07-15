Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас передала президенту Алару Карису заявление о своей отставке. Вместе с ней в отставку подало и правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Отмечается, что 15 июля правительство во главе с Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку.

До вступления в должность нового правительства Каллас будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано достаточно быстро.

Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

Напомним, Каллас должна занять должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв, особенно в контексте угроз с востока