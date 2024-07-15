МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом: Добавились 24 учреждения в 20 странах

С 15 июля Министерство иностранных дел увеличило почти вдвое перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно", - говорится в сообщении.

Так, доступ к реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака); выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака). Отныне дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу в направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра.

