В Киеве в течение 12-14 июля зафиксировали 7 температурных рекордов
В течение трех дней, с 12 по 14 июля, в столице фиксировали по несколько температурных рекордов.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксировано 7 температурных рекордов
Отмечается, что 12 июля в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда:
- Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22,8°C.
- Среднесуточная температура воздуха - 28,7°C - превысила предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°C, а климатическую норму - на 7,5°C.
13 июля в столице также было установлено два температурных рекорда:
- Максимальная температура воздуха достигла 35,4°C, что на 1,3°C выше предыдущего рекордного показателя 1936 года;
- Среднесуточная температура воздуха составила 29,0°C, что является самый высокий показателем с 1951 года. Так, среднесуточная температура превысила климатическую норму - на 8,3°C.
Температурные рекорды были зафиксированы и 14 июля.
- Минимальная температура воздуха в Киеве составила 22,7°C, превысив предыдущее рекордное значение 1951 года на 1,6°C;
- Максимальная температура воздуха достигла 35,9°C, что на 2,7°C выше предыдущего рекордного показателя 1951 года;
- Среднесуточная - составила 29,2°C и оказалась самой высокой для этой даты с 1951 года.
Всего с начала июля 2024 года в столице температура установила десять рекордов.
