МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом: Добавились 24 учреждения в 20 странах
С 15 июля Министерство иностранных дел увеличило почти вдвое перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно", - говорится в сообщении.
Так, доступ к реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.
Граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака); выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака). Отныне дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу в направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра.
То від спеки.
Ми ж зі школи пам'ятаємо, що при нагріванні тіла розширюються!
Питання навіщо для такої кількості посольство ?! відповідь: теплі для когось посади і звучить (а не якесь там консульство).