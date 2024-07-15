РУС
Новости
1 372 3

МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом: Добавились 24 учреждения в 20 странах

МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном

С 15 июля Министерство иностранных дел увеличило почти вдвое перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно", - говорится в сообщении.

Так, доступ к реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака); выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака). Отныне дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу в направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД отреагировал на заявления Захаровой о "подготовке" подрыва дамб на Днепре: Единственной причиной разрушений критической инфраструктуры в Украине является агрессия РФ

Автор: 

консульство (474) МИД (7113)
МЗС розширило доступ

То від спеки.
Ми ж зі школи пам'ятаємо, що при нагріванні тіла розширюються!
15.07.2024 13:32 Ответить
До сраки то все. Запис через електронну чергу, де ніколи нема місць.
15.07.2024 13:37 Ответить
погуглив скільки українців є, наприклад в Таджикистані, Туркменістані...аж до 3-х тисяч!!!Останній загальний перепис був в 2010 р. Притому населення старіє.
Питання навіщо для такої кількості посольство ?! відповідь: теплі для когось посади і звучить (а не якесь там консульство).
15.07.2024 14:22 Ответить
 
 